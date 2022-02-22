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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/أردوغان-اعتراف-روسيا-بلوغانسك-ودونيتسك-انتهاك-صارخ-لسيادة-أوكرانيا-1058988100.html
أردوغان يقول إن تركيا عليها اتخاذ حزمة من التدابير رفضا لقرار روسيا
أردوغان يقول إن تركيا عليها اتخاذ حزمة من التدابير رفضا لقرار روسيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك "غير مقبول"، ويمثل "انتهاكا صارخا" لسيادة... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T10:17+0000
2022-02-22T10:42+0000
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أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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أنطاكيا - سبوتنيك. وصرح أردوغان أثناء رحلته إلى دولة السنغال خلال جولته الأفريقية، بأن "قرار روسيا بشأن الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك غير مقبول، وندعو الأطراف للالتزام بالقوانين الدولية".وأشار إلى أن بلاده عليها اتخاذ حزمة من التدابير بحكم أنها تقع على البحر الأسود، دون توضيح تلك التدابير، ومؤكدا "لا نستطيع التخلي عن مسؤولياتنا".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ"إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوهانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/لافروف-روسيا-تضمن-أمن-جمهوريتي-دونيتسك-ولوهانسك-1058986072.html
https://arabic.sputniknews.com/20220222/برلمانا-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-يعتمدان-قانونا-بشأن-المصادقة-على-معاهدة-التعاون-مع-روسيا--1058981810.html
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روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان

أردوغان يقول إن تركيا عليها اتخاذ حزمة من التدابير رفضا لقرار روسيا

10:17 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 10:42 GMT 22.02.2022)
© REUTERS / FLORION GOGAالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / FLORION GOGA
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك "غير مقبول"، ويمثل "انتهاكا صارخا" لسيادة أوكرانيا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وصرح أردوغان أثناء رحلته إلى دولة السنغال خلال جولته الأفريقية، بأن "قرار روسيا بشأن الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك غير مقبول، وندعو الأطراف للالتزام بالقوانين الدولية".
وأشار إلى أن بلاده عليها اتخاذ حزمة من التدابير بحكم أنها تقع على البحر الأسود، دون توضيح تلك التدابير، ومؤكدا "لا نستطيع التخلي عن مسؤولياتنا".
لقاء وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيو راو في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
تغطية أحداث دونباس
لافروف: روسيا تضمن أمن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
09:45 GMT
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
الحياة اليومية في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرانيا 30 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
تغطية أحداث دونباس
برلمانا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يعتمدان قانونين بشأن المصادقة على معاهدة التعاون مع روسيا
08:25 GMT
وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ"إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوهانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
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