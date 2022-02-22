https://arabic.sputniknews.com/20220222/أهداف-الأسبوع-الـ-21-في-الدوري-السعودي-ونتائج-وترتيب-الفرق-فيديو-1059006271.html
أهداف الأسبوع الـ 21 في الدوري السعودي ونتائج وترتيب الفرق... فيديو
أهداف الأسبوع الـ 21 في الدوري السعودي ونتائج وترتيب الفرق... فيديو
اختتمت منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين، حيث شهد الدوري السعودي منافسة شرسة على الصدارة وأيضا صراعا كبيرا للهروب من... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T15:39+0000
2022-02-22T15:39+0000
2022-02-22T15:39+0000
رياضة
ترتيب الدوري السعودي
مباريات الدوري السعودي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/13/1047849092_0:108:2100:1289_1920x0_80_0_0_e5d88c4f7fd709c1cb64b652eae76b41.jpg
أرقام الأسبوعوحسب إحصائيات الدوري السعودي، شهد الأسبوع الـ 21 من الدوري السعودي، 23 هدفا، سجلها 11 ناديا، وعجز 5 أندية عن التسجيل، وهى الرائد والحزم والاتفاق والشباب والفيصلي.كما شهدت مبارايات هذا الأسبوع، 6 ركلات جزاء، 29 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء.ترتيب الهدافينيأتي في الصدارة أندرسون تاليسكا 14 هدفا، أوديون إيغالو 14 هدفا، ليندر تاوامبا 13 هدفا، رومارينيو 13 هدفا، وكريم البركاوي 11 هدفا.أكثر اللاعبين صناعة للأهداففى حين كان أكثر اللاعبين صناعة للأهداف باناغيوتيس تاكتسيديس 9 أهداف، إيغور كورنادو 8 أهداف، ماثيوس بيريرا 7 أهداف.نتائج الأسبوع الـ 21الباطن 3 - النصر 4التعاون 1 - الاتحاد 1الأهلي 1 - الفيحاء 1الهلال 5 - الشباب 0الحزم 0 - الفتح 1الفيصلي 0 - الرائد 0ضمك 3 - أبها 2الاتفاق 0 - الطائي 1ترتيب الدوري السعودي1- الاتحاد 48 نقطة.2- النصر 41 نقطة.3- الشباب 40 نقطة.4- الهلال 34 نقطة.5- ضمك 33 نقطة.6- أبها 28 نقطة.7- الفيحاء 27 نقطة.8-الرائد 26 نقطة.9- الأهلي 25 نقطة.10- الطائي 25 نقطة.11- التعاون 22 نقطة.12- الفتح 21 نقطة.13- الفيصلي 21 نقطة.14- الاتفاق 20 نقطة.15- الباطن 19 نقطة.16- الحزم 14 نقطة.أهداف الأسبوع
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/13/1047849092_120:0:1980:1395_1920x0_80_0_0_da61f9fb9aefb85bd29095aee770eefa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي
أهداف الأسبوع الـ 21 في الدوري السعودي ونتائج وترتيب الفرق... فيديو
تابعنا عبر
اختتمت منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين، حيث شهد الدوري السعودي منافسة شرسة على الصدارة وأيضا صراعا كبيرا للهروب من قاع الترتيب.
أرقام الأسبوع
وحسب إحصائيات الدوري السعودي، شهد الأسبوع الـ 21 من الدوري السعودي
، 23 هدفا، سجلها 11 ناديا، وعجز 5 أندية عن التسجيل، وهى الرائد والحزم والاتفاق والشباب والفيصلي.
كما شهدت مبارايات هذا الأسبوع، 6 ركلات جزاء، 29 بطاقة صفراء، و4 بطاقات حمراء.
ترتيب الهدافين
يأتي في الصدارة أندرسون تاليسكا 14 هدفا، أوديون إيغالو 14 هدفا، ليندر تاوامبا 13 هدفا، رومارينيو 13 هدفا، وكريم البركاوي 11 هدفا.
أكثر اللاعبين صناعة للأهداف
فى حين كان أكثر اللاعبين صناعة للأهداف باناغيوتيس تاكتسيديس 9 أهداف، إيغور كورنادو 8 أهداف، ماثيوس بيريرا 7 أهداف.
نتائج الأسبوع الـ 21
ترتيب الدوري السعودي
أهداف الأسبوع