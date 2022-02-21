https://arabic.sputniknews.com/20220221/وزارة-الخارجية-الأمريكية-تدعو-مواطنيها-مجددا-إلى-مغادرة-أوكرانيا-على-الفور-1058944739.html
وزارة الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها مجددا إلى مغادرة أوكرانيا.. على الفور
وزارة الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها مجددا إلى مغادرة أوكرانيا.. على الفور
دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين مرة أخرى إلى مغادرة أوكرانيا، مشيرة إلى أن السفر الجوي التجاري قد يكون مقيدًا بسبب "العمليات... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T11:46+0000
2022-02-21T11:46+0000
2022-02-21T11:46+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وتواصل وزارة الخارجية حث المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور باستخدام الرحلات الجوية التجارية أو الخاصة بسبب التهديد المتزايد للعمل العسكري الروسي.وقالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا في بيان "هناك احتمال قوي بأن أي عمليات عسكرية روسية ستقيد بشدة السفر الجوي التجاري". ولا يزال الوضع الأمني في أوكرانيا غير قابل للتنبؤ به في جميع أنحاء البلاد وقد يتدهور دون سابق إنذار.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/أمريكا-تعتزم-قطع-العلاقات-مع-بنوك-روسية-حال-غزو-أوكرانيا-1058934556.html
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العالم, أخبار أوكرانيا
وزارة الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها مجددا إلى مغادرة أوكرانيا.. على الفور
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين مرة أخرى إلى مغادرة أوكرانيا، مشيرة إلى أن السفر الجوي التجاري قد يكون مقيدًا بسبب "العمليات العسكرية الروسية" المحتملة.
واشنطن - سبوتنيك. وتواصل وزارة الخارجية حث المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور باستخدام الرحلات الجوية التجارية أو الخاصة بسبب التهديد المتزايد للعمل العسكري الروسي.
وقالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا في بيان "هناك احتمال قوي بأن أي عمليات عسكرية روسية ستقيد بشدة السفر الجوي التجاري".
ولا يزال الوضع الأمني في أوكرانيا غير قابل للتنبؤ به في جميع أنحاء البلاد وقد يتدهور دون سابق إنذار.