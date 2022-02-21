https://arabic.sputniknews.com/20220221/متى-يكون-الشخير-خطرا-على-صحتك-1058968203.html
متى يكون الشخير خطرا على صحتك؟
متى يكون الشخير خطرا على صحتك؟
يعد الشخير من مشكلات النوم، التي يعاني منها كثير من الأشخاص لأسباب مختلفة، بعضها دائم وأخرى تكون مرتبطة بظروف صحية مؤقتة يتعرض لها جسم الإنسان. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T19:29+0000
2022-02-21T19:29+0000
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منوعات
الصحة
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ورغم أنها ظاهرة عادية، إلا أنها قد ترتبط بحالة خطيرة قد تتسبب في وفاة الإنسان تعرف بـ "انقطاع النفس الانسدادي النومي"، بحسب تقرير لموقع "هيلث بلوغ" الأمريكي.ويعد "انقطاع النفس الانسدادي النومي" إحدى حالات اضطراب النوم الخطيرة لأنها يمكن أن تسبب في توقف التنفس عند من يتعرض لها لمدة تصل إلى 10 ثوان وهي ما قد يؤدي إلى الوفاة.وتشير تقارير إخبارية إلى أن هذه الحالة تسببت في وفاة المطرب الهندي بابي لاهيري، الذي توفي عن عمر يناهز الـ69 عاما، بحسب ما أعلنه طبيبه الخاص.ورغم ذلك فإن الشخص الذي يعاني من الشخير لا يجب أن يشعر بالقلق إذا كان يحدث بطريقة معتادة، بينما يكون الأمر مقلقا عندما يكون الشخير صاخبا أو عندما يحدث تقطع في الشخير بسبب توقف التنفس.ويقول خبراء إن أبرز المشاكل التي يتسبب فيها انقطاع النفس الانسدادي النومي عندما يتعرض له الشخص لفترة طويلة هي زيادة احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما أنه يؤثر على القلب ويمكن أن يتسبب في إصابة الشخص بداء السكري من النوع 2، وفي الحالات الخطرة يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة، إذا لم يتم علاجه.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/طبيبة-أعصاب-تنصح-بأفضل-وضعية-للنوم-وتحذر-من-بعضها-1058439179.html
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منوعات, الصحة
متى يكون الشخير خطرا على صحتك؟
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يعد الشخير من مشكلات النوم، التي يعاني منها كثير من الأشخاص لأسباب مختلفة، بعضها دائم وأخرى تكون مرتبطة بظروف صحية مؤقتة يتعرض لها جسم الإنسان.
ورغم أنها ظاهرة عادية، إلا أنها قد ترتبط بحالة خطيرة قد تتسبب في وفاة الإنسان تعرف بـ "انقطاع النفس الانسدادي النومي"، بحسب تقرير لموقع
"هيلث بلوغ" الأمريكي.
ويعد "انقطاع النفس الانسدادي النومي" إحدى حالات اضطراب النوم
الخطيرة لأنها يمكن أن تسبب في توقف التنفس عند من يتعرض لها لمدة تصل إلى 10 ثوان وهي ما قد يؤدي إلى الوفاة.
وتشير تقارير إخبارية إلى أن هذه الحالة تسببت في وفاة المطرب الهندي بابي لاهيري، الذي توفي عن عمر يناهز الـ69 عاما، بحسب ما أعلنه طبيبه الخاص.
ورغم ذلك فإن الشخص الذي يعاني من الشخير
لا يجب أن يشعر بالقلق إذا كان يحدث بطريقة معتادة، بينما يكون الأمر مقلقا عندما يكون الشخير صاخبا أو عندما يحدث تقطع في الشخير بسبب توقف التنفس.
ويقول خبراء إن أبرز المشاكل التي يتسبب فيها انقطاع النفس الانسدادي
النومي عندما يتعرض له الشخص لفترة طويلة هي زيادة احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما أنه يؤثر على القلب ويمكن أن يتسبب في إصابة الشخص بداء السكري من النوع 2، وفي الحالات الخطرة يمكن أن يؤدي ذلك إلى الوفاة، إذا لم يتم علاجه.