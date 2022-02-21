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فرد زيادة كل 20 ثانية... عدد سكان مصر في الداخل يصل إلى 103 ملايين نسمة غدا
فرد زيادة كل 20 ثانية... عدد سكان مصر في الداخل يصل إلى 103 ملايين نسمة غدا
توقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في مصر، أن يبلغ عدد سكان الحمهورية غدا الثلاثاء 103 مليون نسمة في الداخل. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T18:27+0000
2022-02-21T18:27+0000
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وبحسب بيان للجهاز المركزي أشار إلى أن الوصول إلى هذه العدد غدا يعني أنه قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليـون نسمة خلال 232 يوماً أي 7 أشهر و22 يوماً (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات).وأوضح الجهاز، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة رسميا على الإحصاء في مصر، أن عدد السكان كان قد بلغ 102 مليون نسمة، في يوم الإثنين الموافق 5 يوليو/ تموز الماضي وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وقتها.ولفت الجهاز إلى أن هذا يعني أن هناك زيادة يومية في عدد السكان في مصر تصل 4310 نسمة، أي 179.6 فرد كل ساعة أي 3 أفراد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريباً.
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القاهرة, مصر, أخبار مصر الآن

فرد زيادة كل 20 ثانية... عدد سكان مصر في الداخل يصل إلى 103 ملايين نسمة غدا

18:27 GMT 21.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYحشد من المتاجر والبائعين في العتبة وهي سوق تقع في وسط القاهرة في مصر
حشد من المتاجر والبائعين في العتبة وهي سوق تقع في وسط القاهرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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توقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في مصر، أن يبلغ عدد سكان الحمهورية غدا الثلاثاء 103 مليون نسمة في الداخل.
وبحسب بيان للجهاز المركزي أشار إلى أن الوصول إلى هذه العدد غدا يعني أنه قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليـون نسمة خلال 232 يوماً أي 7 أشهر و22 يوماً (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات).
وأوضح الجهاز، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة رسميا على الإحصاء في مصر، أن عدد السكان كان قد بلغ 102 مليون نسمة، في يوم الإثنين الموافق 5 يوليو/ تموز الماضي وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، وقتها.
ولفت الجهاز إلى أن هذا يعني أن هناك زيادة يومية في عدد السكان في مصر تصل 4310 نسمة، أي 179.6 فرد كل ساعة أي 3 أفراد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريباً.
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- سبوتنيك عربيمباشر... بوتين يوجه كلمة إلى جميع المواطنين في روسيا حول القرارات بخصوص دونباس18:45 GMT
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