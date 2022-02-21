عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/لافروف-روسيا-مستعدة-لمناقشة-جميع-القضايا-الأمنية-لكنها-تتخذ-موقف-فقط-من-توسع-حلف-الناتو-1058955702.html
لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة جميع القضايا الأمنية لكنها تتخذ موقف فقط من توسع حلف الناتو
لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة جميع القضايا الأمنية لكنها تتخذ موقف فقط من توسع حلف الناتو
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لمناقشة جميع القضايا الأمنية مع شركائها الغربيين، لكنها تتخذ موقفا فقط من توسع حلف... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T14:18+0000
2022-02-21T14:36+0000
روسيا
تغطية أحداث دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058950540_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_23bf471207355beb18565086c592158f.jpg
وقال لافروف: "يمكننا أن نقول أن هناك تقدمًا، ليس تقدما مهما، لكنه موجود، والاتساق والنزاهة اللذين نظهرهما في الترويج لمبادراتنا في ديسمبر من العام الماضي، بالطبع، هزوا الولايات المتحدة وحلفائها".وعلى حد قوله، تنطلق وزارة الخارجية الروسية في هذا السياق "من حقيقة وجوب استمرار العمل".وتابع: "أما بالنسبة لأوكرانيا، بشكل عام، فإن هذه الوثائق (ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية) تعبر عن دعمها لمجموعة تدابير مينسك، ولكن بطريقة معقمة تمامًا دون أي استعداد لإجبار كييف، لتنفيذ بنود هذه الوثيقة".في نهاية عام 2021، نشرت روسيا مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية.موسكو تطلب من شركائها الغربيين بضمانات قانونية لرفض المزيد من التوسع شرقًا لحلف شمال الأطلسي، وضم أوكرانيا، وإنشاء قواعد عسكرية في دول أوروبا الشرقية.كما تضمنت المقترحات بندا خاصا بعدم نشر أسلحة الناتو الضاربة بالقرب من حدود روسيا وانسحاب قوات الحلف في أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-كييف-لن-تنفذ-اتفاقيات-مينسك---1058954769.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058950540_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_c054bdb69de008fae108574ea1a90c7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

لافروف: روسيا مستعدة لمناقشة جميع القضايا الأمنية لكنها تتخذ موقف فقط من توسع حلف الناتو

14:18 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 14:36 GMT 21.02.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصور  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022
  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لمناقشة جميع القضايا الأمنية مع شركائها الغربيين، لكنها تتخذ موقفا فقط من توسع حلف الناتو.
وقال لافروف: "يمكننا أن نقول أن هناك تقدمًا، ليس تقدما مهما، لكنه موجود، والاتساق والنزاهة اللذين نظهرهما في الترويج لمبادراتنا في ديسمبر من العام الماضي، بالطبع، هزوا الولايات المتحدة وحلفائها".
وعلى حد قوله، تنطلق وزارة الخارجية الروسية في هذا السياق "من حقيقة وجوب استمرار العمل".
وأضاف: "نحن مستعدون أيضًا لمناقشة القضايا التي تذكرها الأمريكيون، لكننا سنفعل ذلك فقط من خلال البحث عن إجابات للأسئلة الرئيسية التي تؤكد وقف توسع الناتو شرقًا والنظر في تكوين حلف الناتو".
وتابع: "أما بالنسبة لأوكرانيا، بشكل عام، فإن هذه الوثائق (ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية) تعبر عن دعمها لمجموعة تدابير مينسك، ولكن بطريقة معقمة تمامًا دون أي استعداد لإجبار كييف، لتنفيذ بنود هذه الوثيقة".
في نهاية عام 2021، نشرت روسيا مسودات معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية.
موسكو تطلب من شركائها الغربيين بضمانات قانونية لرفض المزيد من التوسع شرقًا لحلف شمال الأطلسي، وضم أوكرانيا، وإنشاء قواعد عسكرية في دول أوروبا الشرقية.
كما تضمنت المقترحات بندا خاصا بعدم نشر أسلحة الناتو الضاربة بالقرب من حدود روسيا وانسحاب قوات الحلف في أوروبا الشرقية إلى مواقع عام 1997.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
بوتين: الغرض من اجتماع مجلس الأمن الروسي هو تحديد الخطوات بشأن دونباس
14:03 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат ВСУ на боевой машине пехоты в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي10:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала