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https://arabic.sputniknews.com/20220222/إعلام-الرئيس-الإيراني-يزور-الإمارات-الأسبوع-المقبل-1058977236.html
إعلام: الرئيس الإيراني يزور الإمارات الأسبوع المقبل
إعلام: الرئيس الإيراني يزور الإمارات الأسبوع المقبل
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري الأسبوع المقبل زيارة وصفتها بـ"المهمة" إلى الإمارات. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T06:22+0000
2022-02-22T06:22+0000
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ونقلت شبكة إيران بالعربي، عن مصادر إيرانية مطلعة، قولها إن "الرئيس إبراهيم رئيسي سيجري الأسبوع المقبل زيارة مهمة إلى الإمارات بعد قطر"، مشيرة إلى أنه "سيلتقي خلالها بكبار المسؤولين وسيناقش سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس الاثنين، في أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.وأكد رئيسي، في مؤتمر صحفي جمعه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، سعي بلاده لتوسيع إطار التعاون والعلاقات بينها وبين دول الخليج، مشددا أن زيارته لقطر تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الأخيرة وإيران.وأضاف أنه اتفق مع أمير قطرعلى أن ينتهزا الفرص التي يمتلكها بلديهما من أجل توسيع نطاق العلاقات بينهم، معربا عن حرصه على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره إلى آفاق أرحب و نقله إلى مستويات إقليمية ودولية، بحسب الديوان الأميري القطري.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/هدية-من-أمير-قطر-إلى-الرئيس-الإيراني-في-زيارته-الأولى-للدوحة-صور-وفيديو-1058961108.html
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أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

إعلام: الرئيس الإيراني يزور الإمارات الأسبوع المقبل

06:22 GMT 22.02.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مغادرا مطار مهر آباد، متجها إلى مطار الدوحة الدولي، 21 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مغادرا مطار مهر آباد، متجها إلى مطار الدوحة الدولي، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AFP 2022 / -
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كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيجري الأسبوع المقبل زيارة وصفتها بـ"المهمة" إلى الإمارات.
ونقلت شبكة إيران بالعربي، عن مصادر إيرانية مطلعة، قولها إن "الرئيس إبراهيم رئيسي سيجري الأسبوع المقبل زيارة مهمة إلى الإمارات بعد قطر"، مشيرة إلى أنه "سيلتقي خلالها بكبار المسؤولين وسيناقش سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين".
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يسيران خلال حفل الترحيب به في العاصمة القطرية الدوحة، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
هدية من أمير قطر إلى الرئيس الإيراني في زيارته الأولى للدوحة... صور وفيديو
أمس, 15:57 GMT
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، أمس الاثنين، في أول زيارة له لدولة خليجية منذ توليه منصبه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي.
وأكد رئيسي، في مؤتمر صحفي جمعه بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، سعي بلاده لتوسيع إطار التعاون والعلاقات بينها وبين دول الخليج، مشددا أن زيارته لقطر تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الأخيرة وإيران.
وأضاف أنه اتفق مع أمير قطرعلى أن ينتهزا الفرص التي يمتلكها بلديهما من أجل توسيع نطاق العلاقات بينهم، معربا عن حرصه على تعزيز التعاون الثنائي وتطويره إلى آفاق أرحب و نقله إلى مستويات إقليمية ودولية، بحسب الديوان الأميري القطري.
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