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وزير الخارجية الأمريكي: اعتراف موسكو بدونيتسك ولوغانسك يتطلب استجابة سريعة وحازمة
وزير الخارجية الأمريكي: اعتراف موسكو بدونيتسك ولوغانسك يتطلب استجابة سريعة وحازمة
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اعتراف روسيا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يتطلب استجابة سريعة وحازمة، مشيرا الى انه يعمل مع الشركاء بشأن الخطوات... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T22:00+0000
2022-02-21T22:00+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال بلينكن، اليوم الثلاثاء: " نستنكر بشدة قرار بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وعلى الدول التزام بألا تعترف "بدولة" جديدة أنشئت من خلال التهديد أو استخدام القوة".وأضاف: "اعتراف موسكو بدونيتسك ولوغانسك يتطلب استجابة سريعة وحازمة، وننسق مع الشركاء بشأن الخطوات المقبلة تجاه روسيا وسنرد على الإجراءات الروسية بخطوات مدروسة وموحدة".وقال البيت الأبيض، في تعليقه على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "مستمرون في التواصل مع الحلفاء والشركاء وبينهم كييف حول الخطوات المقبلة للتصعيد الروسي على الحدود مع أوكرانيا".وأضاف: "سنعلن قريبا عن إجراءات إضافية متعلقة بالانتهاك الروسي السافر اليوم للالتزامات الدولية".وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصدر مرسوما، قريبا، بمنع الأمريكيين من الاستثمارات والتجارة والتعاون المالي مع لوغانسك ودونيتسك.ودعا بوتين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".وتابع الرئيس الروسي: "أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، داعيا الجمعية الفيدرالية إلى التصديق على الوثائق اللازمة.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي: اعتراف موسكو بدونيتسك ولوغانسك يتطلب استجابة سريعة وحازمة

22:00 GMT 21.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اعتراف روسيا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يتطلب استجابة سريعة وحازمة، مشيرا الى انه يعمل مع الشركاء بشأن الخطوات المقبلة تجاه روسيا والرد بخطوات مدروسة وموحدة.
موسكو- سبوتنيك. وقال بلينكن، اليوم الثلاثاء: " نستنكر بشدة قرار بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وعلى الدول التزام بألا تعترف "بدولة" جديدة أنشئت من خلال التهديد أو استخدام القوة".
وأضاف: "اعتراف موسكو بدونيتسك ولوغانسك يتطلب استجابة سريعة وحازمة، وننسق مع الشركاء بشأن الخطوات المقبلة تجاه روسيا وسنرد على الإجراءات الروسية بخطوات مدروسة وموحدة".
قال البيت الأبيض، مساء اليوم إن الولايات المتحدة توقعت الاعتراف الروسي باستقلال لوغانسك ودونيتسك ومستعدة للرد بشكل فوري.
وقال البيت الأبيض، في تعليقه على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "مستمرون في التواصل مع الحلفاء والشركاء وبينهم كييف حول الخطوات المقبلة للتصعيد الروسي على الحدود مع أوكرانيا".
وأضاف: "سنعلن قريبا عن إجراءات إضافية متعلقة بالانتهاك الروسي السافر اليوم للالتزامات الدولية".
وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصدر مرسوما، قريبا، بمنع الأمريكيين من الاستثمارات والتجارة والتعاون المالي مع لوغانسك ودونيتسك.
ودعا بوتين، كلا من مجلس الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس: "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا، فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".
وتابع الرئيس الروسي: "أعتبر أنه من الضروري اتخاذ قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، داعيا الجمعية الفيدرالية إلى التصديق على الوثائق اللازمة.
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