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وزير داخلية الهند يقول إنه يعارض الحجاب في المدارس لكنه سيلتزم بحكم القضاء
وزير داخلية الهند يقول إنه يعارض الحجاب في المدارس لكنه سيلتزم بحكم القضاء
قال وزير الداخلية الهندي إنه سيقبل بأي حكم يصدره القضاء في قضية حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية بولاية كارناتاكا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T12:09+0000
2022-02-21T12:09+0000
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وأوضح الوزير أميت شاه، في حديث تلفزيوني من المقرر بثه مساء اليوم الاثنين، أنه يفضل أن ترتدي الطالبات الزي الموحد في المدارس والجامعات بدلا من أي ملابس ذات طابع ديني، لكنه أكد أن موقفه قد يتغير بمجرد أن تبت المحكمة في حيثيات القضية.وقال: "اعتقادي الشخصي أن الناس من جميع الأديان يجب أن يقبلوا باللوائح المتعلقة بالزي في المؤسسات التعليمية"، وفقا لوكالة رويترز.وأثار الحظر الذي فرضته ولاية كارناتاكا على ارتداء الحجاب في الخامس من فبراير/شباط احتجاجات من قبل الطالبات المسلمات وأولياء أمورهن، واحتجاجات أخرى مضادة من قبل أقرانهن من الهندوس، ما أجبر السلطات على إغلاق المؤسسات التعليمية هناك في وقت سابق من هذا الشهر.وندد المسلمون، الذين يمثلون نحو 13 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة، بالقيود المفروضة على الحجاب باعتبارها محاولة لتهميشهم في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.وتستأنف المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا الاستماع إلى المدعي العام للولاية اليوم الاثنين في الدفاع عن حظر الولاية للحجاب بعد طعن العديد من الطالبات المسلمات في القرار.وأدى منع الحجاب في ولاية كارناتاكا إلى إثارة احتجاجات في أجزاء أخرى من البلاد، وانتقادات من قبل الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
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أخبار الهند اليوم, العالم

وزير داخلية الهند يقول إنه يعارض الحجاب في المدارس لكنه سيلتزم بحكم القضاء

12:09 GMT 21.02.2022
© AP Photo / Altaf Qadriالشرطة الهندية
الشرطة الهندية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AP Photo / Altaf Qadri
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قال وزير الداخلية الهندي إنه سيقبل بأي حكم يصدره القضاء في قضية حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية بولاية كارناتاكا.
وأوضح الوزير أميت شاه، في حديث تلفزيوني من المقرر بثه مساء اليوم الاثنين، أنه يفضل أن ترتدي الطالبات الزي الموحد في المدارس والجامعات بدلا من أي ملابس ذات طابع ديني، لكنه أكد أن موقفه قد يتغير بمجرد أن تبت المحكمة في حيثيات القضية.
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وقال: "اعتقادي الشخصي أن الناس من جميع الأديان يجب أن يقبلوا باللوائح المتعلقة بالزي في المؤسسات التعليمية"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف: "في النهاية، يجب تقرير ما إذا كانت الدولة ستعمل وفقا للدستور أم للأهواء. وسأحتفظ باعتقادي الشخصي فقط حتى تتخذ المحكمة قرارا. وبمجرد أن تتخذ المحكمة القرار، يجب أن أقبل به وينبغي على الجميع قبوله".

وأثار الحظر الذي فرضته ولاية كارناتاكا على ارتداء الحجاب في الخامس من فبراير/شباط احتجاجات من قبل الطالبات المسلمات وأولياء أمورهن، واحتجاجات أخرى مضادة من قبل أقرانهن من الهندوس، ما أجبر السلطات على إغلاق المؤسسات التعليمية هناك في وقت سابق من هذا الشهر.
وندد المسلمون، الذين يمثلون نحو 13 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة، بالقيود المفروضة على الحجاب باعتبارها محاولة لتهميشهم في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.
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وتستأنف المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا الاستماع إلى المدعي العام للولاية اليوم الاثنين في الدفاع عن حظر الولاية للحجاب بعد طعن العديد من الطالبات المسلمات في القرار.
وأدى منع الحجاب في ولاية كارناتاكا إلى إثارة احتجاجات في أجزاء أخرى من البلاد، وانتقادات من قبل الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
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