https://arabic.sputniknews.com/20220221/محكمة-تركية-تقضي-بإبقاء-عثمان-كافالا-في-السجن-أثناء-المحاكمة-1058943093.html
محكمة تركية تقضي بإبقاء عثمان كافالا في السجن أثناء المحاكمة
محكمة تركية تقضي بإبقاء عثمان كافالا في السجن أثناء المحاكمة
قضت محكمة تركية، اليوم الاثنين، ببقاء الناشط عثمان كافالا في السجن أثناء فترة محاكمته، مما يطيل مدة احتجازه لأكثر من أربع سنوات دون إدانة. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T11:03+0000
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وقالت رويترز إن المحكمة أبقت على كافالا رهن الاعتقال وحددت موعد الجلسة المقبلة في 21 مارس / آذار، لاستكمال تلك القضية التي تسببت في توتر العلاقات بين تركيا ودول غربية.واعتُقل كافالا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بتهم تتعلق باحتجاجات شهدتها تركيا في عام 2013 بالإضافة إلى قضية مرتبطة بمحاولة انقلاب في عام 2016، وهو ما ينفيه كافالا.وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، يوم 3 فبراير/شباط الجاري، أن مجلس أوروبا قرر البدء في تنفيذ إجراءات ضد تركيا، على خلفية رفضها تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط التركي عثمان كافالا.وأعرب الاتحاد الأوروبي بحسب البيان، عن أسفه لرفض السلطات التركية تنفيذ القرار، وكذلك عن مخاوفه من الغموض الذي يحيط بقضية كافالا.وأكد البيان أن قرار السلطات التركية برفض تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتعارض مع التزاماتها بصفتها عضوا في مجلس أوروبا، ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.من جانبه، رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تحترم من لا يحترمون محاكمها والأحكام الصادرة عنها، وقال أردوغان: "ما قالته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وما يقوله مجلس أوروبا، لا يشغلنا كثيرًا لأننا نتوقع احترام محاكمنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
محكمة تركية تقضي بإبقاء عثمان كافالا في السجن أثناء المحاكمة
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قضت محكمة تركية، اليوم الاثنين، ببقاء الناشط عثمان كافالا في السجن أثناء فترة محاكمته، مما يطيل مدة احتجازه لأكثر من أربع سنوات دون إدانة.
وقالت رويترز إن المحكمة أبقت على كافالا رهن الاعتقال وحددت موعد الجلسة المقبلة في 21 مارس / آذار، لاستكمال تلك القضية التي تسببت في توتر العلاقات بين تركيا ودول غربية.
واعتُقل كافالا في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بتهم تتعلق باحتجاجات شهدتها تركيا في عام 2013 بالإضافة إلى قضية مرتبطة بمحاولة انقلاب في عام 2016، وهو ما ينفيه كافالا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، يوم 3 فبراير/شباط الجاري، أن مجلس أوروبا قرر البدء في تنفيذ إجراءات ضد تركيا، على خلفية رفضها تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط التركي عثمان كافالا
.
وأعرب الاتحاد الأوروبي بحسب البيان، عن أسفه لرفض السلطات التركية تنفيذ القرار، وكذلك عن مخاوفه من الغموض الذي يحيط بقضية كافالا.
وأكد البيان أن قرار السلطات التركية برفض تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يتعارض مع التزاماتها بصفتها عضوا في مجلس أوروبا، ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تحترم من لا يحترمون محاكمها
والأحكام الصادرة عنها، وقال أردوغان: "ما قالته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وما يقوله مجلس أوروبا، لا يشغلنا كثيرًا لأننا نتوقع احترام محاكمنا".