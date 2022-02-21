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وزير الخارجية السعودية لصحيفة إسرائيلية: الحل العادل للقضية الفلسطينية شرط التقارب مع تل أبيب
وزير الخارجية السعودية لصحيفة إسرائيلية: الحل العادل للقضية الفلسطينية شرط التقارب مع تل أبيب
أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، كشرط لحصول أي تقارب بين بلاده وإسرائيل، بحسب صحيفة "معاريف". 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T10:31+0000
2022-02-21T11:08+0000
السعودية
تطبيع العلاقات
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك في تصريحات لمراسل الصحيفة الإسرائيلية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.وردا على سؤال بشأن إمكانية تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية قال الوزير: "بالنسبة لنا، هذا سيحدث حينما يتم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية".وذكرت الصحيفة نقلا عن وزير الخارجية السعودي أن: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيكون مفيدا بدرجة كبيرة، ليس لإسرائيل فقط وإنما بل للمنطقة بأكملها".وأكد أنه بدون حل المشكلات الأساسية للشعب الفلسطيني ومنحه حقه في الاحترام والسيادة فإن الأصوات المنطقة ستكون هي الأقوى في المنطقة.ولفت إلى أن الأولوية الآن هي لإيجاد تسوية، بحيث يجلس الإسرائيليون والفلسطينيون معا ويكون لديهم عملية سلام يمكن العمل عليها.وقال إن هذا سيجعل الأمر أسهل بالنسبة لجميع الدول التي ليس لديها علاقات مع إسرائيل حتى الآن.
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السعودية, تطبيع العلاقات, أخبار إسرائيل اليوم

وزير الخارجية السعودية لصحيفة إسرائيلية: الحل العادل للقضية الفلسطينية شرط التقارب مع تل أبيب

10:31 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 11:08 GMT 21.02.2022)
© МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزر الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان
وزر الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© МИД РФ
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أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، كشرط لحصول أي تقارب بين بلاده وإسرائيل، بحسب صحيفة "معاريف".
جاء ذلك في تصريحات لمراسل الصحيفة الإسرائيلية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
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أمس, 18:34 GMT
وردا على سؤال بشأن إمكانية تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية قال الوزير: "بالنسبة لنا، هذا سيحدث حينما يتم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية".
وذكرت الصحيفة نقلا عن وزير الخارجية السعودي أن: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيكون مفيدا بدرجة كبيرة، ليس لإسرائيل فقط وإنما بل للمنطقة بأكملها".
وأكد أنه بدون حل المشكلات الأساسية للشعب الفلسطيني ومنحه حقه في الاحترام والسيادة فإن الأصوات المنطقة ستكون هي الأقوى في المنطقة.
ولفت إلى أن الأولوية الآن هي لإيجاد تسوية، بحيث يجلس الإسرائيليون والفلسطينيون معا ويكون لديهم عملية سلام يمكن العمل عليها.
وقال إن هذا سيجعل الأمر أسهل بالنسبة لجميع الدول التي ليس لديها علاقات مع إسرائيل حتى الآن.
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