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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/هولندا-الاتحاد-الأوروبي-يقر-حزمة-عقوبات-محدودة-ضد-روسيا-1058972124.html
هولندا: الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات "محدودة" ضد روسيا
هولندا: الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات "محدودة" ضد روسيا
أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في ساعة متأخرة من ليل اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على فرض حزمة محدودة من العقوبات على روسيا بعد اعترافها... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T21:48+0000
2022-02-21T21:59+0000
تغطية أحداث دونباس
حكومة هولندا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال روته في مقابلة مع التلفزيون الهولندي، "اتفقنا على فرض حزمة محدودة من العقوبات تستهدف المسؤولين عن هذا القرار".كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يأمر-القوات-المسلحة-الروسية-بضمان-السلام-في-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك--1058971387.html
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حكومة هولندا, أخبار الاتحاد الأوروبي

هولندا: الاتحاد الأوروبي يقر حزمة عقوبات "محدودة" ضد روسيا

21:48 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 21:59 GMT 21.02.2022)
© REUTERS / Olafur Steinar Gestssonرئيس وزراء هولندا مارك روتييه
رئيس وزراء هولندا مارك روتييه - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Olafur Steinar Gestsson
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أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في ساعة متأخرة من ليل اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على فرض حزمة محدودة من العقوبات على روسيا بعد اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وقال روته في مقابلة مع التلفزيون الهولندي، "اتفقنا على فرض حزمة محدودة من العقوبات تستهدف المسؤولين عن هذا القرار".
وأضاف مارك روته، أنه من المتوقع أن يصدر قرار بتفاصيل هذه العقوبات الثلاثاء.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال التوقيع على مراسيم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من قبل روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
بوتين يأمر القوات المسلحة الروسية بضمان السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
21:23 GMT
وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
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