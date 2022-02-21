https://arabic.sputniknews.com/20220221/فنان-يتهم-شريهان-بالتسبب-في-إصابته-بمرض-يعاني-منه-منذ-37-عاما-لا-تعرف-التمثيل-فيديو-1058939078.html

فنان يتهم شريهان بالتسبب في إصابته بمرض يعاني منه منذ 37 عاما... "لا تعرف التمثيل"... فيديو

فنان يتهم شريهان بالتسبب في إصابته بمرض يعاني منه منذ 37 عاما... "لا تعرف التمثيل"... فيديو

قال فنان مصري إن مواطنته الفنانة، شريهان، تسببت في إصابته بمرض مازال يعاني منه منذ ‏‏37 عاما.‏ 21.02.2022, سبوتنيك عربي

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وأوضح الممثل، سيد صادق، في تصريحات لبرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، أمس الأحد، أن شريهان تسببت بإصابته بمرض "العصب السابع"، بسبب صفعها له 3 مرات، ضمن أحداث فيلم "خللي بالك من عقلك"، من إنتاج عام 1985.وبيّن صادق أن شريهان صفعته 3 مرات بناء على طلب مخرج الفيلم، محمد عبد العزيز، بإعادة تصوير المشهد 3 مرات، وعندما علم بذلك طلب من الأخير عدم فعل ذلك لأن "شريهان لا تمثل ولا تمزح ويجب أن تتوحد مع الشخصية الي تجسدها"، بحسب قوله.وتجسد شريهان في أحداث فيلم "خللي بالك من عقلك"، الذي يشاركها بطولته الفنان، عادل إمام، دور فتاة في مستشفى الأمراض النفسية، تعاني من عقدة من الرجال، بسبب تعرضها للاعتداء وهي طفلة صغيرة من جانب زوج والدتها.وأكد سيد صادق أنه كلما كان يعاد تصوير المشاهد تصاب شريهان بحالة عصبية، بسبب شخصيتها في الفيلم، وتصفعه بشكل حقيقي على وجهه، ما تسبب له في الإصابة بـ"العصب السابع"، بحسب قوله.وشكا الفنان سيد صادق في برنامج "واحد من الناس" من عدم عمله منذ 6 سنوات، مؤكدا أنه لن يطرق باب المنتجين والمخرجين لكي يعمل، وذلك لاقتناعه أن "الدور الفني ينادي على صاحبه".يشار إلى أن العام الماضي 2021 شهد عودة فنية للفنانة شريهان بعد غياب سنوات، من خلال عرض أحدث مسرحية لها "كوكو شانيل" على منصة "شاهد" السعودية الرقمية، وكذلك عرض إعلان تجاري لها لصالح إحدى شركات المحمول في مصر خلال شهر رمضان.

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