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مصر تعلق على استهداف أنصار الله مطار الملك عبدالله في السعودية
مصر تعلق على استهداف أنصار الله مطار الملك عبدالله في السعودية
أدانت مصر استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الإثنين، مطار الملك عبدالله في جازان بمدينة جازان السعودية. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم، أعلنت الوزارة أن مصر "تُدين بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي من قِبل ميليشيا الحوثي لمطار الملك عبدالله في جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء فضلاً عما خلفه هذا الهجوم الإرهابي الجبان من خسائر مادية".وأضاف البيان أن مصر "تؤكد مُجددًا على أنَّ تكرار استهداف المنشآت الحيوية المدنية، بما في ذلك المطارات الواقعة في المملكة، والمدنيين الأبرياء من قِبل ميليشيا الحوثي يُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف وتهديدًا سافرًا لأمن واستقرار المملكة ولسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية".ولفت البيان إلى أن مصر "تشدد على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية الخسيسة".وأكد مصر على "الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن".وأعلن التحالف العربي، اليوم، أنه دمر مسيرة تم إطلاقها باتجاه مطار الملك عبد الله، كاشفا أن الطائرة التي دمرها انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.وكشف عن إصابة 4 مدنيين داخل مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية إثر سقوط شظايا عقب اعتراض الطائرة المسيرة.
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مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
مصر تعلق على استهداف أنصار الله مطار الملك عبدالله في السعودية
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أدانت مصر استهداف جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الإثنين، مطار الملك عبدالله في جازان بمدينة جازان السعودية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم، أعلنت الوزارة أن مصر "تُدين بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي من قِبل ميليشيا الحوثي لمطار الملك عبدالله في جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء فضلاً عما خلفه هذا الهجوم الإرهابي الجبان من خسائر مادية".
وأضاف البيان أن مصر "تؤكد مُجددًا على أنَّ تكرار استهداف المنشآت الحيوية المدنية، بما في ذلك المطارات الواقعة في المملكة، والمدنيين الأبرياء من قِبل ميليشيا الحوثي يُعد انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني
وكافة الأعراف وتهديدًا سافرًا لأمن واستقرار المملكة ولسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية".
ولفت البيان إلى أن مصر "تشدد على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير لمواجهة هذه الهجمات الإرهابية الخسيسة".
وأكد مصر على "الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن".
وأعلن التحالف العربي، اليوم، أنه دمر مسيرة تم إطلاقها باتجاه مطار الملك عبد الله، كاشفا أن الطائرة التي دمرها انطلقت من مطار صنعاء الدولي لاستهداف المدنيين.
وكشف عن إصابة 4 مدنيين داخل مطار الملك عبد الله في جازان جنوب غربي السعودية إثر سقوط شظايا عقب اعتراض الطائرة المسيرة.