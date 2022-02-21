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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/لافروف-بشأن-الاعتراف-بجمهوريتي-دونيتسك-لوغانسك-لا-أرى-حلا-آخر-1058960160.html
لافروف بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك: لا أرى حلا آخر
لافروف بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك: لا أرى حلا آخر
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تعليقه على طلب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، إنه لا يرى طريقة أخرى، لأنه بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام لم... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T15:33+0000
2022-02-21T16:08+0000
روسيا
تغطية أحداث دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
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وكان لافروف، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن روسيا مستعدة لمناقشة جميع القضايا الأمنية مع شركائها الغربيين، لكنها تتخذ موقفا فقط من توسع حلف الناتو.وقال لافروف: "يمكننا أن نقول أن هناك تقدمًا، ليس تقدما مهما، لكنه موجود، والاتساق والنزاهة اللذين نظهرهما في الترويج لمبادراتنا في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بالطبع، هزا الولايات المتحدة وحلفاءها".وعلى حد قوله، تنطلق وزارة الخارجية الروسية في هذا السياق "من حقيقة وجوب استمرار العمل".وتابع: "أما بالنسبة لأوكرانيا، بشكل عام، فإن هذه الوثائق (ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية) تعبر عن دعمها لمجموعة تدابير مينسك، ولكن بطريقة معقمة تمامًا دون أي استعداد لإجبار كييف، لتنفيذ بنود هذه الوثيقة".وأعلن باستشنيك، أن هناك معلومات حول استعداد كييف لهجوم واسع النطاق على نهر دونباس، وأكد أن الجمهورية تمكنت من تجنب كارثة إنسانية فقط بفضل روسيا.بينما أكد بوشيلين، أن سكان دونباس يشعرون بالروح الروسية، والهدف الرئيسي لهم هو التكامل مع روسيا.وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/لافروف-روسيا-مستعدة-لمناقشة-جميع-القضايا-الأمنية-لكنها-تتخذ-موقف-فقط-من-توسع-حلف-الناتو-1058955702.html
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوشيلين-يناشد-بوتين-للاعتراف-باستقلال-جمهورية-دونيتسك-1058953368.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

لافروف بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك: لا أرى حلا آخر

15:33 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 16:08 GMT 21.02.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، روسيا 18 فبراير 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، روسيا 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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يتبع
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تعليقه على طلب الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، إنه لا يرى طريقة أخرى، لأنه بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام لم يتغير شيء.
وكان لافروف، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن روسيا مستعدة لمناقشة جميع القضايا الأمنية مع شركائها الغربيين، لكنها تتخذ موقفا فقط من توسع حلف الناتو.
وقال لافروف: "يمكننا أن نقول أن هناك تقدمًا، ليس تقدما مهما، لكنه موجود، والاتساق والنزاهة اللذين نظهرهما في الترويج لمبادراتنا في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بالطبع، هزا الولايات المتحدة وحلفاءها".
  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة جميع القضايا الأمنية لكنها تتخذ موقف فقط من توسع حلف الناتو
14:18 GMT
وعلى حد قوله، تنطلق وزارة الخارجية الروسية في هذا السياق "من حقيقة وجوب استمرار العمل".

وأضاف: "نحن مستعدون أيضًا لمناقشة القضايا التي يذكرها الأمريكيون، لكننا سنفعل ذلك فقط من خلال البحث عن إجابات للأسئلة الرئيسية التي تؤكد وقف توسع الناتو شرقًا والنظر في تكوين حلف الناتو".

وتابع: "أما بالنسبة لأوكرانيا، بشكل عام، فإن هذه الوثائق (ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية) تعبر عن دعمها لمجموعة تدابير مينسك، ولكن بطريقة معقمة تمامًا دون أي استعداد لإجبار كييف، لتنفيذ بنود هذه الوثيقة".
كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
رئيسا دونيتسك ولوغانسك يناشدان بوتين للاعتراف باستقلال الجمهوريتين
13:41 GMT

وناشد رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين وليونيد باستشنيك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للاعتراف باستقلال الجمهوريتين.

وأعلن باستشنيك، أن هناك معلومات حول استعداد كييف لهجوم واسع النطاق على نهر دونباس، وأكد أن الجمهورية تمكنت من تجنب كارثة إنسانية فقط بفضل روسيا.
بينما أكد بوشيلين، أن سكان دونباس يشعرون بالروح الروسية، والهدف الرئيسي لهم هو التكامل مع روسيا.

وقال بوشيلين مخاطبا بوتين: "إن قراراتكم السياسية مثل الاعتراف بالوثائق الصادرة لسكان جمهورياتنا، فضلاً عن إمكانية حصولهم على الجنسية الروسية لا تقدر بثمن بالنسبة لنا".

وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.
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