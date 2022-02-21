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https://arabic.sputniknews.com/20220221/هكذا-تتكون-نخبة-الجيش-السوري-تدريبات-وحدات-الاقتحام-1058932010.html
هكذا تتكون نخبة الجيش السوري... تدريبات وحدات الاقتحام
هكذا تتكون نخبة الجيش السوري... تدريبات وحدات الاقتحام
يضم الجيش العربي السوري قوة نخبة تهدف إلى مكافحة الإرهاب، وهي قوة عسكرية قائمة على التطوع قوامها وحدات الاقتحام. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T06:39+0000
2022-02-21T06:39+0000
العالم العربي
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ويتلقى الراغبون في الانتساب إلى وحدات الاقتحام تدريبات مناسبة يشرف عليها المستشارون الروس.وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" نقلا عن محمد عيسى، قائد فصيلة المهندسين العسكريين ضمن إحدى وحدات الاقتحام في الجيش السوري، أنهم يتدربون وفقا للبرنامج الذي وضعه المستشارون الروس، وهو برنامج يناسب المجندين الجدد وذوي الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب على نحو سواء.وتكون النتيجة أن المجندين الجدد والجنود المحنكين الذين يؤدون تدريباتهم اليومية تحت إشراف مدربين متخصصين، يشكلون وحدات النخبة في الجيش السوري.وتشمل التدريبات إزالة الألغام قبالة الموقع اللازم اقتحامه، وتدمير استحكامات العدو بالقصف المدفعي. وفي هذه الأثناء يطلق أحد المتدربين النار من بندقية جولان، وهي بندقة قنص مصنعة بالكامل في سوريا تستطيع قذائفها من عيار 12.7 ملم أن تخترق درعا غير سميك.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/32-ألف-مطلوب-يسلمون-أنفسهم-للجيش-السوري-شرقي-البلاد-1058924633.html
https://arabic.sputniknews.com/20220216/مدرعات-الجيش-السوري-تشهد-تطويرا-ناجحا-1058680287.html
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العالم العربي

هكذا تتكون نخبة الجيش السوري... تدريبات وحدات الاقتحام

06:39 GMT 21.02.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmadكاميرا "سبوتنيك" تواكب انتشار الجيش السوري في أكبر مدن ريف درعا
كاميرا سبوتنيك تواكب انتشار الجيش السوري في أكبر مدن ريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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يضم الجيش العربي السوري قوة نخبة تهدف إلى مكافحة الإرهاب، وهي قوة عسكرية قائمة على التطوع قوامها وحدات الاقتحام.
ويتلقى الراغبون في الانتساب إلى وحدات الاقتحام تدريبات مناسبة يشرف عليها المستشارون الروس.
وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" نقلا عن محمد عيسى، قائد فصيلة المهندسين العسكريين ضمن إحدى وحدات الاقتحام في الجيش السوري، أنهم يتدربون وفقا للبرنامج الذي وضعه المستشارون الروس، وهو برنامج يناسب المجندين الجدد وذوي الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب على نحو سواء.
سبوتنيك تواكب عمليات الجيش السوري لتأمين الطريق الدولي (تدمر- ديرالزور) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
32 ألف مطلوب يسلمون أنفسهم للجيش السوري شرقي البلاد
أمس, 20:05 GMT
وتكون النتيجة أن المجندين الجدد والجنود المحنكين الذين يؤدون تدريباتهم اليومية تحت إشراف مدربين متخصصين، يشكلون وحدات النخبة في الجيش السوري.
وتشمل التدريبات إزالة الألغام قبالة الموقع اللازم اقتحامه، وتدمير استحكامات العدو بالقصف المدفعي. وفي هذه الأثناء يطلق أحد المتدربين النار من بندقية جولان، وهي بندقة قنص مصنعة بالكامل في سوريا تستطيع قذائفها من عيار 12.7 ملم أن تخترق درعا غير سميك.
إحدى مدرعات الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
مدرعات الجيش السوري تشهد تطويرا ناجحا
16 فبراير, 08:33 GMT
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