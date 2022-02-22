https://arabic.sputniknews.com/20220222/أردوغان-يعلق-على-زيارة-هرتسوغ-ويؤكد-رغبة-تركيا-في-تعزيز-علاقاتها-مع-السعودية-1058991399.html
أردوغان يعلق على زيارة هرتسوغ ويؤكد رغبة تركيا في تعزيز علاقاتها مع السعودية
أردوغان يعلق على زيارة هرتسوغ ويؤكد رغبة تركيا في تعزيز علاقاتها مع السعودية
أكد الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع السعودية خلال الفترة المقبلة. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T11:23+0000
2022-02-22T11:23+0000
2022-02-22T11:24+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى لها الرئيس التركي خلال توجهه من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى السنغال في إطار جولة أفريقية، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.وقال أردوغان: "نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية أيضا، ونرغب في دفع حوارنا الإيجابي معها قدما بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة".وأعرب - من على متن الطائرة الرئاسية - عن اهتمامه بزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ المرتقبة إلى تركيا.وتابع: "الخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقا".ومن المقرر أن يصل هرتسوغ إلى تركيا، في الفترة من 9 إلى 10 مارس/ آذار، بدعوة رسمية من أردوغان.والأربعاء الماضي، وصل وفد تركي رفيع المستوى، يضم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سادات أونال إلى إسرائيل للتنسيق لزيارة هرتسوغ.ونهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس هرتسوغ سيزور بلاده في المستقبل القريب.وبحسب أردوغان: "نحن منفتحون على العمل مع الإسرائيليين في أي مجال، بما في ذلك مسألة الغاز الطبيعي".وقالت القناة الإسرائيلية إن الزيارة "هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية".
https://arabic.sputniknews.com/20220216/وصول-وفد-تركي-يضم-المتحدث-باسم-أردوغان-إلى-إسرائيل-1058712783.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, السعودية
أردوغان يعلق على زيارة هرتسوغ ويؤكد رغبة تركيا في تعزيز علاقاتها مع السعودية
11:23 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 11:24 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع السعودية خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى لها الرئيس التركي خلال توجهه من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى السنغال في إطار جولة أفريقية، بحسب وكالة الأناضول
الرسمية.
وقال أردوغان: "نريد تعزيز علاقاتنا مع السعودية أيضا، ونرغب في دفع حوارنا الإيجابي معها قدما بخطوات ملموسة في الفترة المقبلة".
وأعرب - من على متن الطائرة الرئاسية - عن اهتمامه بزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ المرتقبة إلى تركيا.
وتابع: "الخطوة التي سيتم اتخاذها في العلاقات التركية الإسرائيلية خلال هذه الزيارة ستنعكس على أبعاد أخرى لاحقا".
ومن المقرر أن يصل هرتسوغ إلى تركيا
، في الفترة من 9 إلى 10 مارس/ آذار، بدعوة رسمية من أردوغان.
والأربعاء الماضي، وصل وفد تركي
رفيع المستوى، يضم المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سادات أونال إلى إسرائيل للتنسيق لزيارة هرتسوغ.
ونهاية الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الرئيس هرتسوغ سيزور بلاده في المستقبل القريب.
وبحسب أردوغان: "نحن منفتحون على العمل مع الإسرائيليين في أي مجال، بما في ذلك مسألة الغاز الطبيعي".
وقالت القناة الإسرائيلية إن الزيارة "هي جزء من تطور إيجابي وترمز إلى بداية عهد جديد في العلاقات الإسرائيلية التركية".