https://arabic.sputniknews.com/20220221/لافروف-دمشق-تؤيد-روسيا-في-حماية-مصالحها-الوطنية-وتمسكها-بمبدأ-وحدة-الأمن---1058965130.html
لافروف: دمشق تؤيد روسيا في حماية مصالحها الوطنية وتمسكها بمبدأ وحدة الأمن
لافروف: دمشق تؤيد روسيا في حماية مصالحها الوطنية وتمسكها بمبدأ وحدة الأمن
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن دمشق تؤيد موقف روسيا الهادف إلى ضمان حماية مصالحها الوطنية والتمسك بمبدأ وحدة الأمن. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T17:22+0000
2022-02-21T17:22+0000
2022-02-21T17:22+0000
روسيا
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين، عقب محادثاته مع وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد: "نحن متفقون على ضرورة احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والمساواة في السيادة بين الدول".وتبع لافروف: "وهذا ما يقتضي طبعا، دون قيد أو شرط، احترام المبدأ الأساسي الخاص بضمان المساواة في الأمن ووحدته والذي ينص على ضرورة عدم إقدام أحد في كوكبنا وفي أي بقعة منه بتعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين".يذكر، أن لافروف أجرى اليوم مباحثات مع المقداد، الذي يزور موسكو في زيارة عمل. وخلال هذه المباحثات تبادل الطرفان وجهات النظر حول الآفاق المستقبلية لعملية التسوية السلمية للأزمة القائمة في الجمهورية العربية السورية، وسير العمل ضمن ما يطلق عليه اصطلاح "صيغة أستانا" بالإضافة إلى النشاط الذي تمارسه اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/المقداد-الغرب-يشجع-كييف-على-الاعتداء-ويؤسس-قواعد-عسكرية-له-في-أوكرانيا-1058949176.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
لافروف: دمشق تؤيد روسيا في حماية مصالحها الوطنية وتمسكها بمبدأ وحدة الأمن
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن دمشق تؤيد موقف روسيا الهادف إلى ضمان حماية مصالحها الوطنية والتمسك بمبدأ وحدة الأمن.
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف للصحفيين، عقب محادثاته مع وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد: "نحن متفقون على ضرورة احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والمساواة في السيادة بين الدول".
وتبع لافروف: "وهذا ما يقتضي طبعا، دون قيد أو شرط، احترام المبدأ الأساسي الخاص بضمان المساواة في الأمن ووحدته والذي ينص على ضرورة عدم إقدام أحد في كوكبنا وفي أي بقعة منه بتعزيز أمنه على حساب أمن الآخرين".
يذكر، أن لافروف أجرى اليوم مباحثات
مع المقداد، الذي يزور موسكو في زيارة عمل. وخلال هذه المباحثات تبادل الطرفان وجهات النظر حول الآفاق المستقبلية لعملية التسوية السلمية للأزمة القائمة في الجمهورية العربية السورية، وسير العمل ضمن ما يطلق عليه اصطلاح "صيغة أستانا" بالإضافة إلى النشاط الذي تمارسه اللجنة الدستورية السورية في جنيف.