لاعب الاتحاد السعودي المعتزل يكشف موعد ترشحه لرئاسة ناديه
15:26 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 15:27 GMT 21.02.2022)
© AP Photo / AZIZ SHAHمشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم
© AP Photo / AZIZ SHAH
كشف لاعب الاتحاد السعودي المعتزل، محمد نور، موقفه من إمكانية ترشحه لرئاسة ناديه.
وحسب لقاء له في إحدى الفضائيات السعودية، أكد نور أن ترشحه ممكن لو تم فتح المجال لهذا الأمر.
#ملعب_SBC | محمد نور: خبر الشراكة مع الأندية مفرح للجميع.. بعد 3 سنوات ممكن أرشح نفسي للرئاسة. #قناة_SBC pic.twitter.com/5yasTuHHzt— #ملعب_SBC (@sbcsport) February 20, 2022
وقال: "لو المجال متاح ومع وجود إدارة، فلما لا؟ ممكن بعد 3 سنوات أرشح نفسي لرئاسة النادي".
وتحدث نور عن الرعايات الموجودة في الدوري السعودي، مؤكدا أنهم محظوظون بالدعم اللامحدود لهذا الدوري.
وأكد لاعب الاتحاد المعتزل أنه سعيد بحصول ناديه على رعاية عبر اتفاقية بينه وبين شركة وسط جدة بـ 100 مليون ريال في العام الواحد لمدة 20 سنة.
وقال: "كل نادٍ يتمنى أن يكون عنده رعاية ضخمة مثل هذه، ونحن محظوظون في الدوري السعودي بالدعم اللا محدود".
#ملعب_SBC | محمد نور: خبر الشراكة مع الأندية مفرح للجميع.. بعد 3 سنوات ممكن أرشح نفسي للرئاسة. #قناة_SBC pic.twitter.com/5yasTuHHzt— #ملعب_SBC (@sbcsport) February 20, 2022
وعن رأيه في اللاعب فهد المولد عقب ما تعرض له من انتقادات، أكد نور أن المولد يواجه سوء حظ، حسب تعبيره.
وقال: "يقدم مستوى جيدا في الملعب من حيث التمرير والانطلاقات والتغطية الدفاعية، ولكنه يواجه فقط سوء حظ".
وتوقع نور أن يعود الاتحاد السعودي إلى "سكة الانتصارات وذلك بعد الجهد والعطاء الكبير للاعبين منذ بداية هذه السنة".