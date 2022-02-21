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https://arabic.sputniknews.com/20220221/كييف-تستخدم-الذخيرة-المحظورة-في-قصف-جمهورية-دونيتسك--1058931297.html
كييف تستخدم الذخيرة المحظورة في قصف جمهورية دونيتسك
كييف تستخدم الذخيرة المحظورة في قصف جمهورية دونيتسك
أطلقت قوات الأمن الأوكرانية النار على قرية ستارميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك، مستخدمة ذخيرة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك، حسبما أفاد مكتب تمثيل الجمهورية في... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T05:42+0000
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العالم
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وبحسب المركز، وقع إطلاق النار حوالي الساعة 7:00 صباحًا ونُفذ من اتجاه منطقة جاليتسينوفكا. تم إطلاق 14 لغما من العيار المحظور 120 ملم.قال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، صباح يوم 17 فبراير، إن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مواقعهم.يذكر أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق من أمس الأحد، أنه إذا لم تنعقد قمة الدول المشاركة في مذكرة بودابست أو لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فسوف تعترف أوكرانيا بعدم صلاحية الوثيقة إلى جانب جميع البنود التي تم التوقيع عليها في عام 1994.وأضاف: "إن عقد المشاورات من اختصاص وزراء الخارجية، إذا لم تحدث مرة أخرى أو إذا لم تكن هناك ضمانات للأمن لبلدنا نتيجة لها، فسيكون لأوكرانيا كل الحق في الاعتقاد بأن مذكرة بودابست غير صالحة، وسيتم التشكيك في جميع قرارات وثيقة عام 1994".نصت مذكرة بودابست، الموقعة في 5 ديسمبر/كانون الأول 1994، من قبل بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، على ضمانات لأمن ووحدة أراضي أوكرانيا مقابل تخلي كييف عن الأسلحة النووية.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/وكالة-سماع-دوي-انفجار-وسط-دونيتسك-1058928905.html
https://arabic.sputniknews.com/20220220/زيلينسكي-يهدد-بإعادة-النظر-في-رفض-أوكرانيا-لامتلاك-أسلحة-نووية-1058892380.html
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العالم

كييف تستخدم الذخيرة المحظورة في قصف جمهورية دونيتسك

05:42 GMT 21.02.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورجندي من دونيتسك على خط المواجهة - دونباس
جندي من دونيتسك على خط المواجهة - دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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أطلقت قوات الأمن الأوكرانية النار على قرية ستارميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك، مستخدمة ذخيرة محظورة بموجب اتفاقيات مينسك، حسبما أفاد مكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق.
وبحسب المركز، وقع إطلاق النار حوالي الساعة 7:00 صباحًا ونُفذ من اتجاه منطقة جاليتسينوفكا. تم إطلاق 14 لغما من العيار المحظور 120 ملم.
قال ممثلو جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، صباح يوم 17 فبراير، إن القوات المسلحة الأوكرانية فتحت النار على مواقعهم.
تضرر منازل جراء القصف الأخير في جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
وكالة: سماع دوي انفجار وسط دونيتسك
أمس, 22:23 GMT
يذكر أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أعلن في وقت سابق من أمس الأحد، أنه إذا لم تنعقد قمة الدول المشاركة في مذكرة بودابست أو لم تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فسوف تعترف أوكرانيا بعدم صلاحية الوثيقة إلى جانب جميع البنود التي تم التوقيع عليها في عام 1994.
وأضاف: "إن عقد المشاورات من اختصاص وزراء الخارجية، إذا لم تحدث مرة أخرى أو إذا لم تكن هناك ضمانات للأمن لبلدنا نتيجة لها، فسيكون لأوكرانيا كل الحق في الاعتقاد بأن مذكرة بودابست غير صالحة، وسيتم التشكيك في جميع قرارات وثيقة عام 1994".
نصت مذكرة بودابست، الموقعة في 5 ديسمبر/كانون الأول 1994، من قبل بريطانيا وروسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، على ضمانات لأمن ووحدة أراضي أوكرانيا مقابل تخلي كييف عن الأسلحة النووية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على حدود شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
زيلينسكي يهدد بإعادة النظر في رفض أوكرانيا لامتلاك أسلحة نووية
أمس, 10:03 GMT
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