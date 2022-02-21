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https://arabic.sputniknews.com/20220221/لافروف-كييف-مسؤولة-عن-التصعيد-في-دونباس-1058965915.html
لافروف: كييف مسؤولة عن التصعيد في دونباس
لافروف: كييف مسؤولة عن التصعيد في دونباس
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافرورف، أن أوكرانيا هي المسؤولة عن التصعيد في دونباس. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T17:55+0000
2022-02-21T17:55+0000
روسيا
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وحسب بيان للخارجية الروسية نشرته وكالة "سبوتنيك"، فقد أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ناقشا خلاله الوضع في دونباس.وأوضح بيان الخارجية أنه "فيما يتعلق بالوضع في جنوب شرق أوكرانيا، شدد لافروف على أن مسؤولية التصعيد عند خط التماس في دونباس وزيادة الاستفزازات المسلحة التي أدت إلى إجلاء إنساني للسكان المدنيين الى روسيا تقع على عاتق كييف".واليوم أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سلطات كييف لن تنفذ اتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أن أوكرانيا صرحت بذلك علنا.وشدد بوتين، خلال افتتاحه اجتماعا استثنائيا موسعا لمجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، لمناقشة الوضع في دونباس، على أنه في حال ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيرا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/روسيا-تحتضن-أولى-دفعات-اللاجئين-من-دونباس-1058940546.html
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روسيا

لافروف: كييف مسؤولة عن التصعيد في دونباس

17:55 GMT 21.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصور  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022
  لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السوري فيضل مقداد في موسكو، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافرورف، أن أوكرانيا هي المسؤولة عن التصعيد في دونباس.
وحسب بيان للخارجية الروسية نشرته وكالة "سبوتنيك"، فقد أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ناقشا خلاله الوضع في دونباس.
موظف في وزارة حالات الطوارئ الروسية يحمل طفلا بين ذراعيه، خلال وصول أول دفعة من اللاجئين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى محطة سكة حديد فولجسكي، روسيا 20 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
روسيا تحتضن أولى دفعات اللاجئين من دونباس
12:05 GMT
وأوضح بيان الخارجية أنه "فيما يتعلق بالوضع في جنوب شرق أوكرانيا، شدد لافروف على أن مسؤولية التصعيد عند خط التماس في دونباس وزيادة الاستفزازات المسلحة التي أدت إلى إجلاء إنساني للسكان المدنيين الى روسيا تقع على عاتق كييف".
وكان لافروف قد حذر سابقا من أن مشاركة مدربين غربيين في الصراع في دونباس ستكون تجاوزًا للخطوط الحمراء وتعني صدامًا مباشرًا بين الشعب الروسي وجيش الناتو.
واليوم أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن سلطات كييف لن تنفذ اتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أن أوكرانيا صرحت بذلك علنا.
وشدد بوتين، خلال افتتاحه اجتماعا استثنائيا موسعا لمجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، لمناقشة الوضع في دونباس، على أنه في حال ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيرا.
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