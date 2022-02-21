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هدم قصر والد بيلا وجيجي حديد.. "قيمته 100 مليون دولار"
هدم قصر والد بيلا وجيجي حديد.. "قيمته 100 مليون دولار"
بدأ هذا الأسبوع هدم القصر الضخم المثير للجدل في لوس أنجلوس، الذي تعود ملكيته للمليارديرالأمريكي فلسطيني الأصل محمد حديد، بعد مرور أكثر من عامين على صدور حكم... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T08:57+0000
2022-02-21T08:57+0000
العالم
جيجي حديد
بيللا حديد
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أفادت صحيفة ديلي ميل، أن حفارة ميكانيكية شوهدت وهي تهدم جدارا من المبنى الضخم، بينما قام العمال بتهيئة السقف الخرساني المسطح لتقطيعه إلى أقسام وإزالته.وتأتي هذه الخسارة لمحمد حديد، والد بيلا وجيجي، أمام عدة دعاوي قضائية تقدم بها جيرانه ضده قبل عامين، إذ شكل قصره الضخم خطورة كبيرة على المباني المجاورة له، حيث يعتبر حجمه الكبير غير ملائم للبنية الأرضية التي تم بناؤه عليها.وكان محمد حديد قد أعلن عدم قدرته على دفع المبلغ المطلوب للقيام بعملية الهدم، ليقوم بعدها ببيع القصر في مزاد علني، لتشتريه شركة Sahara Construction مقابل 5 ملايين دولار فقط، في حين أراد حديد أن تتم عملية البيع مقابل 100 مليون دولار.من جهتها، أشارت شركة Sahara Construction إلى أن عمليات الهدم ستتطلب حوالي 60 يوماً، حيث لا يمكن استخدام كرة الهدم لإزالة المبنى، ويعود السبب في ذلك إلى شدة انحدار التلال التي بُني عليها، وعدم مراعاة الخطط المعتمدة في البناء.
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العالم, جيجي حديد, بيللا حديد

هدم قصر والد بيلا وجيجي حديد.. "قيمته 100 مليون دولار"

08:57 GMT 21.02.2022
© AFP 2022 / Miguel Medinaعارضة الأزياء جيجي حديد خلال عرض أزياء "ربيع/ صيف 2018" في ميلانو، إيطاليا 22 سبتمبر/ أيلول 2017
عارضة الأزياء جيجي حديد خلال عرض أزياء ربيع/ صيف 2018 في ميلانو، إيطاليا 22 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / Miguel Medina
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بدأ هذا الأسبوع هدم القصر الضخم المثير للجدل في لوس أنجلوس، الذي تعود ملكيته للمليارديرالأمريكي فلسطيني الأصل محمد حديد، بعد مرور أكثر من عامين على صدور حكم يقضي بهدمه بسبب الخطر الذي يشكله على المنازل المجاورة.
أفادت صحيفة ديلي ميل، أن حفارة ميكانيكية شوهدت وهي تهدم جدارا من المبنى الضخم، بينما قام العمال بتهيئة السقف الخرساني المسطح لتقطيعه إلى أقسام وإزالته.
وتأتي هذه الخسارة لمحمد حديد، والد بيلا وجيجي، أمام عدة دعاوي قضائية تقدم بها جيرانه ضده قبل عامين، إذ شكل قصره الضخم خطورة كبيرة على المباني المجاورة له، حيث يعتبر حجمه الكبير غير ملائم للبنية الأرضية التي تم بناؤه عليها.
وكان محمد حديد قد أعلن عدم قدرته على دفع المبلغ المطلوب للقيام بعملية الهدم، ليقوم بعدها ببيع القصر في مزاد علني، لتشتريه شركة Sahara Construction مقابل 5 ملايين دولار فقط، في حين أراد حديد أن تتم عملية البيع مقابل 100 مليون دولار.
من جهتها، أشارت شركة Sahara Construction إلى أن عمليات الهدم ستتطلب حوالي 60 يوماً، حيث لا يمكن استخدام كرة الهدم لإزالة المبنى، ويعود السبب في ذلك إلى شدة انحدار التلال التي بُني عليها، وعدم مراعاة الخطط المعتمدة في البناء.
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