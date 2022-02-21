https://arabic.sputniknews.com/20220221/عبد-الرزاق-حمد-الله-يقلب-نتيجة-مباراة-الاتحاد-والتعاون-في-اللحظة-الأخيرة-1058964001.html
عبد الرزاق حمد الله يقلب نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون في اللحظة الأخيرة
عبد الرزاق حمد الله يقلب نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون في اللحظة الأخيرة
كاد نادي الاتحاد السعودي أن يغادر بطولة كأس الملك لولا تمكنه من تغيير نتيجة المباراة والفوز على فريق الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T16:56+0000
2022-02-21T16:56+0000
2022-02-21T16:56+0000
رياضة
أخبار السعودية اليوم
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التقى الفريقان، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الملك، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية، التي أشارت إلى أن فريق الاتحاد الذي تم تسجيل هدف في شباكه قبل أن يتمكن من قلب النتيجة بهدف التعادل ثم هدف الفوز، لتنتهي المباراة بتقدمه.وظل تقدم التعاون على الاتحاد حتى الدقائق الأخيرة، حيث استطاع فريق الاتحاد أن يقلب النتيجة لصالحه بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 86 ثم هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضائع عن طريق اللاعب عبد الرزاق حمد الله، من ركلة جزاء.وبهذه النتيجة يتأهل الاتحاد إلى دور نصف النهائي من البطولة، بعدما سجل إنجازا أعاد الفريق إلى السبق في اللحظات الأخيرة.
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رياضة, أخبار السعودية اليوم
عبد الرزاق حمد الله يقلب نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون في اللحظة الأخيرة
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كاد نادي الاتحاد السعودي أن يغادر بطولة كأس الملك لولا تمكنه من تغيير نتيجة المباراة والفوز على فريق الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد.
التقى الفريقان، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الملك، بحسب صحيفة
"عاجل" السعودية، التي أشارت إلى أن فريق الاتحاد الذي تم تسجيل هدف في شباكه قبل أن يتمكن من قلب النتيجة بهدف التعادل ثم هدف الفوز، لتنتهي المباراة بتقدمه.
كان فريق التعاون قد أحرز هدفه الأول
في شباك الاتحاد في الدقيقة 53 من عمر المباراة.
وظل تقدم التعاون على الاتحاد حتى الدقائق الأخيرة، حيث استطاع فريق الاتحاد أن يقلب النتيجة لصالحه بإحراز هدف التعادل في الدقيقة 86 ثم هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل ضائع عن طريق اللاعب
عبد الرزاق حمد الله، من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة يتأهل الاتحاد إلى دور نصف النهائي من البطولة
، بعدما سجل إنجازا أعاد الفريق إلى السبق في اللحظات الأخيرة.