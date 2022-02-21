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https://arabic.sputniknews.com/20220221/وفاة-رجل-محكوم-عليه-بالإعدام-بعد-قرار-بالعفو-عنه-1058950959.html
وفاة رجل محكوم عليه بالإعدام بعد قرار بالعفو عنه
وفاة رجل محكوم عليه بالإعدام بعد قرار بالعفو عنه
توفي رجل محكوم عليه بالإعدام في إيران، وذلك بعد صدور قرار بالعفو عنه.‏ 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T12:54+0000
2022-02-21T12:54+0000
إيران
مجتمع
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ولفظ الرجل الذي يُدعى "أكبر"، أنفاسه الأخيرة بعد مرور ساعة من نقله إلى المستشفى، بحسب موقع "إيران فرونت بيج".ووقعت الحادثة في مدينة بندر عباس الساحلية جنوبي إيران.وكان "أكبر" اتهم هو و3 آخرين بقتل أحد الرجال، وبعد محاكمتهم داخل المحكمة، أدين مع شريكه الآخر، وحُكم عليهما بالإعدام، بينما حكم على المتهمين الآخرين بالسجن.لكن كان مصير أكبر في النهاية هو الموت، لتأثره فرحا من قرار العفو عنه، وذلك إثر إفصاح أسرة القتيل عنه.وكان "أكبر" ارتكب جريمة القتل، التي ظل بسببها يكافح كابوس مشنقة الإعدام، وهو في سن 37، وتوفي عن 55 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/الحكم-على-فتاة-باكستانية-بالإعدام-لإرسالها-كاريكاتور-يسيء-للنبي-محمد-بـواتساب-1056742546.html
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إيران, مجتمع

وفاة رجل محكوم عليه بالإعدام بعد قرار بالعفو عنه

12:54 GMT 21.02.2022
© AP Photo / Denis Farrellمشنقة
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
مشنقة
© AP Photo / Denis Farrell
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توفي رجل محكوم عليه بالإعدام في إيران، وذلك بعد صدور قرار بالعفو عنه.‏
ولفظ الرجل الذي يُدعى "أكبر"، أنفاسه الأخيرة بعد مرور ساعة من نقله إلى المستشفى، بحسب موقع "إيران فرونت بيج".
ووقعت الحادثة في مدينة بندر عباس الساحلية جنوبي إيران.
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وكان "أكبر" اتهم هو و3 آخرين بقتل أحد الرجال، وبعد محاكمتهم داخل المحكمة، أدين مع شريكه الآخر، وحُكم عليهما بالإعدام، بينما حكم على المتهمين الآخرين بالسجن.
لكن كان مصير أكبر في النهاية هو الموت، لتأثره فرحا من قرار العفو عنه، وذلك إثر إفصاح أسرة القتيل عنه.
وكان "أكبر" ارتكب جريمة القتل، التي ظل بسببها يكافح كابوس مشنقة الإعدام، وهو في سن 37، وتوفي عن 55 عاما.
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