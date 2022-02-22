أمريكا توافق على صفقة عسكرية للكويت بمليار دولار
© AP Photoمدينة الكويت
© AP Photo
أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة عسكرية محتملة لحكومة الكويت.
وذكرت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الموافقة الأمريكية جاءت بهدف تصميم وإنشاء مجمع لمقر قيادة وزارة الدفاع الكويتية، بالإضافة إلى ما يتعلق به من عتاد مقابل كلفة تبلغ مليار دولار.
برعاية وحضور سعادة رئيس الأركان العامة للجيش و سعادة وكيل وزارة الدفاع بالندب و سعادة السفير الإيطالي لدى البلاد ، اقيم مساء اليوم حفل استقبال وصول الدفعة الأولى من طائرات اليوروفايتر تايفون إلى أرض الوطن.— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) December 14, 2021
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وفي السياق نفسه، اختتم صباح اليوم، التمرين المشترك بالذخيرة الحية "تحرير 22" بين القوة البرية الكويتية، ممثلا بلواء التحرير الآلي/6 و قوة سبارتن الأمريكية، وذلك بحضور آمر القوة البرية، اللواء الركن محمد عبد العزيز الظفيري.
وكانت الكويت قد استلمت مقاتلتين أوروبيتين من طراز "تايفون" ضمن صفقة عسكرية تشمل 28 مقاتلة لدعم القدرات القتالية لقواتها الجوية، وذلك في الرابع عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
بحضور آمر القوة البرية اللواء الركن محمد عبدالعزيز الظفيري ، اختتم صباح اليوم التمرين المشترك بالذخيرة الحية (تحرير 22 ) بين القوة البرية ممثلا بلواء التحرير الآلي/6 و قوة سبارتن الأمريكية .— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) February 22, 2022
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وتصنف طائرات يوروفايتر "تايفون" ضمن المقاتلات الحربية متعددة المهام ويصل مداها إلى 2900 كم، وهي مقاتلة أوروبية اشتركت في تطويرها عدة دول وتستخدمها العديد من القوات الجوية حول العالم.
وتم تطوير مقاتلة "تايفون" بمشاركة مجموعة من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وهي مقاتلة بمحركين يمكنها الإنطلاق بسرعات أعلى من سرعة الصوت.
معلومات عن الجيش الكويتي
معلومات عن الجيش الكويتي