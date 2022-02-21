https://arabic.sputniknews.com/20220221/لافروف-دمشق-تؤيد-روسيا-في-حماية-مصالحها-الوطنية-وتمسكها-بمبدأ-وحدة-الأمن---1058965130.html

لافروف: دمشق تؤيد روسيا في حماية مصالحها الوطنية وتمسكها بمبدأ وحدة الأمن

لافروف: دمشق تؤيد روسيا في حماية مصالحها الوطنية وتمسكها بمبدأ وحدة الأمن

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن دمشق تؤيد موقف روسيا الهادف إلى ضمان حماية مصالحها الوطنية والتمسك بمبدأ وحدة الأمن. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T17:22+0000

2022-02-21T17:22+0000

2022-02-21T17:22+0000

روسيا

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058952661_0:33:3525:2016_1920x0_80_0_0_6c37b3c9448cf68cd14b527bd8936c0d.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين، عقب محادثاته مع وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد: "نحن متفقون على ضرورة احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والمساواة في السيادة بين الدول".وتبع لافروف: "وهذا ما يقتضي طبعا، دون قيد أو شرط، احترام المبدأ الأساسي الخاص بضمان المساواة في الأمن ووحدته والذي ينص على ضرورة عدم إقدام أحد في كوكبنا وفي أي بقعة منه بتعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين".يذكر، أن لافروف أجرى اليوم مباحثات مع المقداد، الذي يزور موسكو في زيارة عمل. وخلال هذه المباحثات تبادل الطرفان وجهات النظر حول الآفاق المستقبلية لعملية التسوية السلمية للأزمة القائمة في الجمهورية العربية السورية، وسير العمل ضمن ما يطلق عليه اصطلاح "صيغة أستانا" بالإضافة إلى النشاط الذي تمارسه اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

https://arabic.sputniknews.com/20220221/المقداد-الغرب-يشجع-كييف-على-الاعتداء-ويؤسس-قواعد-عسكرية-له-في-أوكرانيا-1058949176.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم