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https://arabic.sputniknews.com/20220221/وزير-الدفاع-البريطاني-شويغو-أبلغني-بأن-روسيا-لا-تنوي-غزو-أوكرانيا-1058964309.html
وزير الدفاع البريطاني: شويغو أبلغني بأن روسيا لا تنوي غزو أوكرانيا
وزير الدفاع البريطاني: شويغو أبلغني بأن روسيا لا تنوي غزو أوكرانيا
أعلن وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم الاثنين، أن الغرب يتعامل مع روسيا من خلال أفعالها وليس التصريحات التي تصدر عنها. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال والاس، في كلمة أمام النواب بالبرلمان البريطاني، إن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أبلغه بأن روسيا لا تنوي غزو أوكرانيا، مضيفا "نحن نتعامل مع روسيا من خلال الأفعال لا الأقوال".وأردف والاس: "نحن نتابع أفعال روسيا ونساهم في التدابير التي سيتخذها حلف الناتو.. علينا الاستعداد لأي تبعات في حال لم يتراجع [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين عن نواياه العدائية"، وفق تعبيره.وأشار وزير الدفاع البريطاني، إلى أن العقوبات الأحادية من جانب لندن على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا ستكون أقل تأثيرا، مشددا على أهمية التنسيق في فرض العقوبات ضد موسكو. وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/زاخاروفا-مزاعم-استعداد-روسيا-لغزو-أوكرانيا-صارت-مادة-للسخرية-1058945154.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

وزير الدفاع البريطاني: شويغو أبلغني بأن روسيا لا تنوي غزو أوكرانيا

16:53 GMT 21.02.2022
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال لقائه مع نظيره البريطاني، بن والاس
وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال لقائه مع نظيره البريطاني، بن والاس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . Пресс-служба Минобороны РФ
/
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أعلن وزير الدفاع البريطاني، بين والاس، اليوم الاثنين، أن الغرب يتعامل مع روسيا من خلال أفعالها وليس التصريحات التي تصدر عنها.
القاهرة - سبوتنيك. وقال والاس، في كلمة أمام النواب بالبرلمان البريطاني، إن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أبلغه بأن روسيا لا تنوي غزو أوكرانيا، مضيفا "نحن نتعامل مع روسيا من خلال الأفعال لا الأقوال".
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
زاخاروفا: مزاعم استعداد روسيا "لغزو" أوكرانيا صارت "مادة للسخرية"
11:41 GMT
وتابع قائلا: "نواصل دعوتنا لروسيا لخفض التصعيد، لأن الهجوم على أوكرانيا سيكون له تداعيات وخيمة".
وأردف والاس: "نحن نتابع أفعال روسيا ونساهم في التدابير التي سيتخذها حلف الناتو.. علينا الاستعداد لأي تبعات في حال لم يتراجع [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين عن نواياه العدائية"، وفق تعبيره.
وأشار وزير الدفاع البريطاني، إلى أن العقوبات الأحادية من جانب لندن على روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا ستكون أقل تأثيرا، مشددا على أهمية التنسيق في فرض العقوبات ضد موسكو.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.
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