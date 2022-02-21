https://arabic.sputniknews.com/20220221/هولندا-تدين-اعتراف-روسيا-بدونيتسك-ولوغانسك-1058971174.html

هولندا تدين اعتراف روسيا بدونيتسك ولوغانسك

هولندا تدين اعتراف روسيا بدونيتسك ولوغانسك

أدانت هولندا اعتراف روسيا بكل من دونيتسك ولوغانسك كجمهوريتين مستقلتين عن اوكرانيا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

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روسيا

أخبار أوكرانيا

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وحسب بيان نشره وزير الخارجية الهولندي ووك هوكسترا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر،فقد أدان اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك.وقال: "تدين هولندا بشدة هذا العمل وسترد بحزم بالتنسيق الوثيق مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد دعا كلا من مجلس الدوما والمجلس الفيدرالي إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قائلا في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورًا".يأتي ذلك فيما وقع بوتين مرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، مؤكدا في كلمة مباشرة، إلى جميع المواطنين في روسيا، اليوم الاثنين، أن الوضع في دونباس أصبح حرجا وخطيرا، وقادة أوكرانيا انتهجوا سياسة يمليها الراديكاليون الذين فرضوا إرادتهم على السلطات.وحول تصريحات الرئيس الأوكراني المتعلقة بالأسلحة النووية، قال الرئيس الروسي،: "أوكرانيا تستطيع أن تصنع أسلحتها النووية ببساطة، خصوصا مع تقديم مساعدات من الخارج، وهذا أمر لا نستبعده، هذا سيغير وضع أوروبا بالكامل، الوضع في العالم سيتغير بشكل جذري مع ظهور مثل هذه الأسلحة ولا يسعنا إلا أن نرد على ذلك، والغرب سيقدم الدعم، رأينا قوافل المساعدات العسكرية تأتي إلى أوكرانيا، ومعهم ضباط من الناتو، أي أن القرار سيكون لدى الناتو في أوكرانيا".

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روسيا, أخبار أوكرانيا