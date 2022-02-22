https://arabic.sputniknews.com/20220222/أمير-قطر-يقول-إن-طاقة-إنتاج-الغاز-المسال-سترتفع-إلى-126-مليون-طن-سنويا-1058987036.html

أمير قطر يقول إن طاقة إنتاج الغاز المسال سترتفع إلى 126 مليون طن سنويا

أمير قطر يقول إن طاقة إنتاج الغاز المسال سترتفع إلى 126 مليون طن سنويا

أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في بلاده سترتفع إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-22T10:04+0000

2022-02-22T10:04+0000

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وجدد آل ثاني، خلال حديثه في مؤتمر لمصدري الغاز تستضيفه الدوحة، اليوم الثلاثاء، الدعوة إلى مزيد من الحوار بين الدول الأعضاء في منتدى الغاز، ومستوردي ومصدري الغاز، لضمان أمن إمدادات الغاز العالمية.ووصف آل ثاني منشأة لعزل واحتجاز الكربون في قطر بأنها أكبر منشأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي التي تبلغ قدرتها السنوية 2.5 مليون طن من الكربون سنويا منذ أربع سنوات.وقال آل ثاني إن هذه القدرة ستصل بحلول عام 2030 إلى حوالي تسعة ملايين طن سنويا.في غضون ذلك، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده لديها طاقة كبيرة لإنتاج الغاز للاستخدام المحلي والتصدير وإنها ستلعب دورا مهما في الأسواق العالمية.وقال رئيسي إنه يجب على المجتمع الدولي أن يتجنب فرض أي نوع من العقوبات "القاسية" كتلك التي تفرضها الولايات المتحدة على قطاعي النفط والغاز، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.وأضاف: "ينبغي لأعضاء هذا المنتدى ألا يعترفوا بهذه العقوبات... (لأننا) نرى في العالم الحالي أن العقوبات لن تكون فعالة".وكان رئيسي قد قال أمس الاثنين إن جهود إحياء اتفاق 2015 النووي لا يمكن أن تكلل بالنجاح ما لم ترفع واشنطن العقوبات "الكبيرة" المفروضة على طهران.

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