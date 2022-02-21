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https://arabic.sputniknews.com/20220221/ماكرون-يدعو-لاجتماع-عاجل-لمجلس-الأمن-حول-اعتراف-روسيا-بجمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1058971982.html
ماكرون يدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن حول اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
ماكرون يدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن حول اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك داعيا لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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موسكو - سبوتنيك. وقال قصر الإليزيه في بيان، اليوم الاثنين، إن "ماكرون يعتبر أن قرار بوتين الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك هو خرق واضح أحادي الجانب للتعهدات الدولية التي اتخذتها روسيا، وأن القرار يمثل اعتداء على السيادة الأوكرانية".ودعا ماكرون لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن وبفرض عقوبات أوروبية محددة الأهداف.وبدورها أدانت بلجيكا اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مؤكدة أن هذه الخطوة خرقا للقانون الدولي.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق اليوم الاثنين، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال في خطاب وجهه اليوم إلى الشعب الروسي: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف أن يوقفوا القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يدعو-مجلس-الدوما-إلى-الاعتراف-الفوري-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058968584.html
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العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار فرنسا

ماكرون يدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن حول اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

21:50 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 21:51 GMT 21.02.2022)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك داعيا لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
موسكو - سبوتنيك. وقال قصر الإليزيه في بيان، اليوم الاثنين، إن "ماكرون يعتبر أن قرار بوتين الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك هو خرق واضح أحادي الجانب للتعهدات الدولية التي اتخذتها روسيا، وأن القرار يمثل اعتداء على السيادة الأوكرانية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
تغطية أحداث دونباس
بوتين يوقع مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ويدعو الدوما للمصادقة الفورية
19:44 GMT
ودعا ماكرون لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن وبفرض عقوبات أوروبية محددة الأهداف.
وبدورها أدانت بلجيكا اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مؤكدة أن هذه الخطوة خرقا للقانون الدولي.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق اليوم الاثنين، مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، ودعا كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال في خطاب وجهه اليوم إلى الشعب الروسي: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف أن يوقفوا القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
© Sputnikكل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
كل ما تريد معرفته عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
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