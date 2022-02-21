https://arabic.sputniknews.com/20220221/هولندا-تدين-اعتراف-روسيا-بدونيتسك-ولوغانسك-1058971174.html
هولندا تدين اعتراف روسيا بدونيتسك ولوغانسك
هولندا تدين اعتراف روسيا بدونيتسك ولوغانسك
أدانت هولندا اعتراف روسيا بكل من دونيتسك ولوغانسك كجمهوريتين مستقلتين عن اوكرانيا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T21:25+0000
2022-02-21T21:25+0000
2022-02-21T21:25+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب بيان نشره وزير الخارجية الهولندي ووك هوكسترا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر،فقد أدان اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك.وقال: "تدين هولندا بشدة هذا العمل وسترد بحزم بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا كلا من مجلس الدوما والمجلس الفيدرالي إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قائلا في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورًا".يأتي ذلك فيما وقع بوتين مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، مؤكدا في كلمة مباشرة، إلى جميع المواطنين في روسيا، اليوم الاثنين، أن الوضع في دونباس أصبح حرجا وخطيرا، وقادة أوكرانيا انتهجوا سياسة يمليها الراديكاليون الذين فرضوا إرادتهم على السلطات.وحول تصريحات الرئيس الأوكراني المتعلقة بالأسلحة النووية، قال الرئيس الروسي،: "أوكرانيا تستطيع أن تصنع أسلحتها النووية ببساطة، خصوصا مع تقديم مساعدات من الخارج، وهذا أمر لا نستبعده، هذا سيغير وضع أوروبا بالكامل، الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري مع ظهور مثل هذه الأسلحة ولا يسعنا إلا أن نرد على ذلك، والغرب سيقدم الدعم، رأينا قوافل المساعدات العسكرية تأتي إلى أوكرانيا، ومعهم ضباط من الناتو، أي أن القرار سيكون لدى الناتو في أوكرانيا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
هولندا تدين اعتراف روسيا بدونيتسك ولوغانسك
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أدانت هولندا اعتراف روسيا بكل من دونيتسك ولوغانسك كجمهوريتين مستقلتين عن اوكرانيا.
وحسب بيان نشره وزير الخارجية الهولندي ووك هوكسترا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر،فقد أدان اعتراف
روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك.
وقال: "تدين هولندا بشدة هذا العمل وسترد بحزم بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
واعتبر الوزير الهولندي أن "الاعتراف بالأراضي الانفصالية في أوكرانيا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ، وسلامة أراضي أوكرانيا ، واتفاقيات مينسك".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا كلا من مجلس الدوما والمجلس الفيدرالي إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قائلا في خطابه الذي وجهه اليوم
إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورًا".
يأتي ذلك فيما وقع بوتين مرسوم
الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، مؤكدا في كلمة مباشرة، إلى جميع المواطنين في روسيا، اليوم الاثنين، أن الوضع في دونباس أصبح حرجا وخطيرا، وقادة أوكرانيا انتهجوا سياسة يمليها الراديكاليون الذين فرضوا إرادتهم على السلطات.
وقال بوتين في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
وحول تصريحات الرئيس الأوكراني المتعلقة بالأسلحة النووية، قال الرئيس الروسي،: "أوكرانيا تستطيع أن تصنع أسلحتها النووية ببساطة، خصوصا مع تقديم مساعدات من الخارج، وهذا أمر لا نستبعده
، هذا سيغير وضع أوروبا بالكامل، الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري مع ظهور مثل هذه الأسلحة ولا يسعنا إلا أن نرد على ذلك، والغرب سيقدم الدعم، رأينا قوافل المساعدات العسكرية تأتي إلى أوكرانيا، ومعهم ضباط من الناتو، أي أن القرار سيكون لدى الناتو في أوكرانيا".