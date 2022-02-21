https://arabic.sputniknews.com/20220221/-بوتين-وماكرون-يبحثان-الأزمة-في-أوكرانياالبرلمان-الليبي-يرجئ-جلسة-منح-الثقة-لحكومة-باشاغا--1058951663.html

بوتين وماكرون يبحثان الأزمة في أوكرانيا...البرلمان الليبي يرجئ جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا

بوتين وماكرون يبحثان الأزمة في أوكرانيا...البرلمان الليبي يرجئ جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا

في الوقت الذي اتفق فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية تكثيف الجهود لحل الأزمة الأوكرانية، أرجأ البرلمان الليبي جلسة منح... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T13:19+0000

2022-02-21T13:19+0000

2022-02-21T13:19+0000

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عالم سبوتنيك

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21022022_Sputnik World بوتين وماكرون يبحثان الأزمة في أوكرانيا

بوتين وماكرون يتفقان على أهمية تكثيف جهود البحث عن حلول للأزمة في دونباسأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن كييف ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أن استفزازات العسكريين الأوكرانيين هي سبب التصعيد في دونباس.إلى ذلك، أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي، جو بايدن، قبلا من حيث المبدأ مقترح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقد قمة مشتركة بشأن الأزمة الأوكرانية.في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي، سامر إلياس، إن هناك مؤشرات على إمكانية التوصل لاتفاق، خاصة مع قبول الرئيسين الروسي والأمريكي مقترح عقد قمة مشتركة بشأن الأزمة الأوكرانية.وقال إن هذا يعني "أنهما يعطلان القرارات الخارجية بالانضمام لأوكرانيا، الأمر الذي يصب في مصلحة روسيا من دون حرب أو فرض عقوبات اقتصادية"، على حد قوله.البرلمان الليبي يرجئ جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة باشاغاقرر مجلس النواب الليبي، تأجيل جلسته التي كانت مقررة، الوم الاثنين 21 فبراير/ شباط، لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، على خلفية عدم اكتمال تشكيلة الحكومة.وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي، إن البرلمان ينتظر التشكيلة الوزارية التي سيقدمها باشاغا خلال الأيام المقبلة، مضيفًا أن عدم عقد جلسة يعد أمرًا عاديًا.إلى ذلك أكدت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، أن تقديم التشكيلة الوزارية لحكومة باشاغا قد يستغرق أكثر من أسبوعين، بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الليبي، د. كامل المرعاش، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية لتأجيل جلسة منح الثقة لحكومة باشاغا، أهمها حاجة الحكومة الجديدة للدعم الدولي.وأضاف أن "الأمر الثاني هو حاجة الحكومة للمزيد من الدعم الدولي والتواصل مع القوى الاقليمية والدولية لهذا الغرض.وأشار إلى أن "أن الأمر الثالث هو موقف حكومة عبد الحميد الدبيبة الذي لازال يتمسك بالسلطة واتجاهه إلى التصعيد الاعلامي والعسكري".القاهرة تعتبر بدء تشغيل سد النهضة بمثابة خرق إثيوبي لاتفاق عام 2015أعلنت مصر، أن بدء تشغيل سد النهضة يعتبر إمعانا إثيوبيا في خرق أديس أبابا التزاماتها بموجب اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، تعليقا على إعلان إثيوبيا، الأحد 20 فبراير/ شباط، البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة وتوليد الكهرباء، وذلك بعد الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد.في هذا الإطار، قالت نائب رئيس تحرير الأهرام المتخصصة في الشأن الأفريقي أسماء الحسيني، إن "مصر ترفض كل محاولات فرض الأمر الواقع والخطوات الأحادية، وستواصل مساعيها من أجل إعلام المجتمع الدولي بخطورة ما يجري وأهمية التوصل لاتفاق عادل ملزم وذلك رغم كل ما تقوم به أديس أبابا".وأوضحت الحسيني، أن المفاوضات كانت مجمدة بسبب الحرب الأهلية في إثيوبيا وقبلها التعنت الاثيوبي ثم الأحداث في السودان، مضيفة أنه مع تولي السنغال رئاسة الاتحاد الأفريقي، يبدو أن لدى رئيسها رؤية لضرورة التوصل لاتفاق.

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