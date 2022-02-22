https://arabic.sputniknews.com/20220222/إعلام-الرئيس-الإيراني-يزور-الإمارات-الأسبوع-المقبل-1058977236.html

إعلام: الرئيس الإيراني يزور الإمارات الأسبوع المقبل

إعلام: الرئيس الإيراني يزور الإمارات الأسبوع المقبل

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري الأسبوع المقبل زيارة وصفتها بـ"المهمة" إلى الإمارات. 22.02.2022, سبوتنيك عربي

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ونقلت شبكة إيران بالعربي، عن مصادر إيرانية مطلعة، قولها إن "الرئيس إبراهيم رئيسي سيجري الأسبوع المقبل زيارة مهمة إلى الإمارات بعد قطر"، مشيرة إلى أنه "سيلتقي خلالها بكبار المسؤولين وسيناقش سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس الاثنين، في أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.وأكد رئيسي، في مؤتمر صحفي جمعه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، سعي بلاده لتوسيع إطار التعاون والعلاقات بينها وبين دول الخليج، مشددا أن زيارته لقطر تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الأخيرة وإيران.وأضاف أنه اتفق مع أمير قطرعلى أن ينتهزا الفرص التي يمتلكها بلديهما من أجل توسيع نطاق العلاقات بينهم، معربا عن حرصه على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره إلى آفاق أرحب و نقله إلى مستويات إقليمية ودولية، بحسب الديوان الأميري القطري.

https://arabic.sputniknews.com/20220221/هدية-من-أمير-قطر-إلى-الرئيس-الإيراني-في-زيارته-الأولى-للدوحة-صور-وفيديو-1058961108.html

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