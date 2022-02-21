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وزير الخارجية المصري يؤكد لبيدرسون ضرورة أن تضمن التسوية بسط سوريا سيادتها على كامل البلاد
وزير الخارجية المصري يؤكد لبيدرسون ضرورة أن تضمن التسوية بسط سوريا سيادتها على كامل البلاد
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للمبعوث الأممي الخاص بسوريا، غير بيدرسون، اليوم ‏الاثنين، ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا سيادتها على كامل... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T16:49+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من بيدرسون، بحسب بيان من وزارة الخارجية المصرية.وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع المبعوث الأممي الخاص بسوريا "على ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قرارها السياسي".وأكد شكري في الاتصال على "حرص مصر على الدفع قدما بالعملية السياسية في سوريا وإنهاء حالة الجمود السياسي على المشهد هناك".كما شدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة أن الأطراف المعنية بالأزمة السورية يغلبون المصلحة الوطنية لسوريا، وبما يضع حدا للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري".
https://arabic.sputniknews.com/20220216/بيدرسون-نقاشاتنا-مع-الحكومة-السورية-ستستمر-1058689489.html
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مصر, أخبار سوريا اليوم, وزارة الخارجية المصرية, أخبار مصر الآن, العالم العربي

وزير الخارجية المصري يؤكد لبيدرسون ضرورة أن تضمن التسوية بسط سوريا سيادتها على كامل البلاد

16:49 GMT 21.02.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
وزير الخارجية المصري، سامح شكري
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للمبعوث الأممي الخاص بسوريا، غير بيدرسون، اليوم ‏الاثنين، ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا سيادتها على كامل التراب الوطني‎.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من بيدرسون، بحسب بيان من وزارة الخارجية المصرية.
وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصاله مع المبعوث الأممي الخاص بسوريا "على ضرورة أن تضمن التسوية الشاملة للأزمة بسط سوريا لسيادتها على كامل ترابها الوطني، وبما يحفظ استقلالية قرارها السياسي".
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وأكد شكري في الاتصال على "حرص مصر على الدفع قدما بالعملية السياسية في سوريا وإنهاء حالة الجمود السياسي على المشهد هناك".

كما شدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة أن الأطراف المعنية بالأزمة السورية يغلبون المصلحة الوطنية لسوريا، وبما يضع حدا للأزمة الممتدة لأكثر من عقد، وتداعياتها الإنسانية على الشعب السوري".
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