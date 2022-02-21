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مستشار الوفد الإيراني بفيينا لسبوتنيك: ليس لإسرائيل دور أو تأثير في "مفاوضات النووي"
مستشار الوفد الإيراني بفيينا لسبوتنيك: ليس لإسرائيل دور أو تأثير في "مفاوضات النووي"
أكد مستشار وفد إيران في فيينا، محمد مرندي، أنه لا دور لإسرائيل في مفاوضات فيينا، لافتًا إلى أن وجودهم أو غيابهم ليس له تأثير في عملية التفاوض. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-21T12:30+0000
العالم
أخبار إيران
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طهران - سبوتنيك. وقال مرندي، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إنه "ليس للإسرائيليين دور في المفاوضات في فيينا إطلاقا، ووجودهم أو غيابهم ليس له أي تأثير على عملية التفاوض، والمهم بالنسبة لإيران أن يتم تطبيق الاتفاق النووي بشكل كامل وعلى المدى الطويل".وأضاف أن بلاده فعلت كل ما يلزم خلال مفاوضات فيينا ولكن على واشنطن اتخاذ القرار النهائي، وإيجاد الحلول المناسبة لإيران، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعدا حتى اللحظة لتوقيع الاتفاقية.وقال مرندي "اتخاذ القرار النهائي متوقف عند الولايات المتحدة والأوروبيين.. لقد فعلت إيران كل ما عليها ولكن هناك أمور يجب أن تتخذ واشنطن القرار النهائي بشأنها لكي يبدأ التنفيذ".وتابع أنه "لم يتم تحديد موعد لتوقيع الاتفاقية حتى الآن، لأن الاتفاق لم يتم التوصل إليه بعد وما زالوا يتفاوضون. لم يتم حل الخلافات بشكل كامل. إذا تم حل الخلافات بالكامل، سواء كان خلال يومين أو عشرة أيام أو في أي وقت، فسيتم توقيع الاتفاق على الفور".وتابع "لست على علم في الوقت الحالي بأي قرار لعودة الوفود إلى عواصمها، وبقدر ما أعلم، لا يوجد قرار من هذا القبيل في الوقت الحالي".
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العالم, أخبار إيران

مستشار الوفد الإيراني بفيينا لسبوتنيك: ليس لإسرائيل دور أو تأثير في "مفاوضات النووي"

12:30 GMT 21.02.2022
© AP Photoالبرلمان الإيراني يحرق أوراق عليها علم الولايات المتحدة بعد خروج دونالد ترامب من صفقة الاتفاق النووي مع إيران، 9 مايو/ أيار 2018
البرلمان الإيراني يحرق أوراق عليها علم الولايات المتحدة بعد خروج دونالد ترامب من صفقة الاتفاق النووي مع إيران، 9 مايو/ أيار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AP Photo
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أكد مستشار وفد إيران في فيينا، محمد مرندي، أنه لا دور لإسرائيل في مفاوضات فيينا، لافتًا إلى أن وجودهم أو غيابهم ليس له تأثير في عملية التفاوض.
طهران - سبوتنيك. وقال مرندي، في تصريحات لوكالة سبوتنيك، إنه "ليس للإسرائيليين دور في المفاوضات في فيينا إطلاقا، ووجودهم أو غيابهم ليس له أي تأثير على عملية التفاوض، والمهم بالنسبة لإيران أن يتم تطبيق الاتفاق النووي بشكل كامل وعلى المدى الطويل".
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وأضاف أن بلاده فعلت كل ما يلزم خلال مفاوضات فيينا ولكن على واشنطن اتخاذ القرار النهائي، وإيجاد الحلول المناسبة لإيران، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعدا حتى اللحظة لتوقيع الاتفاقية.
وقال مرندي "اتخاذ القرار النهائي متوقف عند الولايات المتحدة والأوروبيين.. لقد فعلت إيران كل ما عليها ولكن هناك أمور يجب أن تتخذ واشنطن القرار النهائي بشأنها لكي يبدأ التنفيذ".
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وأوضح أن "إيران أكدت منذ البداية أنه إذا لم يتم التوافق على كل شيء فلن يتم الاتفاق على شيء لذلك، في الحالتين أو الحالات الثلاث الباقية الضرورية لإيران تطبيق الاتفاق النووي بالكامل، يجب على الأمريكيين إيجاد حلول مقبولة لإيران".

وتابع أنه "لم يتم تحديد موعد لتوقيع الاتفاقية حتى الآن، لأن الاتفاق لم يتم التوصل إليه بعد وما زالوا يتفاوضون. لم يتم حل الخلافات بشكل كامل. إذا تم حل الخلافات بالكامل، سواء كان خلال يومين أو عشرة أيام أو في أي وقت، فسيتم توقيع الاتفاق على الفور".
وتابع "لست على علم في الوقت الحالي بأي قرار لعودة الوفود إلى عواصمها، وبقدر ما أعلم، لا يوجد قرار من هذا القبيل في الوقت الحالي".
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