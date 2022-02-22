https://arabic.sputniknews.com/20220222/أطعمة-تحفز-إنتاج-الدوبامين-وتزيد-الشعور-بالسعادة-1059014804.html
أطعمة تحفز إنتاج الدوبامين وتزيد الشعور بالسعادة
أطعمة تحفز إنتاج الدوبامين وتزيد الشعور بالسعادة
تعمل بعض المواد على زيادة تدفق الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة، ومنها مادة الدوبامين، التي تشير تقارير إلى أنها تعمل كناقل عصبي يساهم في زيادة الشعور بالسعادة. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T17:49+0000
2022-02-22T17:49+0000
2022-02-22T17:49+0000
منوعات
الصحة
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وأورد موقع "هيلث شوتس"، تقريرا عن الأطعمة، التي يمكن أن تمثل مصدرا لمادة الدوبامين، المسؤولة عن زيادة الشعور بالسعادة.
https://arabic.sputniknews.com/20211014/9-أطعمة-تساعدك-على-تحسين-المزاج-خلال-دقائق-1050430809.html
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منوعات, الصحة
أطعمة تحفز إنتاج الدوبامين وتزيد الشعور بالسعادة
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تعمل بعض المواد على زيادة تدفق الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة، ومنها مادة الدوبامين، التي تشير تقارير إلى أنها تعمل كناقل عصبي يساهم في زيادة الشعور بالسعادة.
وأورد موقع "هيلث شوتس"، تقريرا عن الأطعمة
، التي يمكن أن تمثل مصدرا لمادة الدوبامين، المسؤولة عن زيادة الشعور بالسعادة.
14 أكتوبر 2021, 10:23 GMT
المكسرات: تعد من المصادر المهمة، التي يمكن أن يستفيد منها الجسم لإنتاج مادة الدوبامين، ومنها اللوز وعين الجمل وبذور الكتان.
منتجات الألبان: تمثل مصدرا جيدا للحصول على مادة الدوبامين التي يحتاجها مخ الإنسان
.
الشوكولاتة: تحتوي على مكونات تعمل على تحفيز المخ
لإنتاج الدوبامين، إضافة إلى دورها في إنتاج هرمون السيرتونين، المسؤول عن الشعور بالسعادة.
الفراولة: تقوم بعمل مزدوج يجمع بين إنتاج السيروتونين والدوبامين في الجسم، لكن يجب تناولها دون السكر.
البقوليات: إضافة إلى كونها غنية بالألياف، فإنها تساهم في زيادة إنتاج الدوبامين بالجسم.
اللحوم والبيض: هي مصادر غنية بالبروتين وتساهم في تعزيز قدرة الجسم على إنتاج الدوبامين والتالي زيادة الشعور بالسعادة
.