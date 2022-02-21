https://arabic.sputniknews.com/20220221/نائبة-ليبية-تكشف-أسباب-تأخر-باشاغا-في-تقديم-حكومته-لمجلس-النواب-الليبي-1058929743.html

نائبة ليبية تكشف أسباب تأخر باشاغا في تقديم حكومته لمجلس النواب الليبي

نائبة ليبية تكشف أسباب تأخر باشاغا في تقديم حكومته لمجلس النواب الليبي

أكدت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، أن جلسة البرلمان المقررة لمناقشة تشكيل حكومة فتحي باشاغا لن تنعقد غدا، لافتة إلى أن تقديم التشكيلة الوزارية قد... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T00:06+0000

2022-02-21T00:06+0000

2022-02-21T00:06+0000

أخبار ليبيا اليوم

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بنغازي - سبوتنيك. وقالت في تصريح خاص لسبوتنيك، إنه "لن تعقد جلسة لمجلس النواب بشأن عرض الحكومة على النواب، وبحسب لائحة المجلس تستغرق الحكومة من 10 أيام إلى أسبوعين لتقديم التشكيلة الوزارية ولكن مع الظروف الاستثنائية التي تتعرض لها البلاد يمكن أن يستغرق الأمر فترة أكثر من ذلك باعتبار ان الأمر يحتاج لتوافقات واتفاق الأطراف السياسية والقوي على الأرض".وأضافت، أن "الضغوطات موجودة من قبل جميع الأطراف والكل يسعى للحصول على حقائب وزارية عبر تقديم سير ذاتية للمترشحين".وحول منح الثقة لحكومة باشاغا من قبل البرلمان، وفي حالة رفض الدبيبة التسليم هل متوقع أن تتم مواجهات مسلحة، قالت إن "حكومة باشاغا ستكون بطرابلس ومن طريق السكة (المقر الرئيسي لرئاسة الوزراء الليبية)، هذا ما أكده هو بنفسه وإلا ستكون هناك حكومتين متوازيتين إذا باشر حكومته من مدينة أخرى".وتابعت "لدي باشاغا من الثقة ما يكفي لجعل عبد الحميد الدبيبة ينسحب كما انسحب رؤساء حكومات قبله، خاصة أن الدبيبة وعد بأنه لن تكون هناك حرب في ليبيا".من جانبه، أكد متحدث مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في تصريح لسبوتنيك أنه "لن تعقد جلسة لمجلس النواب غدا".من جهة أخرى، قالت عضو مجلس النواب الليبي فاطمة بوسعدة أن تشكيلة الحكومية لفتحي باشاغا تحتاج الى أسبوعين أو شهر".يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد تعهد خلال كلمة في ذكرى الاحتفال بثورة 17 فبراير/شباط الذي أطاحت بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، بإجراء الانتخابات في بلاده في شهر يوليو/تموز المقبل.وأضاف الدبيبة في كلمته، "لا للحروب ونعم للانتخابات وليبيا واحدة موحدة".وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموما بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية .ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220219/برلمانيون-الدبيبة-لا-يمكنه-إجراء-الانتخابات-التي-تحدث-عنها-منتصف-العام-1058874212.html

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