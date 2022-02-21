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طبيب مصرى يعلق على إصابة الملكة إليزابيث بكورونا
طبيب مصرى يعلق على إصابة الملكة إليزابيث بكورونا
علق طبيب مصري متخصص في علم المناعة على إصابة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإصابة ربما حدثت خلال الاحتفالات الخاصة بمرور... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T14:48+0000
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وقال الطبيب المصري أحمد سالمان، مدرس علم المناعة في معهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد البريطانية، إنه من المحتمل أن تكون أعراض إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا تشبه أعراض الإصابة بنزلات البرد البسيطة، لكنه اتضح لاحقا أنها مصابة بكورونا.وأشار، خلال مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الاثنين، إلى تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا.وقال الطبيب المصري: "لكن الوباء لا يزال موجودا ولذلك يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية".وأوضح أحمد سالمان أنه منذ عام 2008، ظهرت العديد من الفيروسات، التي كان آخرها فيروس كورونا المستجد.يذكر أن قصر باكنغهام أعلن، أمس الأحد، إصابة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنها تعاني من أعراض تشبه أعراض نزلات البرد.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/-إصابة-ملكة-بريطانيا-بكوفيد-19-1058898687.html
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طبيب مصرى يعلق على إصابة الملكة إليزابيث بكورونا

14:48 GMT 21.02.2022
© REUTERS / POOLملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أثناء تسجيل بثها السنوي لعيد الميلاد في غرفة الرسم البيضاء في قلعة وندسور، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021
ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أثناء تسجيل بثها السنوي لعيد الميلاد في غرفة الرسم البيضاء في قلعة وندسور، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / POOL
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علق طبيب مصري متخصص في علم المناعة على إصابة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإصابة ربما حدثت خلال الاحتفالات الخاصة بمرور 70 عاما على توليها العرش.
وقال الطبيب المصري أحمد سالمان، مدرس علم المناعة في معهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد البريطانية، إنه من المحتمل أن تكون أعراض إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا تشبه أعراض الإصابة بنزلات البرد البسيطة، لكنه اتضح لاحقا أنها مصابة بكورونا.
الملكة إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
إصابة ملكة بريطانيا بكوفيد ـ 19
أمس, 11:57 GMT
وأشار، خلال مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الاثنين، إلى تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا.
وقال الطبيب المصري: "لكن الوباء لا يزال موجودا ولذلك يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية".
وأوضح أحمد سالمان أنه منذ عام 2008، ظهرت العديد من الفيروسات، التي كان آخرها فيروس كورونا المستجد.
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
جونسون يعلن خطط إلغاء قيود كورونا في بريطانيا
06:56 GMT
يذكر أن قصر باكنغهام أعلن، أمس الأحد، إصابة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنها تعاني من أعراض تشبه أعراض نزلات البرد.
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