عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220221/صواريخ-قادرة-على-سحق-المعتدي-تدافع-عن-شواطئ-القرم-1058944140.html
صواريخ قادرة على سحق المعتدي تدافع عن شواطئ القرم
صواريخ قادرة على سحق المعتدي تدافع عن شواطئ القرم
تشهد شبه جزيرة القرم الروسية مناورات عسكرية تنفذها قوات خفر السواحل التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T11:22+0000
2022-02-21T11:22+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1049155075_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc9685caa7ffedf37052a146ee808a54.jpg
وتشارك فيها بطاريات صواريخ "باستيون" و"بال"، وهي صواريخ مخصصة لمكافحة سفن العدو الحربية في حال كانت بصدد مهاجمة شواطئ البلاد.ويمكن أن يطلق نظام "باستيون" صواريخه بعد مرور 20 دقيقة فقط على تلقي الأوامر. ونوه قائد بطارية صواريخ "باستيون"، نيكولاي كوزنيتسوف، في حديث لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" إلى أن صواريخ "باستيون" تستطيع سحق أي سفينة للعدو في حين لا تستطيع رادارات العدو أن ترصدها بسبب سرعتها الفائقة التي تبلغ 2.5 ماخ أو 750 مترا في الثانية.ويعتبر نظام صواريخ "بال" شقيقا أصغر لنظام "باستيون"، ولكنه لا يقل خطورةً على العدو، ويستطيع أن يضرب 10 أهداف في وقت واحد.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-نقل-عشر-قاذفات-سو---24-من-القرم-إلى-مطارات-احتياطية-1058793013.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/04/1049155075_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_73a29d6c69e34ff456f56c2d6da3c635.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

صواريخ قادرة على سحق المعتدي تدافع عن شواطئ القرم

11:22 GMT 21.02.2022
© Sputnik . Konstantin Michaltshevskiy / الذهاب إلى بنك الصورمشروع تدريبي تكتيكي لإحدى وحدات قوات الصواريخ المضادة للطائرات في شبه جزيرة القرم
مشروع تدريبي تكتيكي لإحدى وحدات قوات الصواريخ المضادة للطائرات في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . Konstantin Michaltshevskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
تشهد شبه جزيرة القرم الروسية مناورات عسكرية تنفذها قوات خفر السواحل التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود.
وتشارك فيها بطاريات صواريخ "باستيون" و"بال"، وهي صواريخ مخصصة لمكافحة سفن العدو الحربية في حال كانت بصدد مهاجمة شواطئ البلاد.
ويمكن أن يطلق نظام "باستيون" صواريخه بعد مرور 20 دقيقة فقط على تلقي الأوامر. ونوه قائد بطارية صواريخ "باستيون"، نيكولاي كوزنيتسوف، في حديث لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" إلى أن صواريخ "باستيون" تستطيع سحق أي سفينة للعدو في حين لا تستطيع رادارات العدو أن ترصدها بسبب سرعتها الفائقة التي تبلغ 2.5 ماخ أو 750 مترا في الثانية.
ويعتبر نظام صواريخ "بال" شقيقا أصغر لنظام "باستيون"، ولكنه لا يقل خطورةً على العدو، ويستطيع أن يضرب 10 أهداف في وقت واحد.
مقاتلات سو-24 وميغ-31 خلال المناورات الجوية في منطقة مورمانسك الروسية، روسيا 16 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
أسطول البحر الأسود الروسي: نقل عشر قاذفات "سو - 24" من القرم إلى مطارات احتياطية
18 فبراير, 09:33 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат ВСУ на боевой машине пехоты в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي10:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала