https://arabic.sputniknews.com/20220221/ما-هي-حقيقة-الكركمين-وهل-له-فوائد-بعد-أزمة-الطبيب-المصري-1058962742.html

ما هي حقيقة الكركمين وهل له فوائد... بعد أزمة الطبيب المصري

ما هي حقيقة الكركمين وهل له فوائد... بعد أزمة الطبيب المصري

تسبب إلقاء القبض على صيدلي مصري شهير بـ "طبيب الكركمين" في إثارة الكثير من التساؤلات حول مادة الكركمين، وما إذا كان لها فوائد صحية كما يدعي، أم أنها مجرد وسيلة... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T16:39+0000

2022-02-21T16:39+0000

2022-02-21T16:51+0000

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ماذا تقول مؤسسات علمية عالمية عن الكركمين بعد أزمة "طبيب الكركمين" في مصر؟ويقول موقع "إكزامين" الكندي، في تقرير عن مادة الكركمين، إنها إحدى المركبات النشطة بيولوجيا، التي يتم استخلاصها من عشب الكركم.وتتميز مادة الكركمين بخصائص متعددة أبرزها أنها مادة مضادة للأكسدة وللالتهابات وهي مفيدة لحالات مختلفة بداية من الآلام المزمنة حتى الاكتئاب، وفقا لقرائن وليس أدلة علمية ثابتة، بحسب الموقع.ويقول الموقع إن مادة الكركمين يمكنها أن تساهم في زيادة مضادات الأكسدة التي ينتجها الجسم، مشيرا إلى أنها يمكن أن تساهم في مكافحة الاكتئاب والقلق بمستويات قليلة إلى متوسطة، إضافة إلى تأثيرها على في خفض نسبة السكر والكوليسترول في الدم وخفض ضغط الدم.وتابع: "لكن هناك حاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في العديد من المجالات الصحية المتعلقة باستخدام هذه المادة لأن الأبحاث المتعلقة بهذه المادة لا تزال تحتاج إلى توافق حول نتائجها".ما هي عيوب مادة الكركمين وآثارها الجانبية؟يقول الموقع إنه هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات الشاملة طويلة الأمد عن تأثير هذه المادة على جسم الإنسان.وأوضح الموقع أن تناول جرعات كبيرة من الكركمين يمكن أن يسبب أعراض جانبية منها الغثيان ومشاكل في الجهاز الهضمي، بينما يمكن أن يكون هناك أعراض أخرى على المدى البعيد تحتاج إلى تتبعها.ولفت الموقع إلى أن تناول الكركمين مع مادة بيبرين، المستخلصة من الفلفل الأسود، يمكن أن يكون يكون له آثار عكسية، مضيفا: "لذلك فإن الأشكال المختلفة لتناول الكركمين لا تزال تحتاج إلى دراسات أكثر حتى يتم التأكد من سلامتها على البشر".ما الاختلاف بين الكركم والكركمين؟يوجد الكركمين في عشب الكركم ويتم استخلاص بمعدلات تصل إلى 22 مللي غرام في كل غرام من الكركم.ولفت الموقع إلى أن هناك بعض الدراسات تقول إن تناول الكركم ربما يكون أكثر فائدة من الكركمين، مضيفا: "لكن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للتوصل إلى معلومة ثابتة يتم التوافق عليها".هل هناك علاقة بين الكركمين والخلايا السرطانية؟يقول تقرير للمعهد الوطني للسرطان، وهو معهد حكومي تابع لمعاهد الصحة الأمريكية، إن استخدام هذه المادة في تجارب على الحيوانات أظهر أنها تساهم في مكافحة نمو خلايا سرطانية.دراسات الكركمين حول العالميقول تقرير عن الكركمين نشره الموقع الرسمي لـ "المكتبة الوطنية للطب"، التابعة لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية، إن معظم الدراسات التي أجريت حتى الآن تمت على أشخاص يعانون من مشاكل صحية، ربما لأن إجراء الدراسات على أشخاص أصحاء يمثل تحديا لأن الفوائد لاستخدام هذه المادة ليست لا تحدث على المدى القصير.كما لفت الموقع إلى أنه الدراسات المختلفة كل منها يعتمد كمية محدد للاستخدام اليومي تختلف عن الدراسة الأخرى، وهو ما يجعل هناك حاجة لدراسات شاملة تصل إلى تحديد نسبة مفيدة متوافق عليها.ويقول الموقع إن مادة الكركمين نالت اهتماما عالميا واسعا بسبب ما يتم تداوله عن هذه المادة من فوائد صحية.

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