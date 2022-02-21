https://arabic.sputniknews.com/20220221/لودريان-يدعو-لافروف-لزيارة-باريس-بهدف-التحضير-للقمة-المتفق-عليها-مبدئيا-بين-ماكرون-وبوتين-1058960872.html

لودريان يدعو لافروف لزيارة باريس في 25 فبراير لعقد اجتماعات قبل لقاء بوتين وماكرون المرتقب

لودريان يدعو لافروف لزيارة باريس في 25 فبراير لعقد اجتماعات قبل لقاء بوتين وماكرون المرتقب

وجه وزير الخارجية الفرنسي، جان أيف لودريان، دعوة إلى نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، لزيارة باريس، في 25 شباط/ فبراير الجاري، من أجل عقد اجتماعات... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T15:43+0000

2022-02-21T15:43+0000

2022-02-21T16:25+0000

العالم

روسيا

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باريس - سبوتنيك. وأوضح بيان للخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، أنه خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى اليوم بين لودريان ولافروف: "اقترح الوزير الفرنسي، على نظيره الروسي التوجه إلى باريس يوم الجمعة 25 فبراير/ شباط الجاري، وهو ما وافق عليه الأخير، لإجراء مشاورات تحضيرية للقمة التي اتفق عليها الرئيسان ماكرون وبوتين، على عقدها مبدئيا"، مشددا على أن هذه الاجتماعات لا يمكن عقدها إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا.وأشار البيان إلى أن لودريان حث نظيره الروسي على ممارسة نفوذه على ممثلي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من أجل عقد اجتماع لمجموعة الاتصال الثلاثية لوقف إطلاق النار شرق أوكرانيا، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، والتي يرفض ممثلو الجمهوريتين عقده، موضحا أن هذا الاجتماع ضروري للعودة إلى تنفيذ وقف إطلاق النار.من جهة ثانية، كان قد شدد قصر الإليزيه في وقت سابق على أن قمة بايدن وبوتين لا يمكن أن تعقد إلا إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا، كما اقترح الرئيس الفرنسي قمة بين جميع الأطراف المعنية في أوروبا لبحث الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا، بعد قمة الرئيسين الأمريكي والروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220221/البيت-الأبيض-بايدن-وافق-مبدئيا-على-الاجتماع-مع-بوتين-إذا-لم-يحدث-غزو-1058930621.html

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