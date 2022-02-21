https://arabic.sputniknews.com/20220221/طبيب-مصرى-يعلق-على-إصابة-الملكة-إليزابيث-بكورونا-1058956979.html
طبيب مصرى يعلق على إصابة الملكة إليزابيث بكورونا
طبيب مصرى يعلق على إصابة الملكة إليزابيث بكورونا
علق طبيب مصري متخصص في علم المناعة على إصابة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإصابة ربما حدثت خلال الاحتفالات الخاصة بمرور... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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وقال الطبيب المصري أحمد سالمان، مدرس علم المناعة في معهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد البريطانية، إنه من المحتمل أن تكون أعراض إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا تشبه أعراض الإصابة بنزلات البرد البسيطة، لكنه اتضح لاحقا أنها مصابة بكورونا.وأشار، خلال مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الاثنين، إلى تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا.وقال الطبيب المصري: "لكن الوباء لا يزال موجودا ولذلك يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية".وأوضح أحمد سالمان أنه منذ عام 2008، ظهرت العديد من الفيروسات، التي كان آخرها فيروس كورونا المستجد.يذكر أن قصر باكنغهام أعلن، أمس الأحد، إصابة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنها تعاني من أعراض تشبه أعراض نزلات البرد.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/-إصابة-ملكة-بريطانيا-بكوفيد-19-1058898687.html
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طبيب مصرى يعلق على إصابة الملكة إليزابيث بكورونا
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علق طبيب مصري متخصص في علم المناعة على إصابة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإصابة ربما حدثت خلال الاحتفالات الخاصة بمرور 70 عاما على توليها العرش.
وقال الطبيب المصري أحمد سالمان، مدرس علم المناعة في معهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد البريطانية، إنه من المحتمل أن تكون أعراض إصابة الملكة إليزابيث الثانية بفيروس كورونا
تشبه أعراض الإصابة بنزلات البرد البسيطة، لكنه اتضح لاحقا أنها مصابة بكورونا.
وأشار، خلال مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية، حسبما ذكرت
صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الاثنين، إلى تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا.
وقال الطبيب المصري: "لكن الوباء لا يزال موجودا ولذلك يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية
".
وأوضح أحمد سالمان أنه منذ عام 2008، ظهرت العديد من الفيروسات، التي كان آخرها فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن قصر باكنغهام أعلن، أمس الأحد، إصابة الملكة إليزابيث الثانية
، ملكة بريطانيا بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنها تعاني من أعراض تشبه أعراض نزلات البرد.