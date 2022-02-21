https://arabic.sputniknews.com/20220221/صواريخ-قادرة-على-سحق-المعتدي-تدافع-عن-شواطئ-القرم-1058944140.html
صواريخ قادرة على سحق المعتدي تدافع عن شواطئ القرم
صواريخ قادرة على سحق المعتدي تدافع عن شواطئ القرم
تشهد شبه جزيرة القرم الروسية مناورات عسكرية تنفذها قوات خفر السواحل التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T11:22+0000
2022-02-21T11:22+0000
2022-02-21T11:22+0000
روسيا
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وتشارك فيها بطاريات صواريخ "باستيون" و"بال"، وهي صواريخ مخصصة لمكافحة سفن العدو الحربية في حال كانت بصدد مهاجمة شواطئ البلاد.ويمكن أن يطلق نظام "باستيون" صواريخه بعد مرور 20 دقيقة فقط على تلقي الأوامر. ونوه قائد بطارية صواريخ "باستيون"، نيكولاي كوزنيتسوف، في حديث لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" إلى أن صواريخ "باستيون" تستطيع سحق أي سفينة للعدو في حين لا تستطيع رادارات العدو أن ترصدها بسبب سرعتها الفائقة التي تبلغ 2.5 ماخ أو 750 مترا في الثانية.ويعتبر نظام صواريخ "بال" شقيقا أصغر لنظام "باستيون"، ولكنه لا يقل خطورةً على العدو، ويستطيع أن يضرب 10 أهداف في وقت واحد.
https://arabic.sputniknews.com/20220218/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-نقل-عشر-قاذفات-سو---24-من-القرم-إلى-مطارات-احتياطية-1058793013.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
صواريخ قادرة على سحق المعتدي تدافع عن شواطئ القرم
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تشهد شبه جزيرة القرم الروسية مناورات عسكرية تنفذها قوات خفر السواحل التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود.
وتشارك فيها بطاريات صواريخ "باستيون" و"بال"، وهي صواريخ مخصصة لمكافحة سفن العدو الحربية في حال كانت بصدد مهاجمة شواطئ البلاد.
ويمكن أن يطلق نظام "باستيون" صواريخه بعد مرور 20 دقيقة فقط على تلقي الأوامر. ونوه قائد بطارية صواريخ "باستيون"، نيكولاي كوزنيتسوف، في حديث لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" إلى أن صواريخ "باستيون" تستطيع سحق أي سفينة للعدو في حين لا تستطيع رادارات العدو أن ترصدها بسبب سرعتها الفائقة التي تبلغ 2.5 ماخ أو 750 مترا في الثانية.
ويعتبر نظام صواريخ "بال" شقيقا أصغر لنظام "باستيون"، ولكنه لا يقل خطورةً على العدو، ويستطيع أن يضرب 10 أهداف في وقت واحد.