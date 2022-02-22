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أمير قطر يتسلم رسالة خطية من بوتين
أمير قطر يتسلم رسالة خطية من بوتين
تسلم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الروسي، فلاديمير ‏بوتين.‏ 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T10:07+0000
2022-02-22T10:07+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
فلاديمير بوتين
روسيا
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وسلم الرسالة إلى أمير قطر، وزير الطاقة والمعادن الروسي، نيكولاي شولغينوف، وذلك على هامش انعقاد القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم، بحسب بيان من الديوان الأميري القطري.وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن في افتتاح القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على زيادة إنتاجها من الغاز المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.وأشار إلى أنه "يجدد الدعوة للحوار بين الدول الأعضاء لضمان أمن إمدادات الغاز حول العالم" .كما أكد أن "قطر ملتزمة بالانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال العمل على إزالة الكربون من خط إنتاج الغاز".وتكتسب قمة رؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أهمية إضافية وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية الروسية، وتزايد المخاوف الأوروبية من أن توقف روسيا إمدادات الغاز إلى القارة.
قطر
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قطر, أخبار قطر اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , فلاديمير بوتين, روسيا

أمير قطر يتسلم رسالة خطية من بوتين

10:07 GMT 22.02.2022
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARIأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI
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تسلم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الروسي، فلاديمير ‏بوتين.‏
وسلم الرسالة إلى أمير قطر، وزير الطاقة والمعادن الروسي، نيكولاي شولغينوف، وذلك على هامش انعقاد القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بفندق شيراتون الدوحة صباح اليوم، بحسب بيان من الديوان الأميري القطري.
وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن في افتتاح القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل على زيادة إنتاجها من الغاز المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027.
وأشار إلى أنه "يجدد الدعوة للحوار بين الدول الأعضاء لضمان أمن إمدادات الغاز حول العالم" .
كما أكد أن "قطر ملتزمة بالانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون من خلال العمل على إزالة الكربون من خط إنتاج الغاز".
وتكتسب قمة رؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز أهمية إضافية وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية الروسية، وتزايد المخاوف الأوروبية من أن توقف روسيا إمدادات الغاز إلى القارة.
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