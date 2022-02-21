https://arabic.sputniknews.com/20220221/وزير-داخلية-الهند-يقول-إنه-يعارض-الحجاب-في-المدارس-لكنه-سيلتزم-بحكم-القضاء-1058947155.html
وزير داخلية الهند يقول إنه يعارض الحجاب في المدارس لكنه سيلتزم بحكم القضاء
وزير داخلية الهند يقول إنه يعارض الحجاب في المدارس لكنه سيلتزم بحكم القضاء
قال وزير الداخلية الهندي إنه سيقبل بأي حكم يصدره القضاء في قضية حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية بولاية كارناتاكا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T12:09+0000
2022-02-21T12:09+0000
2022-02-21T12:09+0000
أخبار الهند اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104409/90/1044099042_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_b2e31ba0d9b0deef426b8f44a08caafe.jpg
وأوضح الوزير أميت شاه، في حديث تلفزيوني من المقرر بثه مساء اليوم الاثنين، أنه يفضل أن ترتدي الطالبات الزي الموحد في المدارس والجامعات بدلا من أي ملابس ذات طابع ديني، لكنه أكد أن موقفه قد يتغير بمجرد أن تبت المحكمة في حيثيات القضية.وقال: "اعتقادي الشخصي أن الناس من جميع الأديان يجب أن يقبلوا باللوائح المتعلقة بالزي في المؤسسات التعليمية"، وفقا لوكالة رويترز.وأثار الحظر الذي فرضته ولاية كارناتاكا على ارتداء الحجاب في الخامس من فبراير/شباط احتجاجات من قبل الطالبات المسلمات وأولياء أمورهن، واحتجاجات أخرى مضادة من قبل أقرانهن من الهندوس، ما أجبر السلطات على إغلاق المؤسسات التعليمية هناك في وقت سابق من هذا الشهر.وندد المسلمون، الذين يمثلون نحو 13 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة، بالقيود المفروضة على الحجاب باعتبارها محاولة لتهميشهم في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.وتستأنف المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا الاستماع إلى المدعي العام للولاية اليوم الاثنين في الدفاع عن حظر الولاية للحجاب بعد طعن العديد من الطالبات المسلمات في القرار.وأدى منع الحجاب في ولاية كارناتاكا إلى إثارة احتجاجات في أجزاء أخرى من البلاد، وانتقادات من قبل الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/النزاع-حول-ارتداء-الحجاب-في-الهند-يصل-إلى-أكثر-ولاياتها-اكتظاظا-بالسكان-1058576988.html
https://arabic.sputniknews.com/20220208/إغلاق-المدارس-جنوبي-الهند-بسبب-تظاهرات-مناهضة-لحظر-الحجاب-1058218764.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104409/90/1044099042_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_d9f1af4ec921c28c53394cd24d427bc7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, العالم
وزير داخلية الهند يقول إنه يعارض الحجاب في المدارس لكنه سيلتزم بحكم القضاء
تابعنا عبر
قال وزير الداخلية الهندي إنه سيقبل بأي حكم يصدره القضاء في قضية حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية بولاية كارناتاكا.
وأوضح الوزير أميت شاه، في حديث تلفزيوني من المقرر بثه مساء اليوم الاثنين، أنه يفضل أن ترتدي الطالبات الزي الموحد في المدارس والجامعات بدلا من أي ملابس ذات طابع ديني، لكنه أكد أن موقفه قد يتغير بمجرد أن تبت المحكمة في حيثيات القضية.
وقال: "اعتقادي الشخصي أن الناس من جميع الأديان يجب أن يقبلوا باللوائح المتعلقة بالزي في المؤسسات التعليمية"، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف: "في النهاية، يجب تقرير ما إذا كانت الدولة ستعمل وفقا للدستور أم للأهواء. وسأحتفظ باعتقادي الشخصي فقط حتى تتخذ المحكمة قرارا. وبمجرد أن تتخذ المحكمة القرار، يجب أن أقبل به وينبغي على الجميع قبوله".
وأثار الحظر الذي فرضته ولاية كارناتاكا على ارتداء الحجاب في الخامس من فبراير/شباط احتجاجات من قبل الطالبات المسلمات
وأولياء أمورهن، واحتجاجات أخرى مضادة من قبل أقرانهن من الهندوس، ما أجبر السلطات على إغلاق المؤسسات التعليمية هناك في وقت سابق من هذا الشهر.
وندد المسلمون، الذين يمثلون نحو 13 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة، بالقيود المفروضة على الحجاب باعتبارها محاولة لتهميشهم في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.
وتستأنف المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا الاستماع إلى المدعي العام للولاية اليوم الاثنين في الدفاع عن حظر الولاية للحجاب بعد طعن العديد من الطالبات المسلمات في القرار.
وأدى منع الحجاب في ولاية كارناتاكا إلى إثارة احتجاجات في أجزاء أخرى
من البلاد، وانتقادات من قبل الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.