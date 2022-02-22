إعلام: إسرائيل تعلن نجاح النسخة البحرية من صواريخ القبة الحديدية
© REUTERS / Heidi Levineبحارة إسرائيليون يسيرون على الرصيف بالقرب من سفينة "ساعر-6" من طراز كورفيت، خلال مراسم حضرها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، بمناسبة وصولها، إلى القاعدة البحرية الإسرائيلية في حيفا، شمال إسرائيل، 2 ديسمبر 2020.
قالت مجلة أمريكية إن إسرائيل نجحت في اختبار نسخة بحرية من منظومة الدفاع الصاروخي المعروفة بـ "القبة الحديدية".
وقالت "ديفينس نيوز"، إن إسرائيل أعلنت، أنها نجحت، أمس الاثنين، في اختبار النسخة البحرية من "القبة الحديدية"، مشيرة إلى أن تحمل اسم "سي - دوم".
Israel successfully tests naval version of Iron Domehttps://t.co/yL4axidDas pic.twitter.com/qaB9CnKPMt— Defense News (@defense_news) February 22, 2022
يذكر أن القبة الحديدية هي منظومة دفاع صاروخي محمولة على مركبات مصممة للتصدي للصواريخ ذات المدى القصير جدا، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، إضافة إلى التصدي لقذائف المدفعية عيار 155 ملم في مدى يبدأ من 5 كيلومترا ويصل إلى 70 كيلومترا.
وقالت المجلة إن النسخة البحرية من "القبة الحديدية" تم تركيبها على أحدث السفن الحربية الإسرائيلية المخصصة لهذا الغرض، التي تتولى مهام حماية السواحل وحقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط.
© Sputnik . M.HASSAN 19 معلومة عن سفينة الصواريخ الإسرائيلية "ساعر - 6"
19 معلومة عن سفينة الصواريخ الإسرائيلية "ساعر - 6"
© Sputnik . M.HASSAN