https://arabic.sputniknews.com/20220221/فرد-زيادة-كل-20-ثانية-عدد-سكان-مصر-في-الداخل-يصل-إلى-103-ملايين-نسمة-غدا-1058967165.html
فرد زيادة كل 20 ثانية... عدد سكان مصر في الداخل يصل إلى 103 ملايين نسمة غدا
فرد زيادة كل 20 ثانية... عدد سكان مصر في الداخل يصل إلى 103 ملايين نسمة غدا
توقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في مصر، أن يبلغ عدد سكان الحمهورية غدا الثلاثاء 103 مليون نسمة في الداخل. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T18:27+0000
2022-02-21T18:27+0000
2022-02-21T18:27+0000
القاهرة
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104459/07/1044590710_0:119:3223:1931_1920x0_80_0_0_865edc51d64b813db78569508bca619f.jpg
وبحسب بيان للجهاز المركزي أشار إلى أن الوصول إلى هذه العدد غدا يعني أنه قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليـون نسمة خلال 232 يوماً أي 7 أشهر و22 يوماً (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات).وأوضح الجهاز، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة رسميا على الإحصاء في مصر، أن عدد السكان كان قد بلغ 102 مليون نسمة، في يوم الإثنين الموافق 5 يوليو/ تموز الماضي وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وقتها.ولفت الجهاز إلى أن هذا يعني أن هناك زيادة يومية في عدد السكان في مصر تصل 4310 نسمة، أي 179.6 فرد كل ساعة أي 3 أفراد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريباً.
القاهرة
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104459/07/1044590710_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_5884284d6292fc14c9c896a1bf218004.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القاهرة, مصر, أخبار مصر الآن
فرد زيادة كل 20 ثانية... عدد سكان مصر في الداخل يصل إلى 103 ملايين نسمة غدا
تابعنا عبر
توقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في مصر، أن يبلغ عدد سكان الحمهورية غدا الثلاثاء 103 مليون نسمة في الداخل.
وبحسب بيان للجهاز المركزي أشار إلى أن الوصول إلى هذه العدد غدا يعني أنه قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليـون نسمة خلال 232 يوماً أي 7 أشهر و22 يوماً (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات).
وأوضح الجهاز، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة رسميا على الإحصاء في مصر، أن عدد السكان كان قد بلغ 102 مليون نسمة، في يوم الإثنين الموافق 5 يوليو/ تموز الماضي وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وقتها.
ولفت الجهاز إلى أن هذا يعني أن هناك زيادة يومية في عدد السكان في مصر تصل 4310 نسمة، أي 179.6 فرد كل ساعة أي 3 أفراد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريباً.