https://arabic.sputniknews.com/20220222/إيطاليا-تعلن-اعتزامها-تقديم-مساعدات-مالية-عاجلة-لأوكرانيا-1059022773.html
إيطاليا تعلن اعتزامها تقديم مساعدات مالية عاجلة لأوكرانيا
إيطاليا تعلن اعتزامها تقديم مساعدات مالية عاجلة لأوكرانيا
أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، أن حكومة إيطاليا تجهز معونة مالية لأوكرانيا نتيجة تضرر اقتصادها بشدة من الأزمة الجارية مع روسيا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T20:35+0000
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إيطاليا
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وحسب "رويترز"، قال دي مايو، في بيان بعد مؤتمر بالهاتف مع نظرائه في مجموعة السبع، "نحن نعكف على وضع خارطة طريق لتقديم معونة مالية لأوكرانيا التي من الواضح أنها في موقف صعب في الوقت الحالي".وكانت العملة الأوكرانية (غريفنا) قد هبطت بما يصل إلى حوالي 1.4 في المئة إلى 29.1196 مقابل الدولار.وبلغت خسائر "الغريفنا" حوالي 10 في المئة منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول عندما دفع تصاعد الصراع مع موسكو المستثمرين للتخلي عن الأصول الأوكرانية.كما هوت أيضا السندات السيادية لأوكرانيا المقومة بالدولار.يشار إلى أن ذلك هو أضعف مستوى للعملة الأوكرانية منذ هبوطها الحاد في 2015، عندما اندفعت البلاد نحو إعادة هيكلة للديون.ويأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات في شرق أوكرانيا واعتراف روسيا رسميا بلوغانسك ودونيتسك في وقت متأخر أمس الاثنين، ورد الغرب بفرض عقوبات على موسكو، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاقية مينسك لم تعد موجودة لعدم التزام كييف بها.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/بايدن-روسيا-تريد-ضم-لوغانسك-ودونيتسك-إلى-أراضيها-1059019774.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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إيطاليا, أخبار أوكرانيا, العالم
إيطاليا تعلن اعتزامها تقديم مساعدات مالية عاجلة لأوكرانيا
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أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، أن حكومة إيطاليا تجهز معونة مالية لأوكرانيا نتيجة تضرر اقتصادها بشدة من الأزمة الجارية مع روسيا.
وحسب "رويترز"، قال دي مايو، في بيان بعد مؤتمر بالهاتف مع نظرائه في مجموعة السبع، "نحن نعكف على وضع خارطة طريق لتقديم معونة مالية لأوكرانيا التي من الواضح أنها في موقف صعب في الوقت الحالي".
وكانت العملة الأوكرانية
(غريفنا) قد هبطت بما يصل إلى حوالي 1.4 في المئة إلى 29.1196 مقابل الدولار.
وبلغت خسائر "الغريفنا" حوالي 10 في المئة منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول عندما دفع تصاعد الصراع مع موسكو المستثمرين للتخلي عن الأصول الأوكرانية.
كما هوت أيضا السندات السيادية لأوكرانيا المقومة بالدولار.
يشار إلى أن ذلك هو أضعف مستوى للعملة الأوكرانية منذ هبوطها الحاد في 2015، عندما اندفعت البلاد نحو إعادة هيكلة للديون.
ويأتي ذلك على خلفية تصاعد التوترات في شرق أوكرانيا واعتراف روسيا
رسميا بلوغانسك ودونيتسك في وقت متأخر أمس الاثنين، ورد الغرب بفرض عقوبات على موسكو، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اتفاقية مينسك لم تعد موجودة لعدم التزام كييف بها.