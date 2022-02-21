https://arabic.sputniknews.com/20220221/وزير-الخارجية-السعودية-لصحيفة-إسرائيلية-الحل-العادل-للقضية-الفلسطينية-شرط-للتقارب-مع-تل-أبيب--1058941807.html
وزير الخارجية السعودية لصحيفة إسرائيلية: الحل العادل للقضية الفلسطينية شرط التقارب مع تل أبيب
وزير الخارجية السعودية لصحيفة إسرائيلية: الحل العادل للقضية الفلسطينية شرط التقارب مع تل أبيب
أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، كشرط لحصول أي تقارب بين بلاده وإسرائيل، بحسب صحيفة "معاريف". 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T10:31+0000
2022-02-21T10:31+0000
2022-02-21T11:08+0000
السعودية
تطبيع العلاقات
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1048326775_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_987893613ca81188f7b7f0d6226a69da.jpg
جاء ذلك في تصريحات لمراسل الصحيفة الإسرائيلية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.وردا على سؤال بشأن إمكانية تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية قال الوزير: "بالنسبة لنا، هذا سيحدث حينما يتم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية".وذكرت الصحيفة نقلا عن وزير الخارجية السعودي أن: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيكون مفيدا بدرجة كبيرة، ليس لإسرائيل فقط وإنما بل للمنطقة بأكملها".وأكد أنه بدون حل المشكلات الأساسية للشعب الفلسطيني ومنحه حقه في الاحترام والسيادة فإن الأصوات المنطقة ستكون هي الأقوى في المنطقة.ولفت إلى أن الأولوية الآن هي لإيجاد تسوية، بحيث يجلس الإسرائيليون والفلسطينيون معا ويكون لديهم عملية سلام يمكن العمل عليها.وقال إن هذا سيجعل الأمر أسهل بالنسبة لجميع الدول التي ليس لديها علاقات مع إسرائيل حتى الآن.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزير-الطاقة-السعودي-من-الخطأ-التركيز-على-مصادر-الطاقة-المتجددة-فقط-1058921912.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1048326775_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9fc07936abc7380f23a82c893551a88e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, تطبيع العلاقات, أخبار إسرائيل اليوم
وزير الخارجية السعودية لصحيفة إسرائيلية: الحل العادل للقضية الفلسطينية شرط التقارب مع تل أبيب
10:31 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 11:08 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، كشرط لحصول أي تقارب بين بلاده وإسرائيل، بحسب صحيفة "معاريف".
جاء ذلك في تصريحات لمراسل الصحيفة الإسرائيلية
على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
وردا على سؤال بشأن إمكانية تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية قال الوزير: "بالنسبة لنا، هذا سيحدث حينما يتم التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية".
وذكرت الصحيفة نقلا عن وزير الخارجية السعودي
أن: "اندماج إسرائيل في المنطقة سيكون مفيدا بدرجة كبيرة، ليس لإسرائيل فقط وإنما بل للمنطقة بأكملها".
وأكد أنه بدون حل المشكلات الأساسية للشعب الفلسطيني ومنحه حقه في الاحترام والسيادة فإن الأصوات المنطقة ستكون هي الأقوى في المنطقة.
ولفت إلى أن الأولوية الآن هي لإيجاد تسوية، بحيث يجلس الإسرائيليون والفلسطينيون معا ويكون لديهم عملية سلام يمكن العمل عليها.
وقال إن هذا سيجعل الأمر أسهل بالنسبة لجميع الدول التي ليس لديها علاقات مع إسرائيل حتى الآن.