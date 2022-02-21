https://arabic.sputniknews.com/20220221/وزير-داخلية-الهند-يقول-إنه-يعارض-الحجاب-في-المدارس-لكنه-سيلتزم-بحكم-القضاء-1058947155.html

وزير داخلية الهند يقول إنه يعارض الحجاب في المدارس لكنه سيلتزم بحكم القضاء

وزير داخلية الهند يقول إنه يعارض الحجاب في المدارس لكنه سيلتزم بحكم القضاء

قال وزير الداخلية الهندي إنه سيقبل بأي حكم يصدره القضاء في قضية حظر الحجاب في المؤسسات التعليمية بولاية كارناتاكا. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T12:09+0000

2022-02-21T12:09+0000

2022-02-21T12:09+0000

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وأوضح الوزير أميت شاه، في حديث تلفزيوني من المقرر بثه مساء اليوم الاثنين، أنه يفضل أن ترتدي الطالبات الزي الموحد في المدارس والجامعات بدلا من أي ملابس ذات طابع ديني، لكنه أكد أن موقفه قد يتغير بمجرد أن تبت المحكمة في حيثيات القضية.وقال: "اعتقادي الشخصي أن الناس من جميع الأديان يجب أن يقبلوا باللوائح المتعلقة بالزي في المؤسسات التعليمية"، وفقا لوكالة رويترز.وأثار الحظر الذي فرضته ولاية كارناتاكا على ارتداء الحجاب في الخامس من فبراير/شباط احتجاجات من قبل الطالبات المسلمات وأولياء أمورهن، واحتجاجات أخرى مضادة من قبل أقرانهن من الهندوس، ما أجبر السلطات على إغلاق المؤسسات التعليمية هناك في وقت سابق من هذا الشهر.وندد المسلمون، الذين يمثلون نحو 13 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة، بالقيود المفروضة على الحجاب باعتبارها محاولة لتهميشهم في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.وتستأنف المحكمة العليا في ولاية كارناتاكا الاستماع إلى المدعي العام للولاية اليوم الاثنين في الدفاع عن حظر الولاية للحجاب بعد طعن العديد من الطالبات المسلمات في القرار.وأدى منع الحجاب في ولاية كارناتاكا إلى إثارة احتجاجات في أجزاء أخرى من البلاد، وانتقادات من قبل الولايات المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

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