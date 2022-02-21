https://arabic.sputniknews.com/20220221/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-لبيدرسون-ضرورة-أن-تضمن-التسوية-بسط-سوريا-سيادتها-على-كامل-البلاد-1058963893.html
وزير الخارجية المصري يؤكد لبيدرسون ضرورة أن تضمن التسوية بسط سوريا سيادتها على كامل البلاد
وزير الخارجية المصري يؤكد لبيدرسون ضرورة أن تضمن التسوية بسط سوريا سيادتها على كامل البلاد
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للمبعوث الأممي الخاص بسوريا، غير بيدرسون، اليوم الاثنين، ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا سيادتها على كامل... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T16:49+0000
2022-02-21T16:49+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من بيدرسون، بحسب بيان من وزارة الخارجية المصرية.وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع المبعوث الأممي الخاص بسوريا "على ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قرارها السياسي".وأكد شكري في الاتصال على "حرص مصر على الدفع قدما بالعملية السياسية في سوريا وإنهاء حالة الجمود السياسي على المشهد هناك".كما شدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة أن الأطراف المعنية بالأزمة السورية يغلبون المصلحة الوطنية لسوريا، وبما يضع حدا للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري".
https://arabic.sputniknews.com/20220216/بيدرسون-نقاشاتنا-مع-الحكومة-السورية-ستستمر-1058689489.html
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مصر, أخبار سوريا اليوم, وزارة الخارجية المصرية, أخبار مصر الآن, العالم العربي
وزير الخارجية المصري يؤكد لبيدرسون ضرورة أن تضمن التسوية بسط سوريا سيادتها على كامل البلاد
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أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للمبعوث الأممي الخاص بسوريا، غير بيدرسون، اليوم الاثنين، ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا سيادتها على كامل التراب الوطني.
القاهرة - سبوتنيك
. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من بيدرسون، بحسب بيان من وزارة الخارجية المصرية.
وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع المبعوث الأممي الخاص بسوريا "على ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قرارها السياسي".
وأكد شكري في الاتصال على "حرص مصر على الدفع قدما بالعملية السياسية في سوريا وإنهاء حالة الجمود السياسي على المشهد هناك".
كما شدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة أن الأطراف المعنية بالأزمة السورية يغلبون المصلحة الوطنية لسوريا، وبما يضع حدا للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري".