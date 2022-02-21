https://arabic.sputniknews.com/20220221/هدم-قصر-والد-بيلا-وجيجي-حديد-قيمته-100-مليون-دولار-1058937003.html

هدم قصر والد بيلا وجيجي حديد.. "قيمته 100 مليون دولار"

هدم قصر والد بيلا وجيجي حديد.. "قيمته 100 مليون دولار"

بدأ هذا الأسبوع هدم القصر الضخم المثير للجدل في لوس أنجلوس، الذي تعود ملكيته للمليارديرالأمريكي فلسطيني الأصل محمد حديد، بعد مرور أكثر من عامين على صدور حكم... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T08:57+0000

2022-02-21T08:57+0000

2022-02-21T08:57+0000

العالم

جيجي حديد

بيللا حديد

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أفادت صحيفة ديلي ميل، أن حفارة ميكانيكية شوهدت وهي تهدم جدارا من المبنى الضخم، بينما قام العمال بتهيئة السقف الخرساني المسطح لتقطيعه إلى أقسام وإزالته.وتأتي هذه الخسارة لمحمد حديد، والد بيلا وجيجي، أمام عدة دعاوي قضائية تقدم بها جيرانه ضده قبل عامين، إذ شكل قصره الضخم خطورة كبيرة على المباني المجاورة له، حيث يعتبر حجمه الكبير غير ملائم للبنية الأرضية التي تم بناؤه عليها.وكان محمد حديد قد أعلن عدم قدرته على دفع المبلغ المطلوب للقيام بعملية الهدم، ليقوم بعدها ببيع القصر في مزاد علني، لتشتريه شركة Sahara Construction مقابل 5 ملايين دولار فقط، في حين أراد حديد أن تتم عملية البيع مقابل 100 مليون دولار.من جهتها، أشارت شركة Sahara Construction إلى أن عمليات الهدم ستتطلب حوالي 60 يوماً، حيث لا يمكن استخدام كرة الهدم لإزالة المبنى، ويعود السبب في ذلك إلى شدة انحدار التلال التي بُني عليها، وعدم مراعاة الخطط المعتمدة في البناء.

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العالم, جيجي حديد, بيللا حديد