https://arabic.sputniknews.com/20220221/كييف-تكشف-عن-الصيغة-الأمثل-للمفاوضات-لحل-الأزمة-1058944861.html
كييف تكشف عن الصيغة الأمثل للمفاوضات لحل الأزمة
كييف تكشف عن الصيغة الأمثل للمفاوضات لحل الأزمة
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، عن الصيغة الأمثل بشأن التسوية، من أجل حل الأزمة مشيرة إلى أن كييف تعتبر "أن الشكل الأمثل للمفاوضات بشأن التسوية... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T11:34+0000
2022-02-21T11:34+0000
2022-02-21T11:56+0000
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وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن "كييف تعتقد أن أفضل صيغة للمفاوضات لحل الأزمة حول أوكرانيا، ستكون بقمة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى أوكرانيا وألمانيا وتركيا".وأكد كوليبا، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في بروكسل، أن هذا "هو الشكل الذي نعتبره مثاليًا لمناقشة ما يحدث في أوكرانيا على وجه التحديد"، على حد تعبيره.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
كييف تكشف عن الصيغة الأمثل للمفاوضات لحل الأزمة
11:34 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 11:56 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، عن الصيغة الأمثل بشأن التسوية، من أجل حل الأزمة مشيرة إلى أن كييف تعتبر "أن الشكل الأمثل للمفاوضات بشأن التسوية سيكون بمثابة قمة لخمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى أوكرانيا وفرنسا وتركيا".
وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن "كييف تعتقد أن أفضل صيغة للمفاوضات لحل الأزمة حول أوكرانيا، ستكون بقمة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى أوكرانيا وألمانيا وتركيا".
"نعتقد أن الشكل الأمثل لإجراء مناقشة حول خفض التصعيد وتشكيل ضمانات أمنية جديدة سيكون بشكل عقد قمة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى أوكرانيا وألمانيا وفرنسا".
دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني
وأكد كوليبا، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في بروكسل، أن هذا "هو الشكل الذي نعتبره مثاليًا لمناقشة ما يحدث في أوكرانيا على وجه التحديد"، على حد تعبيره.