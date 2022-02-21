https://arabic.sputniknews.com/20220221/لافروف-كييف-مسؤولة-عن-التصعيد-في-دونباس-1058965915.html
لافروف: كييف مسؤولة عن التصعيد في دونباس
لافروف: كييف مسؤولة عن التصعيد في دونباس
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافرورف، أن أوكرانيا هي المسؤولة عن التصعيد في دونباس. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T17:55+0000
2022-02-21T17:55+0000
2022-02-21T17:55+0000
روسيا
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وحسب بيان للخارجية الروسية نشرته وكالة "سبوتنيك"، فقد أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ناقشا خلاله الوضع في دونباس.وأوضح بيان الخارجية أنه "فيما يتعلق بالوضع في جنوب شرق أوكرانيا، شدد لافروف على أن مسؤولية التصعيد عند خط التماس في دونباس وزيادة الاستفزازات المسلحة التي أدت إلى إجلاء إنساني للسكان المدنيين الى روسيا تقع على عاتق كييف".واليوم أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سلطات كييف لن تنفذ اتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أن أوكرانيا صرحت بذلك علنا.وشدد بوتين، خلال افتتاحه اجتماعا استثنائيا موسعا لمجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، لمناقشة الوضع في دونباس، على أنه في حال ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيرا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/روسيا-تحتضن-أولى-دفعات-اللاجئين-من-دونباس-1058940546.html
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روسيا
لافروف: كييف مسؤولة عن التصعيد في دونباس
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافرورف، أن أوكرانيا هي المسؤولة عن التصعيد في دونباس.
وحسب بيان للخارجية الروسية نشرته وكالة "سبوتنيك"، فقد أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
اتصالا مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ناقشا خلاله الوضع في دونباس.
وأوضح بيان الخارجية أنه "فيما يتعلق بالوضع في جنوب شرق أوكرانيا، شدد لافروف على أن مسؤولية التصعيد عند خط التماس في دونباس وزيادة الاستفزازات المسلحة التي أدت إلى إجلاء إنساني للسكان المدنيين الى روسيا تقع على عاتق كييف".
وكان لافروف قد
حذر سابقا من أن مشاركة مدربين غربيين في الصراع في دونباس ستكون تجاوزًا للخطوط الحمراء وتعني صدامًا مباشرًا بين الشعب الروسي وجيش الناتو.
واليوم أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سلطات كييف لن تنفذ اتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أن أوكرانيا صرحت بذلك علنا.
وشدد بوتين
، خلال افتتاحه اجتماعا استثنائيا موسعا لمجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، لمناقشة الوضع في دونباس، على أنه في حال ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيرا.