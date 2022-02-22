عربي
بوتين: اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ارتفاع-ضحايا-انفجار-منجم-بوركينافاسو-إلى-63-قتيلا-1059008375.html
ارتفاع ضحايا انفجار منجم بوركينافاسو إلى 63 قتيلا
ارتفاع ضحايا انفجار منجم بوركينافاسو إلى 63 قتيلا
أعلنت السلطات في بوركينافاسو، الوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم ذهب غير مرخص في جنوب غرب البلاد إلى 63 قتيلا. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T16:08+0000
2022-02-22T16:08+0000
منجم
بوركينا فاسو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057845997_0:163:3073:1891_1920x0_80_0_0_fc42603de4cc318c40084e0b631ae17d.jpg
ونقلت "فرانس برس" عن ألفا كومباوري، المدعي العام في بلدة غاوا، قوله: "لدينا 63 قتيلا ونحو 40 جريحا".لكن مصدرا في مستشفى محلي ذكر أن عدد الجرحى بلغ 70 شخصا.وكان التلفزيون الرسمي أعلن في وقت متأخر أمس الاثنين، أن هناك 59 قتيلا. ووقع انفجار الديناميت في منجم ذهب سري في جومجومبيرو.قال أحد السكان المحليين، إن ذلك حدث في منطقة كانت تُستخدم لتخزين أصابع الديناميت المهربة ولكنها كانت بمثابة سوق لعمال المناجم. وقال الساكن إن الانفجار خلف حفرة كبيرة واقتلع الأشجار.ويوجد في بوركينا فاسو مناجم ذهب كبرى تديرها شركات عالمية كما توجد مواقع تنقيب غير مرخصة.ومن الشائع أن يعمل الأطفال في تلك المناجم غير المرخصة التي تقع فيها حوادث بشكل مستمر.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/قائد-الانقلاب-العسكري-في-بوركينا-فاسو-يؤدي-اليمين-رئيسا-للبلاد-1058715422.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057845997_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f9e69f8065b9c174febc85244145597e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منجم, بوركينا فاسو

ارتفاع ضحايا انفجار منجم بوركينافاسو إلى 63 قتيلا

16:08 GMT 22.02.2022
© REUTERS / KYODO Kyodoمنجم سادو للذهب والفضة في اليابان
منجم سادو للذهب والفضة في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / KYODO Kyodo
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت السلطات في بوركينافاسو، الوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار منجم ذهب غير مرخص في جنوب غرب البلاد إلى 63 قتيلا.
ونقلت "فرانس برس" عن ألفا كومباوري، المدعي العام في بلدة غاوا، قوله: "لدينا 63 قتيلا ونحو 40 جريحا".
قائد جيش بوركينا فاسو، سيدسوري كادير أويدراوغو، يعلن إقالة الرئيس وحل الحكومة والبرلمان وإغلاق الحدود، 24 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
قائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو يؤدي اليمين رئيسا للبلاد
16 فبراير, 16:23 GMT
لكن مصدرا في مستشفى محلي ذكر أن عدد الجرحى بلغ 70 شخصا.
وكان التلفزيون الرسمي أعلن في وقت متأخر أمس الاثنين، أن هناك 59 قتيلا. ووقع انفجار الديناميت في منجم ذهب سري في جومجومبيرو.
قال أحد السكان المحليين، إن ذلك حدث في منطقة كانت تُستخدم لتخزين أصابع الديناميت المهربة ولكنها كانت بمثابة سوق لعمال المناجم. وقال الساكن إن الانفجار خلف حفرة كبيرة واقتلع الأشجار.
ويوجد في بوركينا فاسو مناجم ذهب كبرى تديرها شركات عالمية كما توجد مواقع تنقيب غير مرخصة.
ومن الشائع أن يعمل الأطفال في تلك المناجم غير المرخصة التي تقع فيها حوادث بشكل مستمر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني15:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала