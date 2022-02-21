https://arabic.sputniknews.com/20220221/مدفيديف-الضغوط-ستكون-شديدة-في-حال-الاعتراف-بدونبانس-لكن-نستطيع-التعامل-معها-1058959883.html
مدفيديف: الضغوط ستكون شديدة في حال الاعتراف بدونبانس لكن نستطيع التعامل معها
مدفيديف: الضغوط ستكون شديدة في حال الاعتراف بدونبانس لكن نستطيع التعامل معها
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، إن الضغوط ستكون كبيرة على روسيا في حال الاعتراف بدونبانس، مؤكدا أن روسيا تستطيع التعامل مع هذه... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T15:32+0000
2022-02-21T15:32+0000
2022-02-21T15:32+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ونوه مدفيديف، إلى أن "الضغط سيكون شديدا للغاية إذا اعترفت روسيا بدونباس لكنها تعلم (روسيا) كيفية التعامل معها".ونوه مدفيديف إلى أن هذا الاعتراف سيكون صعبا "ولكن بعد بعض الوقت، سينخفض التوتر حول بلدنا".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال خلال افتتاحه اجتماعا استثنائيا موسعا لمجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، "لقد اجتمعنا لمناقشة الوضع الذي يتطور اليوم في دونباس. وسأقول بضع كلمات بإيجاز عما يحدث هناك وكيف يتطور الوضع".وتابع بوتين: "الغرض من اجتماعنا اليوم هو الاستماع إلى زملائنا وتحديد خطواتنا التالية على هذا المسار، أعني نداء زعيمي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا بطلب الاعتراف بسيادتهما".الجدير بالذكر، أن رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين وليونيد باستشنيك، ناشدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للاعتراف باستقلال الجمهوريتين.وأعلن باشنيك، أن هناك معلومات حول استعداد كييف لهجوم واسع النطاق على نهر دونباس، وأكد أن الجمهورية تمكنت من تجنب كارثة إنسانية فقط بفضل روسيا.بينما أكد بوشيلين، أن سكان دونباس يشعرون بالروح الروسية، والهدف الرئيسي لهم هو التكامل مع روسيا.وقال بوشيلين مخاطبا بوتين: "إن قراراتكم السياسية مثل الاعتراف بالوثائق الصادرة لسكان جمهورياتنا، فضلاً عن إمكانية حصولهم على الجنسية الروسية لا تقدر بثمن بالنسبة لنا".وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مدفيديف: الضغوط ستكون شديدة في حال الاعتراف بدونبانس لكن نستطيع التعامل معها
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الاثنين، إن الضغوط ستكون كبيرة على روسيا في حال الاعتراف بدونبانس، مؤكدا أن روسيا تستطيع التعامل مع هذه الضغوط.
ونوه مدفيديف، إلى أن "الضغط سيكون شديدا للغاية إذا اعترفت روسيا بدونباس لكنها تعلم (روسيا) كيفية التعامل معها".
ونوه مدفيديف إلى أن هذا الاعتراف سيكون صعبا "ولكن بعد بعض الوقت، سينخفض التوتر حول بلدنا".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال خلال افتتاحه اجتماعا
استثنائيا موسعا لمجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، "لقد اجتمعنا لمناقشة الوضع الذي يتطور اليوم في دونباس. وسأقول بضع كلمات بإيجاز عما يحدث هناك وكيف يتطور الوضع".
وتابع بوتين: "الغرض من اجتماعنا اليوم هو الاستماع إلى زملائنا وتحديد خطواتنا التالية على هذا المسار، أعني نداء زعيمي جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا بطلب الاعتراف بسيادتهما".
الجدير بالذكر، أن رئيسا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، دينيس بوشيلين وليونيد باستشنيك، ناشدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للاعتراف باستقلال الجمهوريتين.
وأعلن باشنيك، أن هناك معلومات حول استعداد كييف لهجوم واسع النطاق على نهر دونباس، وأكد أن الجمهورية تمكنت من تجنب كارثة إنسانية فقط بفضل روسيا.
بينما أكد بوشيلين، أن سكان دونباس يشعرون بالروح الروسية، والهدف الرئيسي لهم هو التكامل مع روسيا.
وقال بوشيلين مخاطبا بوتين: "إن قراراتكم السياسية مثل الاعتراف بالوثائق الصادرة لسكان جمهورياتنا، فضلاً عن إمكانية حصولهم على الجنسية الروسية لا تقدر بثمن بالنسبة لنا".
وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.