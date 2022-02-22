عربي
وزير خارجية فرنسا يلغي لقائه المقرر مع لافروف يوم الجمعة المقبل
https://arabic.sputniknews.com/20220222/أطعمة-تحفز-إنتاج-الدوبامين-وتزيد-الشعور-بالسعادة-1059014804.html
أطعمة تحفز إنتاج الدوبامين وتزيد الشعور بالسعادة
أطعمة تحفز إنتاج الدوبامين وتزيد الشعور بالسعادة
تعمل بعض المواد على زيادة تدفق الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة، ومنها مادة الدوبامين، التي تشير تقارير إلى أنها تعمل كناقل عصبي يساهم في زيادة الشعور بالسعادة. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T17:49+0000
2022-02-22T17:49+0000
منوعات
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104145/16/1041451639_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed759fcad083890a869334be982b2d7f.jpg
وأورد موقع "هيلث شوتس"، تقريرا عن الأطعمة، التي يمكن أن تمثل مصدرا لمادة الدوبامين، المسؤولة عن زيادة الشعور بالسعادة.
https://arabic.sputniknews.com/20211014/9-أطعمة-تساعدك-على-تحسين-المزاج-خلال-دقائق-1050430809.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104145/16/1041451639_212:0:1767:1166_1920x0_80_0_0_4eca2db9c0251b9e063b89735dd29c4a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة

أطعمة تحفز إنتاج الدوبامين وتزيد الشعور بالسعادة

17:49 GMT 22.02.2022
© Photo / sasint السعادة
السعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Photo / sasint
تابعنا عبرGoogle news
تعمل بعض المواد على زيادة تدفق الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة، ومنها مادة الدوبامين، التي تشير تقارير إلى أنها تعمل كناقل عصبي يساهم في زيادة الشعور بالسعادة.
وأورد موقع "هيلث شوتس"، تقريرا عن الأطعمة، التي يمكن أن تمثل مصدرا لمادة الدوبامين، المسؤولة عن زيادة الشعور بالسعادة.
أطعمة مجمدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2021
9 أطعمة تساعدك على تحسين المزاج خلال دقائق
14 أكتوبر 2021, 10:23 GMT
المكسرات: تعد من المصادر المهمة، التي يمكن أن يستفيد منها الجسم لإنتاج مادة الدوبامين، ومنها اللوز وعين الجمل وبذور الكتان.
منتجات الألبان: تمثل مصدرا جيدا للحصول على مادة الدوبامين التي يحتاجها مخ الإنسان.
الشوكولاتة: تحتوي على مكونات تعمل على تحفيز المخ لإنتاج الدوبامين، إضافة إلى دورها في إنتاج هرمون السيرتونين، المسؤول عن الشعور بالسعادة.
الفراولة: تقوم بعمل مزدوج يجمع بين إنتاج السيروتونين والدوبامين في الجسم، لكن يجب تناولها دون السكر.
البقوليات: إضافة إلى كونها غنية بالألياف، فإنها تساهم في زيادة إنتاج الدوبامين بالجسم.
اللحوم والبيض: هي مصادر غنية بالبروتين وتساهم في تعزيز قدرة الجسم على إنتاج الدوبامين والتالي زيادة الشعور بالسعادة.
10 أطعمة يجب أن تحرص عليها لتقيك من الصداع
10 أطعمة يجب أن تحرص عليها لتقيك من الصداع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
10 أطعمة يجب أن تحرص عليها لتقيك من الصداع
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала