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https://arabic.sputniknews.com/20220221/وزارة-الخارجية-الأمريكية-تدعو-مواطنيها-مجددا-إلى-مغادرة-أوكرانيا-على-الفور-1058944739.html
وزارة الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها مجددا إلى مغادرة أوكرانيا.. على الفور
وزارة الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها مجددا إلى مغادرة أوكرانيا.. على الفور
دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين مرة أخرى إلى مغادرة أوكرانيا، مشيرة إلى أن السفر الجوي التجاري قد يكون مقيدًا بسبب "العمليات... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وتواصل وزارة الخارجية حث المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور باستخدام الرحلات الجوية التجارية أو الخاصة بسبب التهديد المتزايد للعمل العسكري الروسي.وقالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا في بيان "هناك احتمال قوي بأن أي عمليات عسكرية روسية ستقيد بشدة السفر الجوي التجاري". ولا يزال الوضع الأمني في أوكرانيا غير قابل للتنبؤ به في جميع أنحاء البلاد وقد يتدهور دون سابق إنذار.
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العالم, أخبار أوكرانيا

وزارة الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها مجددا إلى مغادرة أوكرانيا.. على الفور

11:46 GMT 21.02.2022
© AFP 2022وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين مرة أخرى إلى مغادرة أوكرانيا، مشيرة إلى أن السفر الجوي التجاري قد يكون مقيدًا بسبب "العمليات العسكرية الروسية" المحتملة.
واشنطن - سبوتنيك. وتواصل وزارة الخارجية حث المواطنين الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا على الفور باستخدام الرحلات الجوية التجارية أو الخاصة بسبب التهديد المتزايد للعمل العسكري الروسي.
وقالت السفارة الأمريكية في أوكرانيا في بيان "هناك احتمال قوي بأن أي عمليات عسكرية روسية ستقيد بشدة السفر الجوي التجاري".
الرئيس الأمريكي جو بايدن يجتمع مع أعضاء فريق البحث الطبي حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس أوميكرون، 16 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
أمريكا تعتزم قطع العلاقات مع بنوك روسية حال "غزو" أوكرانيا
08:08 GMT
ولا يزال الوضع الأمني في أوكرانيا غير قابل للتنبؤ به في جميع أنحاء البلاد وقد يتدهور دون سابق إنذار.
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