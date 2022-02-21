عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220221/محكمة-تركية-تقضي-بإبقاء-عثمان-كافالا-في-السجن-أثناء-المحاكمة-1058943093.html
محكمة تركية تقضي بإبقاء عثمان كافالا في السجن أثناء المحاكمة
محكمة تركية تقضي بإبقاء عثمان كافالا في السجن أثناء المحاكمة
قضت محكمة تركية، اليوم الاثنين، ببقاء الناشط عثمان كافالا في السجن أثناء فترة محاكمته، مما يطيل مدة احتجازه لأكثر من أربع سنوات دون إدانة. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T11:03+0000
2022-02-21T11:03+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102070/35/1020703593_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_e7cc4f4e9d386362a1d5a28b5dde0123.jpg
وقالت رويترز إن المحكمة أبقت على كافالا رهن الاعتقال وحددت موعد الجلسة المقبلة في 21 مارس / آذار، لاستكمال تلك القضية التي تسببت في توتر العلاقات بين تركيا ودول غربية.واعتُقل كافالا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بتهم تتعلق باحتجاجات شهدتها تركيا في عام 2013 بالإضافة إلى قضية مرتبطة بمحاولة انقلاب في عام 2016، وهو ما ينفيه كافالا.وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، يوم 3 فبراير/شباط الجاري، أن مجلس أوروبا قرر البدء في تنفيذ إجراءات ضد تركيا، على خلفية رفضها تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط التركي عثمان كافالا.وأعرب الاتحاد الأوروبي بحسب البيان، عن أسفه لرفض السلطات التركية تنفيذ القرار، وكذلك عن مخاوفه من الغموض الذي يحيط بقضية كافالا.وأكد البيان أن قرار السلطات التركية برفض تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتعارض مع التزاماتها بصفتها عضوا في مجلس أوروبا، ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.من جانبه، رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تحترم من لا يحترمون محاكمها والأحكام الصادرة عنها، وقال أردوغان: "ما قالته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وما يقوله مجلس أوروبا، لا يشغلنا كثيرًا لأننا نتوقع احترام محاكمنا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102070/35/1020703593_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_e447d902f2369d050765469f2f678d6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

محكمة تركية تقضي بإبقاء عثمان كافالا في السجن أثناء المحاكمة

11:03 GMT 21.02.2022
© AP Photo / Hussein Mallaالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبرGoogle news
قضت محكمة تركية، اليوم الاثنين، ببقاء الناشط عثمان كافالا في السجن أثناء فترة محاكمته، مما يطيل مدة احتجازه لأكثر من أربع سنوات دون إدانة.
وقالت رويترز إن المحكمة أبقت على كافالا رهن الاعتقال وحددت موعد الجلسة المقبلة في 21 مارس / آذار، لاستكمال تلك القضية التي تسببت في توتر العلاقات بين تركيا ودول غربية.
واعتُقل كافالا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بتهم تتعلق باحتجاجات شهدتها تركيا في عام 2013 بالإضافة إلى قضية مرتبطة بمحاولة انقلاب في عام 2016، وهو ما ينفيه كافالا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، يوم 3 فبراير/شباط الجاري، أن مجلس أوروبا قرر البدء في تنفيذ إجراءات ضد تركيا، على خلفية رفضها تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط التركي عثمان كافالا.
وأعرب الاتحاد الأوروبي بحسب البيان، عن أسفه لرفض السلطات التركية تنفيذ القرار، وكذلك عن مخاوفه من الغموض الذي يحيط بقضية كافالا.
وأكد البيان أن قرار السلطات التركية برفض تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتعارض مع التزاماتها بصفتها عضوا في مجلس أوروبا، ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تحترم من لا يحترمون محاكمها والأحكام الصادرة عنها، وقال أردوغان: "ما قالته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وما يقوله مجلس أوروبا، لا يشغلنا كثيرًا لأننا نتوقع احترام محاكمنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат ВСУ на боевой машине пехоты в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...الأزمة الروسية الأوكرانية: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي10:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала