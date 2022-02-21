https://arabic.sputniknews.com/20220221/كوزاك-عملية-التفاوض-بشأن-تنفيذ-اتفاقيات-مينسك-لم-تتجاوز-نقطة-الصفر-منذ-عام-2015-1058962120.html

كوزاك: عملية التفاوض بشأن تنفيذ اتفاقيات مينسك لم تتجاوز نقطة الصفر منذ عام 2015

كوزاك: عملية التفاوض بشأن تنفيذ اتفاقيات مينسك لم تتجاوز نقطة الصفر منذ عام 2015

صرح نائب مدير مكتب الرئيس الروسي، دميتري كوزاك، أن عملية التفاوض بشأن تنفيذ اتفاقيات مينسك لم تتجاوز نقطة الصفر منذ عام 2015، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الذي... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T16:08+0000

2022-02-21T16:08+0000

2022-02-21T16:08+0000

العالم

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1056844039_0:207:3091:1946_1920x0_80_0_0_9e1617df270b6efe1832dacbb06a5be6.jpg

وقال كوزاك ردا على سؤال الرئيس الروسي حول التقدم المحرز في عملية مفاوضات مينسك وما هي حالتها في الوقت الحالي: "لم تتجاوز نقطة الصفر منذ 2015"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".وأشار كوزاك كذلك إلى أنه، وفقًا لمجموعة تدابير مينسك، كان من المقرر أن يبدأ الحوار بشأن الوضع المستقبلي لدونباس كجزء من أوكرانيا ما بعد الصراع، وذلك في اليوم التالي لاستكمال سحب الأسلحة الثقيلة، وهذا السحب للأسلحة الثقيلة، بحسب قوله، سُجل رسمياً واكتمل في 8 مارس / آذار 2015. ونوه نائب مدير مكتب الرئيس الروسي إلى أنه وبحلول نهاية عام 2015، كان من المقرر أن يبدأ الحوار وأن تدخل تعديلات على دستور أوكرانيا، بالاتفاق مع دونباس، والتشريع الدائم بشأن الوضع الخاص، حيز التنفيذ، مضيفا "بعد ذلك - يتم إجراء انتخابات محلية وفقًا لهذا الوضع. وإنهاء الصراع بنقل السيطرة على الحدود الروسية الأوكرانية تحت سيطرة أوكرانيا". وذكر أن بنود اتفاقيات مينسك التي تنص على تغييرات في دستور أوكرانيا فيما يتعلق بوضع دونباس، كان يجب أن يتم الاتفاق عليها مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، الأمر الذي تجاهلته كييف.في الوقت نفسه، أشار كوزاك إلى أن وفد كييف يتحدث على هامش المفاوضات عن التزامه باتفاقيات مينسك، بينما يصر على عكس ذلك علنا، ووفقا له، فإن أوكرانيا تثبت أنها لا تحتاج إلى دونباس، حيث يرى كوزاك أن "اليوم أصبح من الواضح تماما أنه لا أوكرانيا ولا حلفاؤها الغربيون بحاجة ماسة إلى دونباس بأي شكل من الأشكال. يتم عمل كل شيء لتجميد هذا الصراع".وتقع اتفاقيات مينسك في قلب التسوية السلمية للصراع في دونباس، وهي تشمل وقف إطلاق النار، وسحب الأسلحة، وإعلان العفو العام، واستئناف العلاقات الاقتصادية، وإصلاح دستوري عميق في أوكرانيا، ينبغي أن تكون نتيجته لامركزية السلطة، مع مراعاة الوضع الخاص لبعض مناطق دونيتسك و مناطق لوعانسك.وكان قد تم تطوير صيغة شتاينماير من قبل وزير الخارجية الألماني السابق فرانك فالتر شتاينماير كآلية لمنح وضع خاص لدونباس على أساس مستمر، في حين لم تتحقق اتفاقيات مينسك، حيث رفض الجانب الأوكراني تنفيذ نقاطها السياسية، مشيرًا إلى أن القضايا الأمنية لم يتم حلها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا