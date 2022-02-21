https://arabic.sputniknews.com/20220221/هدية-من-أمير-قطر-إلى-الرئيس-الإيراني-في-زيارته-الأولى-للدوحة-صور-وفيديو-1058961108.html

هدية من أمير قطر إلى الرئيس الإيراني في زيارته الأولى للدوحة... صور وفيديو

هدية من أمير قطر إلى الرئيس الإيراني في زيارته الأولى للدوحة... صور وفيديو

أهدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، هدية إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ‏في زيارته الأولى للدوحة.‏ 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T15:57+0000

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وقدم أمير قطر للرئيس الإيراني قميص منتخب "العنابي" القطري لكرة القدم، وذلك في إطار دعوته له لحضور بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في الدوحة، والتي ستنطلق في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.وكان أمير قطر هنأ الرئيس الإيراني، على تأهل منتخب بلاده للمنافسة في مونديال قطر 2022، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمع بينهما، اليوم الاثنين.من ناحية أخرى، نشر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تغريدة له عبر "تويتر"، أكد فيها أنه سعيد باستقبال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، في الدوحة، وأضاف أنه "بحث معه أوجه تعزيز التعاون بين قطر وإيران التي تربط بينهما علاقات تاريخية مبنية على مبدأ حسن الجوار وتحقيق المصالح المشتركة".وتابع أمير قطر أنه "ناقش مع رئيسي سبل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، إلى جانب أبرز المستجدات إقليميا ودوليا".وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، إنه ناقش محادثات فيينا النووية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يزور الدوحة حاليا.اوأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي أن قطر مستعدة لتقديم أي مساعدة ممكنة للتوصل إلى حل مقبول لجميع الأطراف في فيينا لضمان أمن واستقرار المنطقة.وأكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، سعي بلاده لتوسيع إطار التعاون والعلاقات بينها وبين دول الخليج.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، في أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.

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