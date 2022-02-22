أمير قطر يتسلم رسالة خطية من بوتين
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
تسلم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وسلم الرسالة إلى أمير قطر، وزير الطاقة والمعادن الروسي، نيكولاي شولغينوف، وذلك على هامش انعقاد القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم، بحسب بيان من الديوان الأميري القطري.
سمو الأمير المفدى يتسلم رسالة خطية من فخامة رئيس روسيا الاتحادية؛ قام بتسليمها سعادة وزير الطاقة والمعادن الروسي، خلال استقبال سموه له على هامش انعقاد القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بفندق شيراتون الدوحة. https://t.co/fcJkweh51k pic.twitter.com/92zzK5WHdp— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) February 22, 2022
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن في افتتاح القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على زيادة إنتاجها من الغاز المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.
وأشار إلى أنه "يجدد الدعوة للحوار بين الدول الأعضاء لضمان أمن إمدادات الغاز حول العالم" .
صاحب السمو: تعزيزاً لدورنا في صناعة الغاز الطبيعي المسال نعمل على تطوير وزيادة الإنتاج من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول 2027 وذلك من خلال مشاريع توسعة الإنتاج من حقل الشمال التي تشتمل على استثمارات ضخمة في التقنيات الصديقة للبيئة pic.twitter.com/G7YPqNMoTF— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) February 22, 2022
كما أكد أن "قطر ملتزمة بالانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال العمل على إزالة الكربون من خط إنتاج الغاز".
وتكتسب قمة رؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أهمية إضافية وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية الروسية، وتزايد المخاوف الأوروبية من أن توقف روسيا إمدادات الغاز إلى القارة.