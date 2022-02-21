https://arabic.sputniknews.com/20220221/وزير-الخارجية-اللبناني-يكشف-عن-عرض-شفهي-أمريكي-بخصوص-ترسيم-الحدود-ويؤكد-لا-يمكنني-الإفصاح-عنه-1058970794.html
وزير الخارجية اللبناني يكشف عن عرض شفهي أمريكي بخصوص ترسيم الحدود ويؤكد: لا يمكنني الإفصاح عنه
وزير الخارجية اللبناني يكشف عن عرض شفهي أمريكي بخصوص ترسيم الحدود ويؤكد: لا يمكنني الإفصاح عنه
كشف وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، عن عرض شفهي أمريكي بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أنه لن يفصح عنه. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T21:01+0000
2022-02-21T21:01+0000
2022-02-21T21:01+0000
لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال بوحبيب: "وصلنا عرض شفهي من الموفد الأميركي في موضوع ترسيم الحدود ولا أستطيع الإفصاح عنه".وفيما لفت وزير الخارجية اللبناني إلى أن ما وصله من عرض ليس فيه شيء مكتوب أو رسمي، شدد على أنه "لا تنازل عن حقوق لبنان باتباع الخط 23 لترسيم الحدود البحرية".وفي ما يتعلق بموقف لبنان من محيطه العربي بعد المباردة الكويتية، أوضح بوحبيب أن "حزب الله لم يطلع على الرد اللبناني على الورقة الكويتية، والكويتيون أبدوا راحتهم للرد اللبناني على الورقة والرد كان شاملاً وقارب جميع النقاط، ونحن أبدينا استعدادنا للمشاركة ببناء مسار يسمح بتطبيق القرارات الدولية وتحديداً 1559 و1701".وتأكيدا على رغبة بلاده في تعميق تواصلها العربي، أشار وزير الخارجية اللبناني إلى أن بلاده ستترأس مجلس وزراء الخارجية العرب المقبل، لافتا إلى سعيها "لتأكيد ارتباط لبنان بمحيطه العربي".وقال: "إنهاء حزب الله ليس من ضمن قدراتنا، وهو يسبب حرب أهلية واللبنانيون لا يريدون الحرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220210/وسط-ضغوط-اقتصادية-هل-تنجح-أمريكا-في-تمرير-اتفاق-ترسيم-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل-1058337598.html
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لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
وزير الخارجية اللبناني يكشف عن عرض شفهي أمريكي بخصوص ترسيم الحدود ويؤكد: لا يمكنني الإفصاح عنه
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كشف وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، عن عرض شفهي أمريكي بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أنه لن يفصح عنه.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة
اللبناني، قال بوحبيب: "وصلنا عرض شفهي من الموفد الأميركي في موضوع ترسيم الحدود ولا أستطيع الإفصاح عنه".
وفيما لفت وزير الخارجية اللبناني إلى أن ما وصله من عرض ليس فيه شيء مكتوب أو رسمي، شدد على أنه "لا تنازل عن حقوق لبنان باتباع الخط 23 لترسيم الحدود البحرية
".
وفي ما يتعلق بموقف لبنان من محيطه العربي بعد المباردة الكويتية، أوضح بوحبيب أن "حزب الله لم يطلع على الرد اللبناني على الورقة الكويتية، والكويتيون أبدوا راحتهم للرد اللبناني على الورقة والرد كان شاملاً وقارب جميع النقاط، ونحن أبدينا استعدادنا للمشاركة
ببناء مسار يسمح بتطبيق القرارات الدولية وتحديداً 1559 و1701".
وقال إن بلاده تجاوبت مع طلب الكويتيين بـ"وضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون ولبنان".
وتأكيدا على رغبة بلاده في تعميق تواصلها العربي، أشار وزير الخارجية اللبناني إلى أن بلاده ستترأس مجلس وزراء الخارجية العرب المقبل، لافتا إلى سعيها "لتأكيد ارتباط لبنان بمحيطه العربي".
وقال: "إنهاء حزب الله ليس من ضمن قدراتنا
، وهو يسبب حرب أهلية واللبنانيون لا يريدون الحرب".