https://arabic.sputniknews.com/20220221/كاشفة-أسرار-فيسبوك-تتهمه-بتضليل-المستثمرين-بشأن-التغير-المناخي-وكورونا-1058941930.html
كاشفة أسرار "فيسبوك" تتهمه بتضليل المستثمرين بشأن التغير المناخي وكورونا
كاشفة أسرار "فيسبوك" تتهمه بتضليل المستثمرين بشأن التغير المناخي وكورونا
تواجه شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) تهمتين جديدتين من قبل موظفتها السابقة، فرانسيس هوغن، التي برز اسمها في آواخر العام الماضي بعد كشفها العديد من الأسرار عن... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T10:35+0000
2022-02-21T10:35+0000
2022-02-21T10:35+0000
فيسبوك
فيروس كورونا
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050404295_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f822b5038b95ade6de0f34363ae870ba.jpg
وتقدمت لجنة الأمن والتبادل الأمريكية بشكويين ضد موقع "فيسبوك" من جانب المنظمة غير الربحية "Whistleblower Aid" التي تمثل هوغن، تتهمانه بتضليل المستثمرين بشأن جهوده لمكافحة المعلومات الخاطئة بشأن التغير المناخي و(كوفيد-19)، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.وتزعم الشكوى الأولى التي حصلت عليها الصحيفة الأمريكية وجود معلومات خاطئة عن تغير المناخ متاحة بسهولة على "فيسبوك"، مما يجعل مزاعمه بأنه يحارب الإنكار المناخي غير ثابتة.ويزعم موظف آخر بأنه حث شركة "ميتا" على إزالة المعلومات المضللة المتعلقة بالمناخ، بدلا من مجرد تصنيف المنشورات التي تحتوي على أكاذيب محتملة.كما تشير الشكوى أيضا إلى مركز معلومات علوم المناخ التابع لـ"فيسبوك، وهو مركز للمعلومات الموثوقة عن تغير المناخ الذي تم إطلاقه في عام 2020، لكن وعي المستخدمين به وإدراكهم لوجوده منخفض جدا.بينما تزعم الشكوى الثانية المقدمة من لجنة الأمن والتبادل الأمريكية أن "فيسبوك" وعد بمكافحة المعلومات المضللة لـ(كوفيد-19) ولم يتماشى مع وعوده، مستشهدة بوثيقة داخلية تظهر زيادة بنسبة 20 بالمئة في المعلومات المضللة خلال شهر نيسان/ أبريل 2020، بالإضافة إلى سجل في مايو/ أيار من نفس العام يشير فيه الموظفون إلى وجود المئات من مجموعات تكافح الخضوع للحجر الصحي.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتهم "فيسبوك" وغيره من منصات التواصل الاجتماعي في شهر يوليو/ تموز الماضي بـ"قتل الناس" بمعلومات خاطئة حول (كوفيد-19) ولقاحاته.أول رد من "فيسبوك" على التهم الجديدةردت المتحدثة باسم "ميتا"، درو بوساتيري، على ما ورد في صحيفة "واشنطن بوست" بالتأكيد على أن شركتها "وجهت أكثر من ملياري شخص إلى معلومات موثوقة عن الصحة العامة، وتواصل إزالة الادعاءات الكاذبة حول اللقاحات ونظريات المؤامرة والمعلومات المضللة".وكانت فرانسيس هوغن سربت مجموعة من الوثائق الداخلية إلى صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية العام الماضي، وأدلت منذ ذلك الحين بشهادتها أمام الكونغرس لمناقشة التغييرات المحتملة للقسم 230، وهو القانون الذي يحمي مواقع الويب من المساءلة القانونية عن المحتوى غير القانوني الذي قد ينشره المستخدمون.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/شركة-تجميل-سعيدة-بخسارتها-13-مليون-دولار-بعد-تحذيرات-موظفة-فيسبوك-السابقة-1053323342.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1050404295_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4c5253243b07bc3d41da799518e77202.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيسبوك, فيروس كورونا, مجتمع
كاشفة أسرار "فيسبوك" تتهمه بتضليل المستثمرين بشأن التغير المناخي وكورونا
تابعنا عبر
تواجه شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) تهمتين جديدتين من قبل موظفتها السابقة، فرانسيس هوغن، التي برز اسمها في آواخر العام الماضي بعد كشفها العديد من الأسرار عن "عملاق التواصل الاجتماعي".
وتقدمت لجنة الأمن والتبادل الأمريكية بشكويين ضد موقع "فيسبوك" من جانب المنظمة غير الربحية "Whistleblower Aid" التي تمثل هوغن، تتهمانه بتضليل المستثمرين بشأن جهوده لمكافحة المعلومات الخاطئة بشأن التغير المناخي و(كوفيد-19)، بحسب صحيفة "واشنطن بوست"
الأمريكية.
وتزعم الشكوى الأولى التي حصلت عليها الصحيفة الأمريكية وجود معلومات خاطئة عن تغير المناخ متاحة بسهولة على "فيسبوك"، مما يجعل مزاعمه بأنه يحارب الإنكار المناخي غير ثابتة.
كما تضم الشكوى مستندات داخلية توضح بالتفصيل تجارب الموظفين الخاصة مع الأكاذيب المتعلقة بالمناخ على منصة "فيسبوك"، ومن بينهم موظف يقول إنه عندما بحث باسم "تغير المناخ" في علامة التبويب الخاصة بالفيديوهات "Watch"، فوجئ بمقطع فيديو يروج لـ"معلومات خاطئة عن المناخ" كنتيجة ثانية في البحث، وحصد 6.6 مليون مشاهدة.
ويزعم موظف آخر بأنه حث شركة "ميتا" على إزالة المعلومات المضللة المتعلقة بالمناخ، بدلا من مجرد تصنيف المنشورات التي تحتوي على أكاذيب محتملة.
كما تشير الشكوى أيضا إلى مركز معلومات علوم المناخ التابع لـ"فيسبوك، وهو مركز للمعلومات الموثوقة عن تغير المناخ الذي تم إطلاقه في عام 2020، لكن وعي المستخدمين به وإدراكهم لوجوده منخفض جدا.
بينما تزعم الشكوى الثانية المقدمة من لجنة الأمن والتبادل الأمريكية أن "فيسبوك" وعد بمكافحة المعلومات المضللة لـ(كوفيد-19) ولم يتماشى مع وعوده، مستشهدة بوثيقة داخلية تظهر زيادة بنسبة 20 بالمئة في المعلومات المضللة خلال شهر نيسان/ أبريل 2020، بالإضافة إلى سجل في مايو/ أيار من نفس العام يشير فيه الموظفون إلى وجود المئات من مجموعات تكافح الخضوع للحجر الصحي.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتهم "فيسبوك" وغيره من منصات التواصل الاجتماعي في شهر يوليو/ تموز الماضي بـ"قتل الناس" بمعلومات خاطئة حول (كوفيد-19) ولقاحاته.
27 نوفمبر 2021, 10:49 GMT
أول رد من "فيسبوك" على التهم الجديدة
ردت المتحدثة باسم "ميتا"، درو بوساتيري، على ما ورد في صحيفة "واشنطن بوست" بالتأكيد على أن شركتها "وجهت أكثر من ملياري شخص إلى معلومات موثوقة عن الصحة العامة، وتواصل إزالة الادعاءات الكاذبة حول اللقاحات ونظريات المؤامرة والمعلومات المضللة".
وتابعت: "لا توجد حلول ذات مقاس واحد يناسب الجميع لوقف انتشار المعلومات المضللة، لكننا ملتزمون ببناء أدوات وسياسات جديدة لمكافحتها".
وكانت فرانسيس هوغن سربت مجموعة من الوثائق الداخلية إلى صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية العام الماضي، وأدلت منذ ذلك الحين بشهادتها أمام الكونغرس لمناقشة التغييرات المحتملة للقسم 230، وهو القانون الذي يحمي مواقع الويب من المساءلة القانونية عن المحتوى غير القانوني الذي قد ينشره المستخدمون.