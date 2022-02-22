https://arabic.sputniknews.com/20220222/ارتفاع-ضحايا-انفجار-منجم-بوركينافاسو-إلى-63-قتيلا-1059008375.html
ارتفاع ضحايا انفجار منجم بوركينافاسو إلى 63 قتيلا
ارتفاع ضحايا انفجار منجم بوركينافاسو إلى 63 قتيلا
أعلنت السلطات في بوركينافاسو، الوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم ذهب غير مرخص في جنوب غرب البلاد إلى 63 قتيلا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T16:08+0000
2022-02-22T16:08+0000
2022-02-22T16:08+0000
منجم
بوركينا فاسو
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ونقلت "فرانس برس" عن ألفا كومباوري، المدعي العام في بلدة غاوا، قوله: "لدينا 63 قتيلا ونحو 40 جريحا".لكن مصدرا في مستشفى محلي ذكر أن عدد الجرحى بلغ 70 شخصا.وكان التلفزيون الرسمي أعلن في وقت متأخر أمس الاثنين، أن هناك 59 قتيلا. ووقع انفجار الديناميت في منجم ذهب سري في جومجومبيرو.قال أحد السكان المحليين، إن ذلك حدث في منطقة كانت تُستخدم لتخزين أصابع الديناميت المهربة ولكنها كانت بمثابة سوق لعمال المناجم. وقال الساكن إن الانفجار خلف حفرة كبيرة واقتلع الأشجار.ويوجد في بوركينا فاسو مناجم ذهب كبرى تديرها شركات عالمية كما توجد مواقع تنقيب غير مرخصة.ومن الشائع أن يعمل الأطفال في تلك المناجم غير المرخصة التي تقع فيها حوادث بشكل مستمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/قائد-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-يؤدي-اليمين-رئيسا-للبلاد-1058715422.html
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منجم, بوركينا فاسو
ارتفاع ضحايا انفجار منجم بوركينافاسو إلى 63 قتيلا
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أعلنت السلطات في بوركينافاسو، الوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم ذهب غير مرخص في جنوب غرب البلاد إلى 63 قتيلا.
ونقلت "فرانس برس" عن ألفا كومباوري، المدعي العام في بلدة غاوا، قوله: "لدينا 63 قتيلا ونحو 40 جريحا".
لكن مصدرا في مستشفى محلي ذكر أن عدد الجرحى بلغ 70 شخصا.
وكان التلفزيون الرسمي
أعلن في وقت متأخر أمس الاثنين، أن هناك 59 قتيلا. ووقع انفجار الديناميت في منجم ذهب سري في جومجومبيرو.
قال أحد السكان المحليين، إن ذلك حدث في منطقة كانت تُستخدم لتخزين أصابع الديناميت المهربة ولكنها كانت بمثابة سوق لعمال المناجم. وقال الساكن إن الانفجار خلف حفرة كبيرة واقتلع الأشجار.
ويوجد في بوركينا فاسو مناجم ذهب كبرى تديرها شركات عالمية كما توجد مواقع تنقيب غير مرخصة.
ومن الشائع أن يعمل الأطفال في تلك المناجم غير المرخصة التي تقع فيها حوادث بشكل مستمر.