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https://arabic.sputniknews.com/20220221/مدير-سد-النهضة-البناء-تجاوز-84-وتوليد-الكهرباء-يظهر-مناعة-إثيوبيا-1058941311.html
مدير سد النهضة: البناء تجاوز 84% وتوليد الكهرباء يظهر مناعة إثيوبيا
مدير سد النهضة: البناء تجاوز 84% وتوليد الكهرباء يظهر مناعة إثيوبيا
أعلن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، كفلى هورو، أن البناء الإجمالي للسد تجاوز 84 بالمئة، مضيفا أن النجاح في توليد الطاقة بعد اجتياز الكثير من التحديات يظهر... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-21T10:25+0000
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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ودشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الأحد، رسميا، المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه قبل نحو 10 سنوات.وقال هورو إن وتيرة بناء السد التي كانت بطيئة منذ 2011 أعيد تنشيطها بعد أن تولى رئيس الوزراء آبي أحمد السلطة وحدد الاتجاه، وفقا لمحطة فانا الإثيوبية.وبدأت التوربينات الأولى للسد بتوليد 357 ميغاواط من الكهرباء اليوم، بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.وعند اكتماله، سيكون السد قادرًا على توليد 15.760 غيغاواط ساعة من الطاقة سنويًا بمتوسط ​​13 توربينة.ودعا المسؤول جميع الإثيوبيين إلى مضاعفة دعمهم ومساعدتهم في الانتهاء من أعمال البناء المتبقية لسد النهضة، الذي هو رمز الوحدة للإثيوبيين، على حد تعبيره.وقال آبي أحمد، عبر صفحته على فيسبوك "اليوم، من أكبر محطة للطاقة في إفريقيا، بدأ أول توربين في سد النهضة في توليد الطاقة"، مضيفا: "هذه أخبار جيدة لقارتنا ولدول المصب التي نطمح للعمل معها معًا، بينما تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، أهنئ جميع الإثيوبيين!".
https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزير-الري-المصري-الأسبق-يكشف-عن-تأثير-إيجابي-لبدء-توليد-الكهرباء-من-سد-النهضة-الإثيوبي-1058929189.html
https://arabic.sputniknews.com/20220220/-آبي-أحمد-عن-توليد-الكهرباء-في-سد-النهضة-أخبار-جيدة-لقارتنا-ودول-المصب-1058889638.html
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أخبار سد النهضة الإثيوبي, العالم

مدير سد النهضة: البناء تجاوز 84% وتوليد الكهرباء يظهر مناعة إثيوبيا

10:25 GMT 21.02.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMIDالملء الثاني لـ"سد النهضة"
الملء الثاني لـسد النهضة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMID
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أعلن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، كفلى هورو، أن البناء الإجمالي للسد تجاوز 84 بالمئة، مضيفا أن النجاح في توليد الطاقة بعد اجتياز الكثير من التحديات يظهر مناعة بلاده.
ودشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس الأحد، رسميا، المرحلة الأولى من توليد الطاقة الكهربائية في سد النهضة، الذي يدور خلاف بشأنه مع مصر والسودان منذ بدء إنشائه قبل نحو 10 سنوات.
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
وزير الري المصري الأسبق يكشف عن تأثير إيجابي لبدء توليد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي
أمس, 22:43 GMT
وقال هورو إن وتيرة بناء السد التي كانت بطيئة منذ 2011 أعيد تنشيطها بعد أن تولى رئيس الوزراء آبي أحمد السلطة وحدد الاتجاه، وفقا لمحطة فانا الإثيوبية.
وبدأت التوربينات الأولى للسد بتوليد 357 ميغاواط من الكهرباء اليوم، بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.
وعند اكتماله، سيكون السد قادرًا على توليد 15.760 غيغاواط ساعة من الطاقة سنويًا بمتوسط ​​13 توربينة.
رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
‏ آبي أحمد عن توليد الكهرباء في سد النهضة: أخبار جيدة لقارتنا ودول المصب
أمس, 08:45 GMT
ودعا المسؤول جميع الإثيوبيين إلى مضاعفة دعمهم ومساعدتهم في الانتهاء من أعمال البناء المتبقية لسد النهضة، الذي هو رمز الوحدة للإثيوبيين، على حد تعبيره.
وقال آبي أحمد، عبر صفحته على فيسبوك "اليوم، من أكبر محطة للطاقة في إفريقيا، بدأ أول توربين في سد النهضة في توليد الطاقة"، مضيفا: "هذه أخبار جيدة لقارتنا ولدول المصب التي نطمح للعمل معها معًا، بينما تحتفل إثيوبيا بميلاد عهد جديد، أهنئ جميع الإثيوبيين!".
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