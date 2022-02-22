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https://arabic.sputniknews.com/20220222/إنستغرام-يحث-مستخدميه-على-قضاء-30-دقيقة-داخل-التطبيق-كحد-أدنى-1058983329.html
‏"إنستغرام" يحث مستخدميه على قضاء 30 دقيقة داخل التطبيق كحد أدنى
‏"إنستغرام" يحث مستخدميه على قضاء 30 دقيقة داخل التطبيق كحد أدنى
كشفت تقارير أن تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" زاد من الحد الأدنى للوقت اليومي المحدد إلى 30 ‏دقيقة، بدلا من 10 أو 15 دقيقة.‏ 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T08:55+0000
2022-02-22T08:56+0000
مجتمع
إنستغرام
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وقال مستخدم في "إنستغرام" أن التطبيق طلب منه "تعيين قيمة جديدة" للحد الزمني اليومي، وذلك كجزء من تحديث التطبيق، موضحا أن "إنستغرام" طلب منه تحديد حد زمني لا يقل عن 30 دقيقة، بحسب موقع "تيك كرانش".وتبين لقطات شاشة (سكرين شوت) مرسلة من المستخدم أنه سبق له تعيين حد يومي مدته 10 دقائق للبقاء داخل "إنستغرام"، لكن نافذة منبثقة ظهرت له في أعلى الشاشة تدفعه لتعيين قيمة حد يومية جديدة (30 دقيقة)، على الرغم من أنها تشير إلى أنه يمكن للمستخدم الاحتفاظ بحده الحالي إذا رغب في ذلك.ووفقا للمستخدم، لم يتمكن من اختيار حد زمني جديد إلا عن طريق إغلاق التطبيق بالقوة.ولم تصدر شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) بيانا توضيحيا بشأن سبب تغيير الحد الزمني للبقاء داخل تطبيق "إنستغرام".وكان "إنستغرام" طرح خيار تعيين حدود زمنية يومية له في عام 2018، وقال ممثلو الشركة وقتها إنهم يريدون من المستخدمين أن يقضوا وقتا على التطبيق بشكل جيد.وتم طرح ميزات تحديد الوقت كرد على الانتقادات التي تلقتها شركات التكنولوجيا بشأن تأثير منتجاتها على رفاهية المستخدمين.
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مجتمع, إنستغرام

‏"إنستغرام" يحث مستخدميه على قضاء 30 دقيقة داخل التطبيق كحد أدنى

08:55 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 08:56 GMT 22.02.2022)
© AFP 2022 / LOIC VENANCEموقع "إنستغرام"
موقع إنستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
موقع "إنستغرام"
© AFP 2022 / LOIC VENANCE
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كشفت تقارير أن تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" زاد من الحد الأدنى للوقت اليومي المحدد إلى 30 ‏دقيقة، بدلا من 10 أو 15 دقيقة.‏
وقال مستخدم في "إنستغرام" أن التطبيق طلب منه "تعيين قيمة جديدة" للحد الزمني اليومي، وذلك كجزء من تحديث التطبيق، موضحا أن "إنستغرام" طلب منه تحديد حد زمني لا يقل عن 30 دقيقة، بحسب موقع "تيك كرانش".
وتبين لقطات شاشة (سكرين شوت) مرسلة من المستخدم أنه سبق له تعيين حد يومي مدته 10 دقائق للبقاء داخل "إنستغرام"، لكن نافذة منبثقة ظهرت له في أعلى الشاشة تدفعه لتعيين قيمة حد يومية جديدة (30 دقيقة)، على الرغم من أنها تشير إلى أنه يمكن للمستخدم الاحتفاظ بحده الحالي إذا رغب في ذلك.
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ووفقا للمستخدم، لم يتمكن من اختيار حد زمني جديد إلا عن طريق إغلاق التطبيق بالقوة.
ولم تصدر شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) بيانا توضيحيا بشأن سبب تغيير الحد الزمني للبقاء داخل تطبيق "إنستغرام".
وكان "إنستغرام" طرح خيار تعيين حدود زمنية يومية له في عام 2018، وقال ممثلو الشركة وقتها إنهم يريدون من المستخدمين أن يقضوا وقتا على التطبيق بشكل جيد.
وتم طرح ميزات تحديد الوقت كرد على الانتقادات التي تلقتها شركات التكنولوجيا بشأن تأثير منتجاتها على رفاهية المستخدمين.
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