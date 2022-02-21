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كييف تكشف عن الصيغة الأمثل للمفاوضات لحل الأزمة
كييف تكشف عن الصيغة الأمثل للمفاوضات لحل الأزمة
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، عن الصيغة الأمثل بشأن التسوية، من أجل حل الأزمة مشيرة إلى أن كييف تعتبر "أن الشكل الأمثل للمفاوضات بشأن التسوية... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-21T11:56+0000
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وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن "كييف تعتقد أن أفضل صيغة للمفاوضات لحل الأزمة حول أوكرانيا، ستكون بقمة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى أوكرانيا وألمانيا وتركيا".وأكد كوليبا، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في بروكسل، أن هذا "هو الشكل الذي نعتبره مثاليًا لمناقشة ما يحدث في أوكرانيا على وجه التحديد"، على حد تعبيره.
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أخبار أوكرانيا, العالم

كييف تكشف عن الصيغة الأمثل للمفاوضات لحل الأزمة

11:34 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 11:56 GMT 21.02.2022)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiyوزارة الخارجية الأوكرانية
وزارة الخارجية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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يتبع
أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الاثنين، عن الصيغة الأمثل بشأن التسوية، من أجل حل الأزمة مشيرة إلى أن كييف تعتبر "أن الشكل الأمثل للمفاوضات بشأن التسوية سيكون بمثابة قمة لخمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى أوكرانيا وفرنسا وتركيا".
وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الاثنين، إن "كييف تعتقد أن أفضل صيغة للمفاوضات لحل الأزمة حول أوكرانيا، ستكون بقمة للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى أوكرانيا وألمانيا وتركيا".

"نعتقد أن الشكل الأمثل لإجراء مناقشة حول خفض التصعيد وتشكيل ضمانات أمنية جديدة سيكون بشكل عقد قمة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى أوكرانيا وألمانيا وفرنسا".

دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني
وأكد كوليبا، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في بروكسل، أن هذا "هو الشكل الذي نعتبره مثاليًا لمناقشة ما يحدث في أوكرانيا على وجه التحديد"، على حد تعبيره.
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