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أردوغان يقول إن تركيا عليها اتخاذ حزمة من التدابير رفضا لقرار روسيا
أردوغان يقول إن تركيا عليها اتخاذ حزمة من التدابير رفضا لقرار روسيا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك "غير مقبول"، ويمثل "انتهاكا صارخا" لسيادة... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
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أنطاكيا - سبوتنيك. وصرح أردوغان أثناء رحلته إلى دولة السنغال خلال جولته الأفريقية، بأن "قرار روسيا بشأن الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك غير مقبول، وندعو الأطراف للالتزام بالقوانين الدولية".وأشار إلى أن بلاده عليها اتخاذ حزمة من التدابير بحكم أنها تقع على البحر الأسود، دون توضيح تلك التدابير، ومؤكدا "لا نستطيع التخلي عن مسؤولياتنا".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ"إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوهانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.
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روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يقول إن تركيا عليها اتخاذ حزمة من التدابير رفضا لقرار روسيا
10:17 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 10:42 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك "غير مقبول"، ويمثل "انتهاكا صارخا" لسيادة أوكرانيا.
أنطاكيا - سبوتنيك. وصرح أردوغان أثناء رحلته إلى دولة السنغال خلال جولته الأفريقية، بأن "قرار روسيا بشأن الاعتراف بلوغانسك ودونيتسك غير مقبول، وندعو الأطراف للالتزام بالقوانين الدولية".
وأشار إلى أن بلاده عليها اتخاذ حزمة من التدابير بحكم أنها تقع على البحر الأسود، دون توضيح تلك التدابير، ومؤكدا "لا نستطيع التخلي عن مسؤولياتنا".
ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا
بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.
كما أشار بوتين إلى الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه الجمهوريتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، والتي تصاحبها تهديدات غربية شديدة اللهجة، تجاه روسيا الاتحادية.
وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لوزارة الدفاع الروسية، لحفظ السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
كما أوعز لوزارة الخارجية الروسية، الروسية بـ"إجراء محادثات" مع دونيتسك ولوهانسك، حول "إقامة علاقات دبلوماسية" مع الجمهوريتين.